Schwere Corona-Verläufe: So viele Geboosterte liegen auf der Intensivstation

UKE in Hamburg

Die Corona-Variante Omikron rollt weiter über Deutschland hinweg. Die Krankenhauszahlen bleiben moderat. Wie viele Geboosterte liegen auf der Intensivstation?

Hamburg – Die Omikron-Welle bahnt sich weiter ihren Weg durch Deutschland. Inzwischen hat die Inzidenz in der Bundesrepublik ein neues Rekordhoch erreicht. 1127,7 beträgt der Wert inzwischen. Glücklicherweise steigen die Krankenhauszahlen nicht in selbem Maße an, wie die Infektionszahlen. Omikron löst laut Studien mehrheitlich mildere Krankheitsverläufe aus. Doch wie sieht es derzeit in den Krankenhäusern aus?

Wie viele Geboosterte derzeit auf der Intensivstation liegen und was das bedeutet

Beobachtungen zeigen, dass zwar viele Menschen derzeit aufgrund einer COVID-19-Infektion im Krankenhaus behandelt werden müssen, aber vergleichsweise wenige auf der Intensivstation.