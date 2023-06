Heimate der Erde und Planeten: Was ist ein Sonnensystem?

Von: Bjarne Kommnick

Das Universum ist voller faszinierender Geheimnisse. Aber was genau ist eigentlich ein Sonnensystem?

Frankfurt – Mit Blick in den Himmel ist bei klarer Sicht viel zu erkennen. Fast jeden Tag – vorausgesetzt die Wolkendecke ist gering genug – zeigt sich dabei insbesondere ein Stern an unserem Himmelszelt: die Sonne. Sie ist das Zentrum unseres Sonnensystems und hält andere Planeten, die gelegentlich ebenfalls mit bloßem Auge zu erkennen sind, zusammen. Aber was ist eigentlich ein Sonnensystem?

Planetensystem Sonnensystem Alter etwa 4,5682 Milliarden Jahre Planeten 8 Zwergplaneten Ceres, Pluto, Haumea, Makemake, Eris

Sonne, Monde und Planeten: So funktioniert unser Sonnensystem

Laut der US-Raumfahrtorganisation Nasa ist das Sonnensystem ein flaches, scheibenförmiges Gebilde, in dem sich die Sonne im Zentrum befindet und von Planeten, Monden und anderen Himmelskörpern umgeben ist. Unser Sonnensystem umfasst acht Planeten: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Jeder dieser Planeten hat seine eigene Umlaufbahn um die Sonne. Zuvor gehörte auch der Zwergplanet Pluto offiziell dazu, wurde jedoch aufgrund seiner Größe als Planet aberkannt. Der frühere Nasa-Chef betonte trotzdem, dass Pluto weiterhin ein Planet für ihn sei.

Die Sonne ist, wie der Name bereits sagt, das Zentrum eines Sonnensystems. © IMAGO/Zoonar.com/Cigdem Simsek

Einige Planeten werden von Monden begleitet, die sie umkreisen und ebenfalls Bestandteil des Sonnensystems sind. Zum Beispiel hat die Erde nur einen Mond, während Jupiter mehr als 70 Monde hat, darunter den größten Mond im Sonnensystem, Ganymed.

Planeten in unserem Sonnensystem Merkur Venus Erde Mars Jupiter Saturn Uranus Neptun

Auch Asteroiden und Kometen sind Teil des Sonnensystems

Aber ein Sonnensystem besteht nicht nur aus Planeten und Monden, so die Nasa. Es umfasst auch zahlreiche Asteroiden, Kometen und andere kleinere Himmelskörper. Diese Objekte bewegen sich ebenfalls um die Sonne und können in verschiedenen Teilen des Sonnensystems gefunden werden.

Die europäische Raumfahrtorganisation Esa erklärt, dass die Sonne der zentrale Körper des Sonnensystems ist und die größte Masse besitzt. Sie erzeugt Licht und Wärme durch Kernfusion in ihrem Inneren. Die Schwerkraft der Sonne hält alle anderen Himmelskörper im Sonnensystem in ihren Umlaufbahnen.

Erforschung des Sonnensystems laut European Space Agency von „entscheidender Bedeutung“

Die Erforschung des Sonnensystems sei laut Esa von „entscheidender Bedeutung für unser Verständnis des Universums“. Durch Weltraummissionen und fortschrittliche Teleskope erhalten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wertvolle Daten über die Eigenschaften der Planeten, die Entstehung von Sternen und die Möglichkeit von Leben in anderen Sonnensystemen und würde „zur Hinterfragung unserer Position im Weltall“ anregen.

Von Kopernicus bis Newton: Wer hat unser Sonnensystem entdeckt?

In Bezug auf die modernen Erkenntnisse und das Verständnis des Sonnensystems könne laut Nasa Nikolaus Kopernikus als eine wichtige Figur genannt werden. Kopernikus, ein polnischer Astronom des 16. Jahrhunderts, habe als erster das heliozentrische Modell präsentiert, bei dem die Sonne im Zentrum des Systems steht und die Planeten um sie herum kreisen. Dies habe einen Bruch mit dem damals vorherrschenden geozentrischen Modell dargestellt, bei dem die Erde als Mittelpunkt des Universums angesehen wurde.

Weitere wichtige Beiträge zur Erforschung des Sonnensystems sei von Astronomen wie Galileo Galilei, Johannes Kepler und Isaac Newton geleistet worden. Ihre Arbeiten habe zu einem besseren Verständnis der Planetenbewegungen und der Schwerkraftgesetze, die das Sonnensystem beeinflussen, geführt.