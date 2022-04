Schauspieler Michael Degen im Alter von 90 Jahren gestorben

Von: Sarah Neumeyer

Teilen

Der Schauspieler Michael Degen im Jahr 2013. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Michael Degen ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Der Schauspieler war zuletzt vor allem für seine Rolle in der ARD-Krimiserie „Donna Leon“ bekannt.

Hamburg – Der Schauspieler Michael Degen ist tot. Der 90-Jährige starb am Samstag (08.04.2022) in Hamburg, wie der Rowohlt-Verlag am Dienstag in Berlin mitteilte. „Wir trauern und verneigen uns vor einem Menschen und Künstler, der mit seiner Wärme und Begeisterung berührte und mitriss, und dessen vielseitiges Werk bleiben wird“, hieß es weiter.

Degen war einem großen TV-Publikum zuletzt vor allem dank der „Donna Leon“-Krimiserie der ARD vertraut. Darin verkörperte er jahrelang den „Vice-Questore Patta“. Zuvor hatte der Künstler in zahlreichen klassischen, modernen und unterhaltenden Rollen auf wichtigen Bühnen sowie in Film und Fernsehen Erfolge gefeiert. Er arbeitete mit Regiegrößen wie Peter Zadek, Claude Chabrol und Ingmar Bergman zusammen und inszenierte auch selbst. (dpa)