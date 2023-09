Hitze-Herbst kehrt ein: Temperaturen klettern auf bis zu 35 Grad

Im September heißt es noch einmal Sommer, Sonne, Badewetter. Denn die Temperaturen schießen wieder in die Höhe. Vielerorts werden mehr als 30 Grad erreicht.

München – Regnerisches Herbst-Wetter bleibt zunächst aus, stattdessen heißt es wieder: Schwitzen. Denn nach einem kurzen Temperatursturz, bei dem der ein oder andere wohl schon mit dem Ende der warmen Jahreszeit gerechnet hatte, wird es nun wieder heiß. Sehr heiß sogar. Und diese Hitze hält an: Mehr als eine Woche soll das Badewetter bleiben.

Bis zu 35 Grad: Rekordverdächtige Temperaturen im September:

Meteorologisch gesehen, ist der Herbst bereits da. Dennoch geht der Sommer in die Verlängerung. Mindestens bis Mitte September stellen sich hohe Temperaturen, mit teilweise über 30 Grad in Deutschland ein. Und auch tropische Nächte könnte es in den Innenstädten noch einmal geben, erklärt der Meteorologe Jan Schenk bei weather.com. Die Temperaturen sind dabei sogar rekordverdächtig. Denn am Oberrhein werden am Wochenende bis zu 35 Grad erwartet. Dieser Wert liegt sehr nahe an der höchsten gemessenen Temperatur für den September, mit 36,5 Grad in Bühlertal (Baden-Württemberg). Diese wurde im Jahr 1947 gemessen.

So heiß werden die nächsten Tage:

Dienstag (5. September): 21 bis 30 Grad

21 bis 30 Grad Mittwoch (6. September): 23 bis 30 Grad

23 bis 30 Grad Donnerstag (7. September): 24 bis 31 Grad

24 bis 31 Grad Freitag (8. September): 26 bis 32 Grad

26 bis 32 Grad Samstag (9. September): 26 bis 33 Grad

26 bis 33 Grad Sonntag (10. September): 27 bis 35 Grad

27 bis 35 Grad (Quelle: weather.com)

Schwere Unwetter im Süden Europas erwartet

Laut wetter.com handelt es sich dabei um mindestens zehn Hitzetage am Stück. Grund für den Einzug des Spätsommers ist das Omega-Hoch über Zentraleuropa. Ganz anders ist es jedoch im Süden Europas. In Südostitalien und Griechenland sollen in den kommenden Tagen schwere Unwetter wüten und sollen für Überschwemmungen sorgen. In Spanien forderten heftige Regenfälle zuletzt Todesopfer.

Deutschland bleibt zumindest die kommenden Tage von Unwetter-Szenarien verschont. Bereits Ende August folgten auf heiße Tage Gewitter und Dauerregen. Mit teils schweren Folgen. Und auch andere europäische Länder wurden Opfer der heftigen Gewitter. So zum Beispiel Österreich, wo es besonders Sölden hart traf.