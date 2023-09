Der Fisch, der Warzen mag: Badende in Spanien müssen wegen Bissen behandelt werden

Von: Anne Götzinger

Teilen

Beißt auch mal Badende an der Costa Blanca: die Bandbrasse, ein typischer Fisch des Mittelmeeres. © Alfredo Ubierna León/Inselregierung der Kanaren

An Spaniens Stränden treibt ein Fisch sein Unwesen. Zahlreiche Badegäste klagen über Bisse und Verletzungen.

Benidorm/El Campello - Spanische Medien nennen sie bereits die „Piranhas des Mittelmeeres“, doch statt wie in Horrorfilmen ein ganzes Bein oder gleich den ganzen Menschen aufzufressen, knabbert die Bandbrasse (Oblada melanura) bevorzugt Muttermale, Warzen und kleine Wunden auf der Haut an. An manchen Tagen mussten in diesem Sommer an den Stränden der Costa Blanca bis zu 15 Personen wegen Bisswunden behandelt werden, die wahrscheinlich von einer Bandbrasse verursacht wurden, zuletzt trat der Fisch gehäuft am Poniente-Strand in Benidorm auf, berichtet costanachrichten.com.

Costa Blanca: Fisch knabbert Badegäste an

„Dieses Phänomen lässt sich bereits seit einigen Jahren beobachten“, sagt Gabriel Soler Capdepón, Leiter des in El Campello ansässigen Instituts für Küstenökologie (IEL), gegenüber CN. Die Oblada melanura sei eine typische Art des Mittelmeeres. Dass die „Attacken“ auf Badende während des Sommers an der Costa Blanca zunehmen, hänge mit der Wassertemperatur zusammen, erklärt der Meeresbiologe. „Die höhere Temperatur des Wassers hat großen Einfluss auf den Metabolismus der Fische, sie werden aktiver und haben in der Folge einen höheren Nahrungsbedarf“, erklärt Soler Capdepón.

Nach Auskunft des Klimalabors der Universität Alicante war das Mittelmeer vor der Küste Alicantes Ende August zwischen 28 und 30 Grad warm. Nach dem Dana-Unwetter am Wochenende ist die Temperatur leicht gesunken, auf 27,4 Grad (Stand 4. September).

Fisch beißt Mensch: Badende an Costa Blanca müssen behandelt werden

Die Oblada melanura ist ein Allesfresser, sie ernährt sich also sowohl von pflanzlicher Nahrung als auch von anderen Tieren. „Deshalb ist es möglich, dass die Fische versuchen, an kleinere Hautfetzen oder Warzen der Badenden zu kommen“, meint der Leiter des IEL. Und dieses Nahrungsangebot ist aufgrund der Touristenmassen an den Stränden der Costa Blanca im Sommer äußerst üppig. „Die Bisse verursachen aber normalerweise nur kleine Beschwerden und sind nicht gefährlich“, beruhigt Gabriel Soler Capdepón. Im Gegensatz zu anderen Arten im Mittelmeer, mit denen eine Begegnung sehr unangenehm werden kann.

Die silbernen Bandbrassen lassen sich leicht an einem markanten schwarzen Fleck zwischen Rumpf und Schwanzflosse erkennen. Sie werden durchschnittlich zwischen 15 und 25 Zentimeter lang. Wie Piranhas sind sie laut Capdeón übrigens Schwarmtiere, sind also oft zahlreich unterwegs. Normalerweise machen sie im Meer vor Spanien Jagd auf kleine Fische wie Sardellen und Sardinen, auf Krebstiere wie Garnelen und Ruderfußkrebse sowie auf kleine Kopffüßer und Weichtiere. Und manchmal eben auch auf Menschen.