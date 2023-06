Schutz vor Chikungunya

Von: Pamela Dörhöfer

Die Asiatische Tigermücke Männchen (l), Weibchen (r), gelegentlich auch Tigermoskito, (Aedes albopictus, Synonym: seit 2004 Stegomyia albopicta) im Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) am Institut für Landnutzungssysteme AG Medizinische Entomologie. In Spanien sind die ersten Fälle einer Infektion mit dem Chikungunya-Virus im eigenen Land registriert worden. +++ dpa-Bildfunk +++ © Patrick Pleul/dpa

Der erste Impfstoff gegen die Infektionskrankheit Chikungunya steht vor der Zulassung. Die Viruserkrankung wird von Stechmücken übertragen und hat sich in Teilen Afrikas, Asiens. der Karibik sowie Süd-, Mittel- und Nordamerikas verbreitet.

Gegen die Infektionskrankheit Chikungunya-Fieber dürfte bald der erste Impfstoff zur Verfügung stehen. Entwickelt wurde er vom französischen Pharmaunternehmen Valneva, das bereits Anträge auf Zulassung bei den Arzneimittelbehörden in der EU, den USA und Kanada gestellt hat. Bei VLA1553 handelt es sich um einen Lebendimpfstoff, der geringe Mengen des Erregers – das Chikungunya-Virus – in einer abgeschwächten, vermehrungsfähigen, aber generell nicht krankmachenden Form enthält. Lebendimpfstoffe gelten als besonders wirksam, mit ihnen gelang es, die Pocken auszurotten und Polio in hiesigen Breiten den Schrecken zu nehmen. Auch Impfstoffe gegen Gelbfieber oder gegen Masern, Mumps und Röteln basieren auf diesem Prinzip. Ein Nachteil besteht indes darin, dass es in seltenen Fällen doch zu Krankheitssymptomen kommen kann.

Auch der Chikungunya-Impfstoff soll sich laut einer im Fachmagazin „The Lancet“ veröffentlichten Phase-III-Studie – der letzten vor der Zulassung – als sehr wirksam erwiesen haben. Demnach führte VLA1553 nach einer einzigen Impfung bei 98,9 Prozent der Probandinnen und Probanden zu Antikörperspiegeln gegen das Virus, die bis zu 180 Tage nach der Impfung anhielten. Bislang noch nicht veröffentlichte Daten sollen zeigen, dass die Immunantwort auch über ein Jahr stabil bleibe, sagt Tropenmediziner Torsten Feldt vom Universitätsklinikum Düsseldorf. Studien zum Verlauf über mehrere Jahre seien im Gange.

Als schwerwiegend eingestufte Nebenwirkungen traten bei 46 von 3082 Teilnehmenden auf (1,5 Prozent). Allerdings, so heißt es, hätten sich davon nur zwei Fälle „höchstwahrscheinlich“ auf die Impfung zurückführen lassen: So sei es bei einer Frau zu Muskelschmerzen und bei einem Mann zu einer Störung des Wasserstoffwechsels gekommen. Beide sollen sich vollständig erholt haben.

Auffällig war aber die erhöhte Rate von Fehlgeburten. 15 Teilnehmerinnen wurden während der Studie schwanger, 13 davon hatten den Impfstoff erhalten. Neun Babys kamen gesund zur Welt, drei starben vor der 20. Schwangerschaftswoche, in einem Fall war es nicht möglich, die Eltern zu kontaktieren. Eine der Fehlgeburten soll genetische Ursachen gehabt haben, bei einer soll wegen starken Übergewichts der Schwangeren und früherer Fehlgeburten ein erhöhtes Risiko bestanden haben. Ein unabhängiges Gutachtergremium stellte letztlich kein Sicherheitssignal fest. In der Regel gelten Lebendimpfstoffe als nicht geeignet für Schwangere und Menschen, deren Immunsystem nicht richtig arbeitet.

Chikungunya ist eine Viruserkrankung, die von Stechmücken übertragen wird. Sie wurde erstmals in den 1950er-Jahren in Tansania dokumentiert und hat sich seitdem in Teilen Afrikas, Asiens. der Karibik sowie Süd-, Mittel- und Nordamerikas verbreitet. Wärmere Temperaturen haben dazu geführt, dass Überträgerinnen wie die Asiatische Tigermücke mittlerweile auch jenseits ihres ursprünglichen Lebensraums vorkommen.

So werden seit einiger Zeit auch in Europa Fälle beobachtet, insbesondere in Italien, vereinzelt auch in Frankreich. In Deutschland gab es bislang nur importierte Fälle von Chikungunya. Die Krankheit macht sich nach zwei- bis zwölftägiger Inkubationszeit mit plötzlichem hohen Fieber und Kopfschmerzen bemerkbar. Zu den typischen Beschwerden gehören starke Gelenk- und Muskelschmerzen, Abgeschlagenheit und Übelkeit. Weitere Symptome können Bindehautentzündung, Halsschmerzen sowie Hautausschlag sein. Die Krankheit heilt nach ein bis zwei Wochen meist von selbst aus. Gelenkschmerzen können allerdings länger anhalten. Eine spezifische antivirale Therapie existiert bislang nicht. Ältere Menschen haben ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf. Dass die Impfung auch bei ihnen eine „gute Immunreaktion“ hervorgerufen habe, bezeichnet Torsten Feldt als „wichtiges Ergebnis“.

Peter Kremsner, Direktor des Instituts für Tropenmedizin, Reisemedizin und Humanparasitologie am Universitätsklinikum Tübingen, bezeichnet den ersten Chikungunya-Impfstoff „dieser Studie zufolge“ als „sehr vielversprechend“. VLA1553 würde „die Krankheitslast in den am stärksten betroffenen Regionen sicherlich deutlich senken“. Allerdings sei die Studie in den USA und nicht in den Regionen gelaufen, wo das Virus hauptsächlich verbreitet sei. Deshalb wisse man nicht, ob die Impfung auch bei Menschen, die Chikungunya schon durchgemacht hätten, so gut wirke „wie versprochen“. „Letzten Endes ist es erst mal nur eine Reiseimpfung.“ Kremsner weist zudem darauf hin, dass die gemessenen Antikörperspiegel nicht automatisch bedeuteten, dass auch der Ausbruch der Krankheit verhindert werde. Zuversichtlich ist er aus der Erfahrung mit früheren Studien trotzdem: Es werde „schon passen“.