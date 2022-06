Wann ist Vollmond? Und wann ist der Supermond im Juni 2022 zu sehen?

Der Vollmond geht hinter dem Stuttgarter Fernsehturm auf. Am 13. Juni 2022 kommt es zu einem sogenannten „Supermond“ in Deutschland. Dann ist die Entfernung zwischen Mond und Erde geringer als sonst. Wirklich zu sehen ist er aber erst in der folgenden Nacht. © Marijan Murat | dpa

Der Vollmond wartet im Juni 2022 mit einem besonderen Highlight auf. Denn auch in Deutschland kommt es zum Himmelsspektakel eines Supermondes.

Berlin – Der Vollmond im Juni 2022 kommt der Erde besonders nah. Das Phänomen, das im Volksmund und unter Astro-Fans nur als Supermond bekannt ist, stellt sich dadurch auch in Deutschland an. Doch wann ist Vollmond und wann ist der Supermond im Juni 2022 zu sehen? Denn neben der Sommersonnenwende und einigen anderen Spektakeln hat der Juni 2022 mit dem Supermond einiges zu bieten. Doch lässt sich der Supermond auch wirklich in seiner ganzen Schönheit überhaupt in Deutschland betrachten?



Wann Vollmond ist und wann der Supermond in Deutschland kommt, wissen unsere Kollegin und unser Kollege.

Abseits des Vollmondes inklusive Supermond im Juni 2022 hat der Monat aber noch einige Spektakel in petto, die sich Freunde der Astronomie wohl auch im Kalender markieren sollten. Unter anderem lassen sich Wandelsterne wie die Venus oder Saturn beobachten. Und auch der Riesenstern Arktur sollte nicht nur mit einem Auge unter die Lupe genommen werden. Schließlich strahlt der Stern 200 Mal heller als die Sonne in unserem Sonnensystem.