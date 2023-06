Österreich rätselt über Bären-Video: Aufnahmen sorgen für Diskussionen

Von: Martina Lippl

Teilen

Neuer Videobeweis für Braunbär in Österreich? Fachleute zweifeln an den Aufnahmen, die ein Lkw-Fahrer gefilmt haben soll. © Screenshot Facebook

Sind in Österreich Braunbären unterwegs? Jetzt soll es einen neuen Videobeweis von einem Bären in Niederösterreich geben.

Wien – In Tirol trabte ein Bär vor einem Auto durch die Nacht. Im Salzburger Land lag ein Bär tot auf einem Bahngleis. Seit Mai häufen sich die Meldungen von Bären-Sichtungen in Österreich und seit Juni auch in Niederösterreich. Nun kursiert ein neues Bären-Video in den sozialen Medien. In dem dreizehn Sekunden langen Clip ist ein junger Braunbär am Straßenrand zu sehen. Das Tier läuft die Waldböschung hinauf, dreht sich noch einmal um und schaut direkt in die Kamera. Ein Lkw-Fahrer soll das Tier bei Pernitz im Bezirk Wiener Neustadt gefilmt haben.

Österreich: Zweifel an Video von Bär am Straßenrand

Ist das Video nun endlich ein Beweis für Braunbären in der Region? Fachleute bezweifeln das. In den letzten Stunden sei das Gebiet von der örtlichen Jägerschaft abgesucht worden, berichtet das ORF unter Berufung auf Aldin Selimovic, wissenschaftlicher Berater des Österreichzentrums Bär, Wolf, Luchs.

Es sei unklar, woher das Video genau stammt, und welcher Lkw-Fahrer es aufgenommen haben soll. An der besagten Straße zwischen Pottenstein und Pernitz würde es keine weißen Randlinien geben. Die seien laut dem Experten allerdings deutlich auf dem Video zu sehen. Auch die Landschaft würde komplett anders ausschauen. Selimovic sei mittlerweile davon überzeugt, dass das Video nicht dort aufgenommen wurde. Bärenspuren seien auch keine gefunden worden.

„Das Video ist unserer Ansicht nach definitiv nicht auf der Straße zwischen Pernitz und Pottenstein aufgenommen worden. Das Straßenbild stimmt nicht mit dem Video überein“, sagte der Bezirksjägermeister von Baden Karl Wöhrer dem ORF. Wöhrer suchte demnach bereits am Montag das ganze Gebiet ab – ohne Erfolg. Er bezweifelt, dass das Video überhaupt aktuell ist.

Bären-Sichtung in Österreich: Meldungen häufen sich

Bereits Anfang Juni will eine Wanderin in Hernstein (Bezirk Baden) einen Bären gesichtet haben, berichtet das ORF. Fachleute ließen auch damals das gesamte Gebiet absuchen.

Nach einer angeblichen Bären-Sichtung in Matzendorf-Hölles gab es Anfang Juni Entwarnung von oberster Stelle. „Ich war persönlich vor Ort und habe die Lage angesehen. Die gefundene Fährte konnte keinem Tier zugeordnet werden. Die entnommenen Tierhaare stammen von einem Rotwild. Es sind daher zusammenfassend keine tatsächlichen Spuren eines Bären nachweisbar. Auch geografisch ist der Aufenthalt eines Bären im angegebenen Gebiet unwahrscheinlich“, sagte Selimovic, wie auf der Webseite der Gemeinde Matzendorf zu lesen ist.

Bären sind äußerst intelligent und anpassungsfähig, wie Forscher herausgefunden haben. (Symbolbild) © blickwinkel/Imago

Bär in Österreich: „Halten Sie die Augen offen“

„Auch wenn es nach derzeitigem Wissensstand als unwahrscheinlich (aber nicht unmöglich) gilt, dass sich ein Bär in unserer Gegend aufhält, kann es trotzdem kein Fehler sein, mit offenen Augen Waldspaziergänge zu absolvieren. Sollten sie wider Erwarten auf „verdächtige“ Spuren stoßen, bitten wir sie also dennoch, sich bei der Gemeinde zu melden“, heißt es auf der Webseite weiter.

Das Bären-Video facht die Sorge vor einem Bären in der Gegend wieder an: „Halten Sie als bei Spaziergängen im Wald trotzdem die Augen offen.“ Die Gemeinde appelliert erneut bei auffälligen Beobachtungen umgehend die nächste Polizeistelle zu informieren. Bären gelten grundsätzlich als scheu und vorsichtig. Wenn sich die Tiere bedroht fühlen, können sie jedoch aggressiv reagieren. Wichtig zu wissen: Was sollten Sie (nicht) tun, wenn Sie einem Bären begegnen? (ml)