Sea Shepherd-Aktivisten: „Es wird auch mal ein Schiff gerammt“

Sarah C. Schuster und Michele Sciurba legen ein Buch über Paul Watson vor, Gründer der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd. Mit Claus-Jürgen Göpfert sprechen sie über den Kampf gegen illegale Fischerei und die Kriminalisierung von Protestaktionen.

Frau Schuster, Herr Sciurba, für Ihr Buch über die Bewegung Sea Shepherd haben Sie sich intensiv mit der ökologischen Situation der Weltmeere beschäftigt. Wie ist Ihre persönliche Einschätzung, können die Meere noch gerettet werden?

Sarah C. Schuster: Ich blicke hoffnungsvoll auf die Generation MZ, einem Zusammenschluss der Millennials und Gen Z. Wir träumen von einem Meer, in dem kein Plastikmüll mehr treibt. Wir wissen: Es brennt! Es muss mehr getan werden. Es gibt viele Ansatzpunkte, um zu handeln. Einer davon ist ein plastikfreies Leben. Es gibt die vegane Bewegung, die wächst. Ich möchte deshalb auch gar nicht von nötigem Verzicht sprechen, sondern von einer Änderung des persönlichen Lebensstils.

Michele Sciurba: In den 50er und 60er Jahren gab es eine große Fortschrittsgläubigkeit. Viele glaubten, der Mensch sei in der Lage, alle Herausforderungen technisch zu beherrschen. Man hatte noch keine Erfahrungen mit den langfristigen Folgen von Eingriffen in das Ökosystem. Über CO2 hat niemand nachgedacht, man baute autogerechte Städte. Obwohl Aktivisten wie Al Gore oder Paul Watson von Sea Shepherd gewarnt haben, ist immer noch nicht bei allen angekommen, dass das Ökosystem und seine Ressourcen endlich sind. Wir müssen unseren Lebensstil verändern und Ressourcen neu verteilen. Aber diese Erkenntnis ist bei vielen Politikern der Boomer-Generation nicht vorhanden, sei es der frühere brasilianische Präsident Bolsonaro, der frühere US-Präsident Trump oder etwa der russische Präsident Putin.

Schuster: Bei vielen jungen Menschen der Generationen Y und Z wirken die notwendigen Veränderungen dagegen schon identitätsstiftend. Es fühlt sich für uns gut an, nachhaltig zu leben, weniger Müll zu erzeugen und weniger Plastik zu nutzen.

Sciurba: In der deutschen Politik gibt es noch viel zu wenig Veränderungen. Ich will ein einfaches Beispiel nennen: Alle öffentlichen Gebäude in Deutschland müssten plastikfrei sein. Das wäre ein Signal!

Die Formen des Widerstands sind derzeit sehr umstritten. Paul Watson, der Gründer von Sea Shepherd, prägt in Ihrem Buch die schöne Formel von „aggressiver Gewaltlosigkeit“. Übersetzt heißt das: Gewalt gegen Sachen, oder?

Sciurba: In der Praxis heißt das: Man jagt die illegalen Fischer, man stört sie. Kleine Schiffe von Sea Shepherd schieben sich zwischen die Walfänger. Es wird auch mal ein Schiff gerammt. In der Regel allerdings werden die kleineren Boote von Sea Shepherd von den großen Walfängern attackiert.

Schuster: Für mich heißt die Formel von Paul Watson: Direkte Aktion sollte im Mittelpunkt stehen.

Sciurba: Wir glauben, dass wir das machen müssen. Denn gerade der japanische Staat belügt die Menschen, indem er behauptet, dass Wale aus wissenschaftlichen Gründen gejagt und getötet werden und seine gesamte Walfangflotte als Forschungsschiffe kennzeichnet. Jeder weiß, dass das nicht wahr ist.

Im Jahr 2012 wurde Paul Watson auf dem Flughafen von Frankfurt am Main festgenommen. Was war der Grund?

Sciurba: Die Regierung von Costa Rica hatte einen internationalen Haftbefehl gegen ihn beantragt. Er wurde des versuchten Mordes beschuldigt, weil acht illegale Fischer behauptet hatten, er habe sie töten wollen. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich die Präsidentin von Costa Rica gerade zu einem Staatsbesuch in Deutschland auf. Die Bundesregierung wollte ihr ein politisches Geschenk machen. Man wollte einen politischen Prozess. Paul Watson vermutete, dass es einen Kuhhandel zwischen der damaligen Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger und der Regierung von Costa Rica geben sollte. Man wollte, dass Deutschland Paul Watson ausliefert. Er floh dann in die Niederlande. Der Haftbefehl wurde später aufgehoben, weil die Vorwürfe absurd waren.

Heute ist Sea Shepherd in mehr als 50 Ländern vertreten, es gibt zahlreiche Kampagnen zum Schutz von Delfinen, Walen, Meeresschildkröten und zum Kampf gegen illegale Fischerei.

Schuster: Das ist richtig. Es wird in den sozialen Medien täglich von diesen Aktionen berichtet, das ist sehr spannend und spektakulär, vor allem aber authentisch und transparent.

Sciurba: Und doch haben wir den Eindruck gewonnen, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zur Rettung der Ökosysteme eher abgenommen hat. Die Artenvielfalt geht rapide zurück. Seit den 50er Jahren sind mehr als 50 Prozent der Arten ausgestorben. Deshalb halten wir die Aktionen der Organisation Extinction Rebellion für so wichtig, weil sie sich nicht um Ländergrenzen schert.

Zu Personen & Thema

Sarah Schuster studierte Komparatistik und Germanistik in Frankfurt am Main und San Diego, Kalifornien, sowie Advanced Creative Writing an der University of Oxford. Sie ist als Autorin, Journalistin, Researcherin und Caseworkerin in komplexen Menschenrechtsfällen tätig. Sie lebte und arbeitete in der Ukraine.

Michele Sciurba ist Rechtswissenschaftler, Strategieberater, Menschenrechtsaktivist und Autor. An der University of Liverpool erwarb er seinen Master of Laws im Internationalen Recht. Er promovierte in Völkerrecht und Öffentlichem Verwaltungsrecht an der Universität von Kiew in der Ukraine. Er ist Hochseesegler. Bilder: Privat

„Captain Paul Watson – Eine Bewegung kann man nicht zerstören“ heißt das Buch von Sarah Schuster und Michele Sciurba über den Gründer der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd, erschienen im Verlag Edition Faust. Paul Watson war 1972 Mitbegründer von Greenpeace, fünf Jahre später rief er die Organisation Sea Shepherd ins Leben. Wegen seines Kampfes gegen illegales Fischen hatten Japan und Costa Rica zeitweise einen internationalen Haftbefehl gegen ihn erwirkt.

Podium: FR-Autor Claus-Jürgen Göpfert spricht mit Schuster und Sciurba über den Schutz der Meere und das jüngste internationale Abkommen. Dienstag, 4. April, 19.30 Uhr, Bühne Marleen, Liliencarré, Bahnhofsplatz 3, Wiesbaden. jg