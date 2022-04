So teuer wird die Aktienrente wirklich

Die Bundesregierung investiert 10 Milliarden Euro in eine teilweise Kapitaldeckelung der Rentenversicherung. Doch Ökonomen zweifeln an dem Projekt.

Frankfurt – Es ist keine Überraschung, die Deutschen werden immer älter und junge Steuerzahler gibt es immer weniger – das wird auch bei der Rente spürbar. Laut Statistischem Bundesamt wird es im Jahr 2060 rund 14 % weniger Erwerbstätige im Alter von 20- bis 64-jährige geben – und das auch nur bei „moderater Zuwanderung“.

Um die Rententöpfe trotzdem zu füllen und die Höhe der Rente beizubehalten, setzt die Bundesregierung, und allen voran die FDP, auf ein neues Konzept und schaut dabei nach Schweden. Vorbild für die teilweise Kapitaldeckelung der Rentenversicherung ist das Modell aus Schweden. In dem skandinavischen Renten-Konzept wird die gesetzliche Rente bereits einerseits per Umlagesystem finanziert, zusätzlich unterstützt eine kapitalgedeckte Komponente das Rentensystem. Etwa vier Millionen Menschen zahlen in den schwedischen Aktienfonds ein und bessern damit – erfolgreich – ihre Rente auf. Seit 2011 hat der, mit nur 0,08 Prozent jährlichen Kosten und mit einem Plus von 17 Prozent, gut abgeschnitten. Die Anleger können dabei jährlich nachvollziehen, wie sich ihre Investitionen entwickeln.

In Deutschland ist das Modell zwar Vorbild, das Konzept sieht jedoch etwas anders aus. Statt individueller Beiträge will die Bundesregierung einen „kollektiv angesparten Kapitalstock“ umsetzten, erklärt Jochen Pimpertz, Ökonom am Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW), gegenüber der Wirtschaftswoche.

Der Ökonom hat das neue Modell untersucht und kommt zu dem Schluss, dass für ein erfolgreiches Projekt 30 bis mehr als 50 Milliarden Euro im Jahr 2040 nötig wären. Und das bei einer Rendite zwischen drei und fünf Prozent. Zehn Jahre später müsste das Fondsvermögen, laut Pimpertz, dann bereits ein Volumen bis zu knapp 380 Milliarden Euro umfassen. Nur dann könne der Renten-Beitragssatz bei 22 Prozent stabilisiert werden, so der Ökonom. Von derartig hohen Anlagen ist die Bundesregierung bisher allerdings weit entfernt.

10 Milliarden Euro Anschubinvestition: Aktienrente des Bundes fehlt im Haushaltsentwurf

Bisher haben sich die Koalitionspartner lediglich auf 10 Milliarden Euro verständigt. Jedes Jahr sollen dann weitere 10 Milliarden Euro folgen, doch im Haushaltsentwurf des Bundes fehlt diese Investition bisher. Um ein starkes Projekt zu entwickeln, müssten jedoch Steuern, Kredite und Beiträge dafür sorgen, dass der Kapitalstock wächst, argumentiert Ökonom Pimpertz. Bis dahin fordert er einen ausschließlich arbeitnehmerfinanzierten Zusatzbeitrag.

Politisch rücken Zukunftsvisionen wie diese allerdings in weite Ferne. Hatte Grünen-Sprecher Markus Kurth doch erst kürzlich erklärt „eine Aktienrente in der gesetzlichen Rente sei erst in 70 Jahren bereit einen tragenden Beitrag zu leisten. (kh)