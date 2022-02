Sommer im Europapark: Großes Opening früher als geplant 

Deutschlands größter Freizeitpark

Unter Hochdruck laufen die Vorbereitungen auf die Sommer-Saison 2022. Und nun kündigt der Park an, seine Tore schon früher als geplant zu öffnen. Hier lesen Sie alles zum Stand der Vorbereitungen:

Rust - Die vergangenen beiden Jahre waren schwierig für den Europapark. Wegen der Corona-Krise brachen die Besucherzahlen dramatisch ein. Das, so der Plan, soll sich 2022 deutlich ändern. Derzeit ist der Park noch geschlossen, die Sommersaison beginnt erst am 27. März – zumindest sollte das ursprünglich so sein. Denn die Vorbereitungen auf die neue Saison laufen so gut, dass die Betreiber nun ankündigen, den Park erstmals in seiner Geschichte schon vor dem offiziellen Saisonstart zu eröffnen.

Wann das große „Pre-Opening“ im Europapark steigt, verrät HEIDELBERG24*.

Die Zeit bis dahin wird genutzt, das Parkgelände mit all seinen Attraktionen wieder in Schuss zu bringen – und Neues vorzubereiten. Das Gelände wird erweitert, ein völlig neuer Themenbereich soll entstehen, diverse spektakuläre Highlights inklusive. (mko) *HEIDELBERG24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA