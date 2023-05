Sommerurlaub 2023: Fachleute sagen neues Trend-Land in Europa voraus

Von: Martina Lippl

Endlose einsame Strände, kristallklares Wasser und dann noch unschlagbar günstig. Reiseprofis haben einen Tipp für den Sommerurlaub 2023.

München – Gedanklich sind die Koffer für den Sommerurlaub 2023 wahrscheinlich schon gepackt. Die Sehnsucht nach einem Sommerurlaub 2023 ist bei vielen groß. Schnell zerplatzt jedoch der Traum vom Reisen. Preise für Hotel, Flüge und Mietwagen haben teils extrem angezogen. Günstige Reiseziele in Europa sind deswegen besonders angesagt. Italien, Spanien oder die Türkei gehören zwar weiter zu den Dauerbrennern, sind oft jedoch ziemlich überlaufen. Ein Land an der Adria haben wohl die wenigsten auf dem Schirm. Bei den Reisetrends 2023 ist das Land als „Geheimtipp“ mit „Schnäppchen-Preise“ und glitzernde Strände vorne dabei.

Albanien Sommerurlaub 2023: Warum ist das Reiseland in Europa so günstig?

Sonnenuntergang am Traumstrand gefällig? Albanien zählt zu den günstigsten Reisezielen in Europa und gilt unter Reise-Profis als „Geheimtipp“. © imago

Der Balkanstaat Albanien ist demnach perfekt für einen Strandurlaub und dazu besonders günstig. Das Land an der Adriaküste punktet in verschiedenen Reiseführern mit einer 360 Kilometer langen Küste und zahlreichen Kies- und Sandstränden. Die Hauptstadt Tirana (600.000 Einwohnerinnen und Einwohner) gilt als „modern“. Das Hinterland ist von Hügelland und Hochgebirge geprägt, ist auf der ADAC-Webseite zu lesen. „Die ursprüngliche Berglandschaft und die wunderschönen Strände machen Albanien zu einem Geheimtipp für Wanderinnen und Wanderer, die ihre Wanderreise mit einem Urlaub am Meer verbinden wollen.“

Albanien – Geheimtipp Balkan

Albanien Südosteuropäisches Land auf dem Balkan Hauptstadt Tirana Einwohnerzahl knapp 3 Millionen Küste 362 Kilometer

Urlaub in Albanien liegt offenbar im Trend. Der weltgrößte Reisebuchverlag Lonely Planet empfiehlt Albanien als Reiseziel in „Best Travel 2023“ in der Rubrik „Die besten Orte zum Kontakte mit Locals knüpfen“.

„Albaniens atemberaubende Berglandschaft, seine verfallenen Burgen, seine ausgelassene Hauptstadt und seine traumhaften Strände können es mit denen des Mittelmeers aufnehmen und verzaubern immer wieder aufs Neue“, schreibt Lonely Planet auf seiner Webseite.

Zum ersten Mal gibt der Verlag keinen Ratgeber mit expliziten Top-Ten-Listen für Städte, Länder oder Regionen heraus, sondern fasst Trends und Reiseziele für 2023 in verschiedenen Listen nur digital zusammen. Die Bestenliste aus 30 Zielen bilden in diesem Jahr besondere Reiseerlebnisse. Zu der vollständigen Liste „Kontakte knüpfen“ gehören:

Alaska

Albanien

Accra in Ghana

Sydney in Australien

Guyana

Boise im US-Bundesstaat Idaho

Albanien: Günstiges Reiseziel für den Sommerurlaub 2023?

Albanien wurde allerdings schon 2011 in der Top-Best-Liste aufgeführt. Von den Reisebuchautorinnen und -autoren als besonders gastfreundliches Land auch für Backpacker, fernab vom Massentourismus. Das Balkanland ist wohl auch 2023 für viele Urlauberinnen und Urlauber ein Abenteuer. Der ursprüngliche Charme dürfe in vielen Regionen erhalten geblieben sein, noch.

Sommerurlaub 2023: Ksamil Strand in Albanien. © imago

Die Lebenshaltungskosten in Albanien sind relativ niedrig, jedenfalls niedriger als in Deutschland. Günstig ist Albanien auch deswegen, weil es von Touristinnen und Touristen noch nicht so überlaufen ist wie andere Urlaubsorte. Dazu ist der Wechselkurs günstig, wie kreiszeitung.de berichtet. Ein Euro sind umgerechnet etwa 113 albanische Lek (Landeswährung ist übrigens der Lek). Strandhäuser lassen sich demnach schon für 40 Euro die Nacht finden.

Low Budget: Essen und Trinken in Albanien

Essen im Restaurant ist absolut bezahlbar, wie eine aktuelle TV-Sendung „Abenteuer leben“ (Kabel Eins) zeigt. Fünf Euro legte Reporter Christopher im Beitrag für „fangfrische Krebse“ und eine Limo hin. Für seine „einfache und saubere“ Unterkunft mit eigenem Bad zahlte er 19 Euro am Tag. Die Preise wären in Albanien nach seiner Recherche unschlagbar gewesen. Besonders die netten und herzlichen Menschen lobt der Reporter. Schlaglöcher auf der Straße und auch das Müllproblem spricht er in seinem persönlichen Fazit an.

Kristallklares Wasser – Karibik-Feeling: Sommerurlaub in Albanien

Albanien liegt am ionischen und am adriatischen Meer. Es gibt kleine Inseln und lange Sandstrände. Zu den beliebtesten Stränden Albaniens gehören Ksamil, Dhermi und Jale. Vom Kiesstrand von Sarandë ist übrigens die Insel Korfu zu sehen. Im Hochsommer platzt die Stadt Saranda vor lauter Badegästen laut dem ADAC aus allen Nähten. Doch es gibt noch zahlreiche andere Orte und Strände zu entdecken. Das albanische UNESCO-Weltkulturerbe, die als „Stadt der tausend Fenster“ bekannte Bergstadt Berat oder auch die Hauptstadt Tirana und das Bunkermuseum. Etwa 750.000 Bunker sind laut Reiseführer Lonely Planet noch überall im ganzen Land verteilt. Sie erinnern an die Zeit, als Albanien vom Rest der Welt abgeschnitten war. (ml)