Lolitas Retter kam zu spät

Von: Boris Halva

Teilen

Lolita mit Trainerin Marcia Henton am Showbecken. Vier Tage nach dieser Aufnahme starb das Orca-Weibchen an Nierenversagen. Imago Images © Imago

In zwei Jahren sollte sie frei sein – jetzt ist die Orca-Dame ganz plötzlich verstorben.

Es ist erst zweieinhalb Wochen her, da war Lolita der Star in der Rubrik „Die gute Nachricht“ der Onlinenachrichten der „Welt“. Der Sprecher verkündete am 4. August freudig, ein Milliardär werde die 20 Millionen Dollar spenden, die es kosten würde, das 57 Jahre alte Schwertwalweibchen auszuwildern. Es werde sofort damit begonnen, die Orca-Dame auf diesen großen Schritt vorzubereiten, ließ zu dieser Zeit auch das „Miami Seaquarium“ vermelden, zu dessen sogenannten Attraktionen Lolita seit 1970 zählte. Spätestens 2025, also nach 55 Jahren in Gefangenschaft, würde sie dann wieder im Pazifik vor der US-Westküste schwimmen, so wie die anderen 73 Schwertwale der Southern Residents genannten Orca-Population, aus der auch Lolita stammt.

Vielleicht wäre sie nach einem halben Jahrhundert wieder aufgenommen worden von den anderen aus der Großfamilie, die seit 2005 als vom Aussterben bedroht eingestuft ist; ganz sicher hätte Lolita es genossen, in freier Wildbahn umherzuschwimmen, 100 Kilometer oder mehr am Tag; vielleicht hätte sie noch ein paar Jahre in Freiheit jagen, spielen und auch ruhen können, so wie ihre Mutter, die einer Berechnung der Organisation „Whale and Dolphin Conservation“ (WDC) zufolge heute sagenhafte 93 Jahre alt wäre und im Laufe ihres langen Lebens unvorstellbare 5,6 Millionen Kilometer in den Weiten der Ozeane zurückgelegt hätte.

Aber Lolita gehörte zu den mehr als 80 Schwertwalen, die am 8. August 1970 im Zuge der berüchtigten Fangaktion von Penn Cove vor der Küste des US-Staates Washington zusammengetrieben wurden. Mindestens fünf Orcas starben damals, sieben wurden gefangen, darunter die etwa vierjährige Lolita, die nach Miami gebracht wurde. Bevor sie dort mit dem bereits 1968 gefangenen Orca Hugo „in einem kleinen Betonbecken vergesellschaftet“ wurde, wie das WDC auf seiner Webseite schreibt, bekam sie noch einen Namen: Ein Tierarzt taufte sie Tokitae, was in der Sprache der Indigenen aus der Region am Puget Sound so viel wie „schöner Tag, schöne Farben“ bedeutet.

Eigentlich hieß sie Tokitae

Angesichts der Ereignisse, die all dem vorangegangen waren, mag das heute zynisch erscheinen, aber der Arzt meinte es sicher gut, vielleicht als eine Art Verheißung. Für die Macher der Shows in Miami jedoch war Tokitae wohl nicht spektakulär genug, jedenfalls bekam Tokitae den Spitznamen Lolita. Und ein Becken, das laut WDC „an der tiefsten Stelle nur sechs Meter und an der längsten Stelle 24 Meter misst“. Maße, die dem WDC zufolge „nicht einmal den Vorgaben der US-Behörden“ entsprächen.

Das Miami Seaquarium bezeichnet sich als Ort, an dem Arterhalt und Wissensvermittlung Hand in Hand gehen, „wo Seekühe einen sicheren Hafen finden und Delfine Kinder jeden Alters erfreuen“. Die Orca-Shows, nicht nur in den USA heftig umstritten, werden auf der Webseite nur am Rande erwähnt. Am Samstag blieb das Seaquarium geschlossen, um dem Team zu ermöglichen, sich von „Toki“ zu verabschieden und des gemeinsam Erlebten zu gedenken. Denn einen Tag zuvor, am 18. August, ist Lolita „trotz bestmöglicher medizinischer Versorgung“ an Nierenversagen gestorben.

Für Lolita kam der Milliardär zu spät, aber vielleicht mag er ja mit seinen Millionen einem der anderen 53 Orcas, die laut WDC weltweit in Gefangenschaft ihr Dasein fristen, ein Leben in Freiheit ermöglichen. Denn auch wenn die Tage und Farben in Freiheit nicht immer schön sind – etwas Besseres als ein Aquarium findet sich da draußen allemal.