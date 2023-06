„Es kam so viel ans Tageslicht“: Kraftklub-Sänger hat klare Meinung zu Rammstein

Von: Marvin Köhnken

Kraftklub-Frontmann Felix Kummer hat sich auf dem Hurricane Festival klar hinter die Frauen gestellt, die sich mit Vorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann an die Öffentlichkeit gewandt haben.

Scheeßel – Die Musikbranche bebt. Die zahlreichen Vorwürfe, die aktuell gegen Till Lindemann erhoben werden, lassen sich nicht einfach ausblenden. Auch nicht auf dem Hurricane Festival in Scheeßel. Mit klaren Worten hat sich daher unter anderem Felix Kummer zum Rammstein-Fall, in der selbstverständlich die Unschuldsvermutung gilt, geäußert. Tatsächlich ohne die Band dabei beim Namen zu nennen, aber unverkennbar in ihre Richtung gerichtet.

Der Kraftklub-Frontmann nutzte die Pause zwischen zwei Songs am Freitagabend, um seine Meinung zu äußern: „Ich will jetzt nicht irgendwie Applaus einheimsen, ich will nicht irgendwas erzählen, das andere vor uns schon wesentlich ausführlicher und wesentlich besser erzählt haben“, leitet Kummer seine Worte als Headliner ein. Seine Botschaft selbst ist ungleich kürzer: „Solidarität! Und glaubt den Betroffenen!“

Kraftklub zu Rammstein-Vorwürfen: „Manchmal verändern sich Sachen eben nicht von alleine.“

Was Kummer insgesamt von der Causa Rammstein hält, stellte er diesem Appell schon voran: „Hurricane, in den letzten Wochen kam so viel Scheiße ans Tageslicht, so viel Scheiße ist veröffentlicht worden, dass man sich son bisschen schämt, hier als Mann auf der Bühne zu stehen.“ Am Ende der rund einminütigen Ansprache schickt Kummer noch eine Erkenntnis hinter: „Manchmal verändern sich Sachen eben nicht von alleine. Manchmal, Hurricane, braucht es für Veränderungen son bisschen Randale.“

Ohne Till Lindemann beim Namen zu nennen, hat sich Kraftklub-Frontmann beim Hurricane klar mit den Frauen solidarisiert, die Vorwürfe gegen den Rammstein-Sänger erhoben haben. © Christoph Soeder/dpa & Kevin Randy Emmers

Ohne weitere Worte leitet der Kraftklub-Sänger anschließend den nächsten Song seiner Band ein: „Hurricane, sind wir als Gesellschaft langsam bereit für ein bisschen Randale? Hurricane, sind wir heut Abend bereit für Randale?“ Der Jubel aus dem Publikum ist zumindest mit Blick auf das dann startende Lied als Zustimmung zu werten.

Beim Hurricane Festival ist Kraftklub in diesen Tagen nicht alleine mit Kritik an den vielfach behaupteten Vorwürfen gegen Till Lindemann. Mit Madsen und den Donots meldeten sich bereits zwei weitere Bands zu Wort. So heißt es im Instagram-Profil von Madsen unmissverständlich: „Wir verabscheuen jegliche Art von Machtmissbrauch und sexualisierter Gewalt gegen Frauen. Menschen, die diesbezüglich unverantwortlich handeln, gehören nicht auf die Bühne.“ Und die Donots hoffen bei Facebook unter anderem, „dass die verklärte Romantisierung von ‚Sex, Drugs and Rock‘n‘Roll‘ bitte endlich ausgedient hat.“