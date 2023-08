Seltenes Syndrom die Ursache: Familienvater und seine Kinder sterben alle an Krebs

Von: Bjarne Kommnick, Alina Schröder

Das Schicksal einer brasilianischen Familie erschüttert die Welt: Vier Menschen, zwölf Krebsdiagnosen. Schuld ist wohl ein seltenes, vererbbares Syndrom.

Fortaleza – Es ist eine tragische Familiengeschichte aus Brasilien: Nachdem ihm zwischen 2016 und 2023 insgesamt drei verschiedene Krebsarten diagnostiziert wurden, hat ein 53-jähriger Mann nun den Kampf gegen die Erkrankung verloren. Das berichtet die Zeitung Folha de Pernambuco. Sein Tod markiert das traurige Ende einer Zeit voller Leid: Auch seine drei Kinder sind jeweils an Krebs gestorben. Ein seltenes Syndrom scheint die Ursache zu sein.

Vater stirbt nach Krebserkrankung am Vatertag – Familie macht Leidensweg publik

Der Bruder des Verstorbenen machte die Krankheitsgeschichte des Mannes in sozialen Netzwerken bekannt. Kurz nach seinem Ableben postete sein Bruder: „Unser Krieger ist genau am Vatertag zu seinen Kindern gegangen. Möge Gott ihn haben, meinen Bruder! Wir lieben dich so sehr!“. Der Vatertag wird in Brasilien immer am 13. August gefeiert.

Bis zu seinem Tod war der Mann selbst auf Instagram aktiv und verbreitete Botschaften der Hoffnung an seine Follower. Mittlerweile hat seine Seite beinahe 900.000 Anhänger. Während seiner gesamten Therapie lobte er immer wieder den Mut seiner Kinder im Kampf gegen den Krebs.

Bereits 2018 musste der Mann den Tod seiner zehnjährigen Tochter betrauern, die an Leukämie gestorben war. Sein Sohn erlag 2020 im Alter von 22 Jahren verschiedenen Krebsarten, darunter ein Gehirntumor. Kurz darauf starb auch seine andere Tochter im Alter von 25 Jahren an Krebs, die ebenfalls seit ihrer Kindheit gegen Leukämie ankämpfte. Wie auch andere Krebskrankheiten äußert sich Leukämie über bestimmte Symptome.

Mann bekommt dreimal Krebs zwischen 2016 und 2023 – und verliert drei Kinder an die Krankheit

Bei dem Mann wurden zwischen 2016 und 2023 ebenfalls drei Krebsarten festgestellt. Zuerst diagnostizierten die Ärzte eine chronische lymphatische Leukämie und das sogenannte Non-Hodgkin-Lymphom. Im Januar 2023 kam eine weitere Krebsdiagnose hinzu: Multiples Myelom, eine Krankheit, die das Blutplasma und die Gesichtsmuskulatur beeinträchtigt.

Insgesamt erhielten der Vater und seine drei Kinder im Laufe ihres Lebens 12 Krebsdiagnosen. Der Grund dafür ist wohl das seltene Li-Fraumeni-Syndrom (LFS), das der Mann laut seinem Bruder in sich trug. Experten des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus in Dresden zufolge ist dieses Syndrom eines der aggressivsten derzeit bekannten „Krebsprädispositionssyndrome“.

Li-Fraumeni-Syndrom (LFS) Art der Krankheit: vererbbare Erkrankung, die mit multiplen Tumoren einhergeht Risiko an Krebs zu erkranken: bei Männern über 70, bei Frauen über 90 Prozent

Seltenes Li-Fraumeni-Syndrom: Fast alle Betroffene bekommen mindestens einmal Krebs

Betroffene haben ein stark erhöhtes Krebsrisiko, fast alle Patienten erhalten im Laufe ihres Lebens mindestens eine Krebsdiagnose. Einige – wie der Mann und seine Kinder – erkranken mehrfach und bereits im Kindesalter. Zudem hat das Syndrom mit rund 50 Prozent eine relativ hohe Vererbungswahrscheinlichkeit. Laut dem Online-Portal für Krebsprädispositionssyndrome (KPS) ist das Ziel, frühzeitig sich entwickelnde Komplikationen zu erkennen, um möglichst optimale Behandlungsergebnisse zu erlangen.

