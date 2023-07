Wieder über ihre Leiche: Spanien erschüttert über neue Welle von Häuslicher Gewalt

Teilen

Frauen protestieren gegen Häusliche Gewalt. © RAQUEL MANZANARES/EFE

Wieder haben am Wochenende zwei Männer ihre Frauen umgebracht. Wieder bleiben Kinder zurück. Die Einheit bröckelt, mit der die Gesellschaft die Verbrechen verurteilt.

Valencia - Ein 53-jähriger Mann hat am Sonntag seine Frau, eine 38-jährige Marokkanerin, vor den Augen seines zwölfjährigen Kindes in der gemeinsamen Wohnung in Antella bei Valencia erstochen. Anschließend brachte der Spanier sich um. Das Kind rief dann die Polizei und befindet sich in psychologischer Betreuung.

Schweigeminuten gegen Häusliche Gewalt: Wie Spanien seine Ablehnung kundtut

Immer dann, wenn in Spanien eine Frau von ihrem (Ex-)Partner umgebracht wird, finden vor den Regierungssitzen Schweigeminuten statt, bei denen Politiker:innen sich symbolisch diesem gesellschaftlichen Übel entgegenstellen und die Taten verurteilen. So auch am Montag vor dem Borja-Palast des Landtags in Valencia. Was mit Spannung beobachtet wurde, schließlich vertritt die neue Landesregierung aus PP und Vox eine ganz andere Haltung gegenüber diesen Verbrechen.

Die Rechtspopulisten von Vox leugnen, dass es überhaupt so etwas wie eine Gewalt aus geschlechtsspezifischen Gründen gibt und man die tieferen Ursachen für diese Verbrechen in einer patriarchisch geprägten Gesellschaft suchen muss, in der der Mann seine Vormachtstellung über die Frau verliert. In diesem konkreten Fall in dem 1.300-Seelen-Dorf Antella lief ein Trennungsverfahren.

Frauen fallen Männern zum Opfer: Gewalt aus geschlechtsspezifischen Gründen gibt es für Vox nicht

Vox spricht nie von „Gewalt gegen Frauen“, sondern nur von innerfamiliärer Gewalt, bei der den Geschlechterrollen keine Bedeutung zugemessen wird. Dabei hat der Europarat dies recht deutlich bereits im Jahr 2011 im Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Häuslicher Gewalt festgelegt. Vox ist die einzige Partei in Spanien, die diese Gewalt gegen Frauen nicht mit ihrem Weltbild vereinbaren kann, berichtet costanachrichten.com.

Mit der Folge, dass die neue und für ihre ultrakatholischen Ansichten bekannte Landtagspräsidentin Llanos Massó sich bewusst neben und nicht hinter das Plakat stellte, auf dem stand: „Der Landtag gegen Macho-Gewalt“. Diese Geste kann man bei Vox in ganz Spanien beobachten. Allerdings hat der Landtag unter der Präsidentschaft von Vox wohl zu der Schweigeminute wegen der Ermordung einer Frau in Antella aufgerufen. In allen Regierungsabkommen mit Vox verschwinden Begriffe wie „violencia de género“ oder „violencia machista“, ganz so, als ob diese Phänomene gar nicht existieren würden. Auch in der Extremadura bildete dies eine Grundlage des Regierungspakts.

Diese unterschiedlichen Auffassungen ändern nichts daran, dass im Laufe dieses Jahres bereits 25 Frauen in Spanien von (Ex-)Partnern umgebracht worden sind. Wohl könnte sich durch die Regierungsbeteiligung von Vox in Regionen und Kommunen einiges in der Betreuung der Opfer und der Prävention ändern. Gerade in der Region Valencia, wo es Spezialeinheiten der Polizei und hervorragende Opferschutzprogramme gibt. Und selbst die können diesem Übel nur etwas entgegensetzen, aber es nicht ausmerzen. Unter den Opfern befinden sich Ausländerinnen und Frauen aller gesellschaftlichen Schichten. Auch ist zu beobachten, dass diese Form der Gewalt in der Urlaubszeit zunimmt. Allein am Wochenende starben zwei Frauen, vier weitere Opfer gab es in der Vorwoche zu beklagen.

Frauen können, wenn sie sich von ihren (Ex-)Partnern bedroht fühlen, sich an das kostenlose Notruf-Telefon 016 rufen, das die Regierung zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen eingerichtet hat. Diese Nummer kann Leben retten und taucht weder im Telefonregister noch in der Telefonrechnung auf, die Opfer werden in 53 Sprachen betreut.