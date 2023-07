Schlangen-Alarm in Italien: Reptilien belagern beliebte Urlaubsstadt

Von: Carolin Gehrmann

In der italienischen Hauptstadt kommt es in den letzten Wochen zu verzweifelten Anrufen. Immer mehr Menschen entdecken dort Schlangen. Tierschützer:innen sind ratlos.

Rom – Die „Ewige Stadt“ ist für viele Menschen ein Sehnsuchtsort. Aus aller Welt lockt es die Menschen nach Rom. Kein Wunder, die italienische Hauptstadt hat als eine der bedeutendsten Kulturstätten Europas jede Menge kunsthistorische Schätze und noch viel mehr zu bieten. Doch die rund drei Millionen Einwohner sind nicht allein. Denn offenbar weiß auch eine Tierart die vielen Vorzüge der beliebten Urlaubsstadt zu schätzen: Schlangen.

Schlangenalarm in Rom – Sichtungen sind mittlerweile an der Tagesordnung

Ausgerechnet eine Spezies, bei deren Anblick viele vor Angst erstarren. Seit einigen Wochen häufen sich in der Stadt offenbar Sichtungen der Tiere durch Menschen. In Rom herrscht deshalb „Schlangen-Alarm“. Die Telefone bei Tierschutzverbänden und Reptilienexpert:innen laufen Medienberichten zufolge regelrecht heiß.

Die erschrockenen Menschen wissen nicht, an wen sie sich wenden sollen, wenn ihnen plötzlich eine Schlange in ihrem Haus oder im Garten begegnet. „Mittlerweile sind solche Sichtungen an der Tagesordnung“, berichtet Valentina Coppola vom Tier- und Umweltschutzverein Earth dem Nachrichtenportal Roma Today.

Tierschutzverein in Rom erhielt zuletzt über 60 Anrufe

In den letzten Wochen seien allein bei ihrem Verein über 60 solcher verzweifelten Anrufe eingegangen, erzählt sie. Die Menschen seien natürlich unsicher, denn für Laien ist nicht zu erkennen, ob es sich um ein giftiges Exemplar handelt oder nicht.

Eine Schlingnatter sonnt sich auf einem Stein in Italien. Bei Nattern handelt es sich um eine harmlose Schlangenart. © Fabio Pupin/IMAGO

Coppola und ihre Mitstreiter:innen stehen den verängstigten Findern mit ihrem Fachwissen zur Seite und helfen dabei, die Tiere zu identifizieren. Meist reicht dafür schon ein Bild oder eine grobe Beschreibung. In der Regel sind die Schlangen harmlos. Nattern zum Beispiel sind in ganz Europa verbreitet.

Die Schlangen sind meist harmlos, doch manchmal werden auch Giftschlangen ausgesetzt

Doch manchmal kommt es auch vor, dass eine gefährliche, nicht heimische Schlangenart selbständig die Stadt erkundet. Zuletzt entdeckte auch ein Mann in Deutschland eine exotische Schlange, die normalerweise in Panama lebt. Einige Menschen halten Schlangen nicht artgerecht im eigenen Zuhause – entwischen sie oder werden von den verantwortungslosen Halter:innen ausgesetzt, muss die Polizei oder Feuerwehr alarmiert werden, um das Tier einzufangen.

Nattern können zwar beißen, ihr Biss ist aber harmlos. Etwas anders ist das bei der ebenfalls in Europa heimischen Kreuzotter. Sie gehört zur Familie der Vipern und ist mit Giftzähnen ausgestattet. Deshalb sollte man einen Sicherheitsabstand von einem halben Meter zu ihnen einhalten und im Falle eines Bisses eine Arztpraxis aufsuchen. In der Regel löst das Gift aber keine schweren Beschwerden aus. Lebensgefahr besteht dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) zufolge nicht.

Eine Erklärung für den „Schlangenalarm“ in Rom gibt es nicht

Eine Erklärung, warum es zuletzt ausgerechnet in Rom zu so vielen Schlangensichtungen kam, haben die Expert:innen Roma Today zufolge nicht. Sie vermuten, dass die Menschen wegen der vielen Berichte möglicherweise auch sensibilisiert für das Thema sind und stärker erschrecken. Außerdem fehle den meisten das entsprechende Wissen, um zwischen gefährlicher und harmloser Schlange zu unterscheiden.

