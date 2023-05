Passagiere stimmen per Handzeichen ab – Video zeigt, wie Frau aus Flugzeug geworfen wird

„Wer will, dass die Dame geht?“

Von Nadja Zinsmeister

In den USA ist ein Streit während eines Flugs eskaliert, eine Passagierin filmte den Vorfall. Dabei wurden drei Personen aus dem Flugzeug geworfen.

München/Trenton - Es passiert nicht alle Tage, dass Fluggäste aus einem Flugzeug geworfen werden. Doch genau das filmte eine Reisende auf dem Weg von New Jersey nach Atlanta: Ein Pärchen stritt dort so stark mit einer Flugbegleiterin, dass der Pilot kurzerhand eine Kehrtwende zurück zum Flughafen machte und es aussteigen ließ. Doch damit nicht genug: Am Ende wurde sogar noch eine dritte Person des Flugzeugs verwiesen, und das per Abstimmung der Fluggäste!

Aber zurück zum Anfang: Die Passagierin veröffentlichte mehrere Videos auf TikTok, die aufeinanderfolgend einen eskalierenden Streit in einem voll besetzten Flugzeug zeigen. Laut ihren Angaben begann das Paar einige Reihen vor ihr offenbar wegen eines Problems mit ihren Sitzplätzen eine hitzige Diskussion mit einer Flugbegleiterin. Dem Personal wurde es zu viel. „Der Pilot legte eine komplette Kehrtwende ein, um das Pärchen des Fliegers zu verweisen“, berichtet die TikTokerin weiter. Der Flug verzögerte sich um eine Stunde, die Stimmung im Flugzeug kippte. Eskalierende Streits während Flügen sind dabei keine Seltenheit. An Bord einer Ryanair-Maschine kam es sogar zu einer handfesten Prügelei.

Passagiere streiten während eines Flugs: Pilot macht Kehrtwende und wirft Pärchen aus dem Flieger

Im Laufe des Konflikts habe sich dann eine fremde Passagierin ungefragt in das Problem des Pärchens eingemischt. Dem weiblichen Part des Pärchens platzte damit der Kragen, wie im Video zu sehen ist. „Kümmern Sie sich um ihre eigenen Probleme“, fordert sie die blonde Passagierin einige Reihen hinter sich immer wieder lautstark auf. „Warum mischen Sie sich dauernd ein? Sie hetzen schon die ganze Zeit gegen uns.“ Anschließend sieht man, wie das Flughafenpersonal das Pärchen zum Aussteigen bat und es nach draußen begleitete.

Gelöst wurde die Situation dadurch aber nicht. Die Mitreisende filmte weiter, wie nun auch die übrigen Flugreisenden miteinander debattieren. Die blonde Passagierin wurde erneut angegangen - zwar nicht mehr vom Pärchen, dafür aber von einem genervten Vater. Dabei sagte er zu der Frau: „Sie beruhigen sich jetzt besser auch. Wir haben hier Kinder an Bord. Andernfalls können Sie das Flugzeug gleich genauso verlassen“.

Streit in Flugzeug eskaliert: Passagiere stimmen per Handzeichen ab und werfen eine dritte Person raus

Anschließend schaukelten sich mehrere Passagiere in dem Konflikt hoch und machten sich gegenseitig Vorwürfe, bis plötzlich ein anderer Mann den Gedanken des ersten Fluggastes aufgriff. „Wer möchte, dass diese Frau ebenfalls den Flieger verlässt, hebt jetzt die Hand. Ich meine das nicht mal zum Spaß. Hebt eure Hand, wenn ihr die Dame aus dem Flugzeug raus haben wollt.“ Viele hoben die Hand. Anschließend ist nur noch zu sehen, wie die Frau tatsächlich ihr Handgepäck nimmt und unter Begleitung fluchend geht, anscheinend nur wenige Minuten nach dem Pärchen.

Manche Passagiere konnten nicht glauben, was vor ihren Augen passierte. Ich frage mich, wie reguläre Leute hier andere aus dem Flugzeug werfen können. Wo ist denn die Polizei?“, ist eine Dame im Hintergrund eines der Videos zu hören. Eine Antwort bekommt sie aber nicht. Auch das Flugpersonal äußert sich, zumindest im Video, nicht dazu.

Auch die TikTokerin selbst hat keinen Bericht über ein Eingreifen der Polizei vor Ort abgegeben. Sie behauptet, während des Vorfalls mit der Fluggesellschaft Frontier gereist zu sein. Diese Information kann nicht offiziell bestätigt werden. Das Video ging innerhalb kurzer Zeit viral, es wurde bereits über sieben Millionen mal aufgerufen. Viele Nutzer finden den Vorfall eher amüsant zu beobachten. „Könnten wir das zu einer TV-Serie machen?“, fragt eine Nutzerin in den Kommentaren. Eine andere schreibt: „Die Entscheidung, die Dame rauszuwerfen, gleicht einer weltweiten Tournee des absoluten Dramas.“

Für viele sind Flüge eigentlich ein besonderes Erlebnis. Wer in München in ein Flugzeug steigt, wird auch vom Bordpersonal höflich begrüßt. Ein vertrautes „Servus“ von Flugbegleitern bedeutet aber angeblich noch mehr.(nz)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Nadja Zinsmeister sorgfältig überprüft.

