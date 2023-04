„Schauen Sie noch?“: Ist die Ära des „Peak TV“ vorbei?

Von: Isabella Caldart

Einfach mal berieseln lassen. Imago Images © imago images / Panthermedia

Es gibt mehr Qualitätsserien als je zuvor - aber das Publikum scheint überfordert. Streaminganbieter Netflix, HBO und Disney+ wenden sich dem guten alten linearen Format zu.

Irgendwann in den Nullerjahren brach ein neues Zeitalter an – zumindest was das Fernsehen angeht. Galten Serien bis dato als die zweite Klasse des Bewegtbilds, als Sprungbrett für die große Filmkarriere, aber ganz bestimmt nicht anders herum, war plötzlich vom sogenannten Prestige TV die Rede. Von den „Sopranos“ (1999-2007) über „Lost“ (2004-2010) bis hin zu „Breaking Bad“ (2008-2013) und „Game of Thrones“ (2011-2019), Serien übertrafen in Sachen Renommée, Anspruch, Budget und Besetzung plötzlich so manchen Kinofilm. 2013 dann veröffentlichte Netflix, einst als DVD-Verleih gestartet, die gefeierten Prestige-TV-Serien „Orange is the New Black“ und „House of Cards“. Die Ära des Streamings war angebrochen, und mit ihr das implizite Versprechen, ab sofort alles überall angucken zu können.

Zehn Jahre später herrscht eher Frust. Zum einen ist der Markt völlig übersättigt: Neben dem einstigen Monopolisten Netflix drängen sich nun auch Amazon Prime, Apple+, Wow, Disney+ sowie Paramount+. Und das sind nur die bekanntesten Anbieter. Würde man sie alle abonnieren, die monatlichen Kosten wären schnell im dreistelligen Bereich. Entsprechend werden Wünsche nach einer Bündelung aller Streaming-Plattformen immer lauter – das Prinzip Kabelfernsehen lässt grüßen.

Aber das ist nicht das einzige Problem. Mitte März veröffentlichte das US-Magazin „Variety“, basierend auf einer Umfrage der Marktforschungsfirma YouGov, dass ein Viertel der US-amerikanischen Erwachsenen auf die Veröffentlichung der finalen Folge wartet, bevor sie eine neue Serie anfangen – zumindest gilt das für Streaming-Originale (sprich Serien, die nicht erst im Fernsehen liefen und von Streamingdiensten eingekauft, sondern von ihnen produziert werden). Viele der Befragten gaben als Grund die Sorge an, eine Serie könnte frühzeitig abgesetzt und Geschichten entsprechend nicht zu Ende geführt werden.

Lange war genau das ein Running Gag im Internet, inzwischen sind Nutzer:innen nur noch desillusioniert: Gerade Netflix (aber nicht nur Netflix) tendiert dazu, durchaus beliebte Serien nach einer, spätestens zwei Staffeln abzusetzen. Es macht natürlich wenig Spaß, sich auf eine Serie einzulassen, wenn man befürchten muss, sie könne direkt wieder eingestellt werden. Allein vergangenes Jahr wurden mehr als 100 Serien beendet – einige davon ganz regulär, viele wurden aber auch überraschend gestrichen.

Die Ära des Streamings hat nicht nur verändert, wie wir Serien schauen – oft in Form des Binge-Watching, sprich mehrere Folgen hintereinander, statt wöchentlich eine wie im regulären Fernsehen – sie hat sie auch inhaltlich verändert. Anfang des Jahres verfasste der Journalist Luke Winkie einen langen Artikel im US-Magazin „Slate“, in dem er sich das, was er als „Soccer Episodes“ bezeichnet, zurückwünscht. Er beschreibt darin eine Folge aus der Jugenddramaserie „O.C. California“, in der Protagonist Ryan Atwood (Ben McKenzie) mit seinem Erzfeind Luke Ward (Chris Cormack) um eine Position in der Highschool-Fußballmannschaft kämpft. Das ist der Konflikt einer einzigen Folge; nie wieder im Verlauf der insgesamt vier Staffeln werden die Fußballambitionen von Ryan erwähnt. Wenn man es krass ausdrücken möchte, sind Handlung wie Episode komplett irrelevant.

Im Zeitalter von Peak TV hingegen sind irrelevante Episoden nahezu verschwunden. Gerade bei den gängigen Streamingdiensten haben Serien zumeist sechs bis zehn Folgen. Zum Vergleich: Die erste Staffel von „O.C., California“ hatte sogar 27. Das ist eine stolze Anzahl, aber tatsächlich sind etwa 22 bis 25 Folgen pro Staffel bei den meisten Sitcoms, Highschool- oder Kriminalserien nicht außergewöhnlich.

Dieses klassische Konzept ist im Prinzip das Gegenteil von dem, was wir unter Prestige TV verstehen. In vielen Folgen geht es um nichts oder herzlich wenig, es sind sogenannte „Filler Episodes“, Füller, die die Handlung nicht vorantreiben und sich etwa um Thanksgiving, Weihnachten oder andere Feiertage drehen – oder eben um einmalige Fußballambitionen. Sie dienen höchstens dazu, die Beziehungen zwischen den Figuren zu vertiefen. Vor allem aber sind sie leichtes Entertainment ohne große Intensität. Eine berieselnde Flucht aus dem anstrengenden Alltag.

Diese Berieselung gibt es in Acht-Folgen-Staffeln des Prestige TV nicht, weil es in jeder Episode um alles geht. Unerwartete Tode, überraschende Twists, lebensverändernde Momente, alles muss dicht erzählt sein. Das ist auf Dauer nicht nur herausfordernd für Konzentration und Anspannung, vor allem ist es narrativ kaum unter einen Hut zu bringen. Die kürzlich erschienene und wirklich hervorragend erzählte Serie „The Last of Us“ hat neun Folgen mit Längen zwischen 43 und 81 Minuten. Andere Serien haben sogar durchgehend Folgen in Spielfilmlänge.

Und während „The Last of Us“ Kritiker:innen wie Publikum überzeugt, lässt sich generell eine gewisse Erschöpfung ausmachen, was Prestige TV betrifft. Der „Game of Thrones“-Nachfolger „House of the Dragon“ (HBO, seit 2022) war zwar beliebt, blieb aber zahlenmäßig hinter den Erwartungen zurück, ebenso wie die teuerste Serie aller Zeiten, „The Rings of Power“ (seit 2022) auf Amazon Prime, die ein Budget von rund 58 Millionen Dollar pro Folge hatte.

Die Erschöpfung resultiert auch aus dem Überangebot. Mit den Streamingdiensten, die im Wettbewerb gegeneinander antreten, explodierte auch die Anzahl der Serien. Schätzungsweise 599 (!) Serien wurden vergangenes Jahr produziert (im Vergleich: 2012 waren es noch 288) – und in diese Zahl sind nur englischsprachige Produktionen einbezogen, der Boom von Reality-TV gar nicht beachtet. Unmöglich, sich da einen Überblick zu verschaffen oder mehr als nur einen Bruchteil davon zu sehen. Branchenkenner:innen prognostizieren, dass der Zenit jetzt endlich erreicht ist.

Wer hat schließlich mitbekommen, dass 2022 eine Serie namens „Gaslit“ über den Watergate-Skandal mit den Weltstars Julia Roberts und Sean Penn in den Hauptrollen veröffentlicht wurde? In früheren Zeiten wäre „Gaslit“ wohl eins der Jahreshighlights gewesen.

Wünscht sich das Publikum also eine seichtere Unterhaltung zurück? Das würde zum Beispiel den nach wie vor anhaltenden Erfolg der Kultserie „Friends“ erklären, die der Anbieter HBO Max dem Konkurrenten Netflix für stolze 425 Millionen US-Dollar abkaufte. Wie für das Sitcom-Genre üblich, hat „Friends“ wenig komplizierte Handlung und Spannungselemente, dafür viele in sich abgeschlossene Episoden.

Einen ähnlichen Trend zeigt auch der Erfolg der Sitcom „Abbott Elementary“. Im „aktuellen goldenen Zeitalter des Fernsehens“ ganz unüblich, wurde diese 2021 von Produzentin und Schauspielerin Quinta Brunson für das lineare US-Fernsehen und damit ein besonders breites Publikum entwickelt. Und siehe da: „Abbott Elementary“ liefert verlässlich hohe Einschaltquoten und hat neben zahlreichen weiteren Preisen bereits drei Emmy-Awards abgeräumt.

Die Sitcom läuft wöchentlich und wird nicht auf einen Schlag veröffentlicht, wie das bei Streamingdiensten bis vor kurzem für gewöhnlich der Fall war. Inzwischen rücken selbst letztere von dieser Methode ab und veröffentlichen entweder wöchentlich oder zumindest kleiner gebündelt ihre Folgen.

Eine sinnvolle Strategie einerseits wegen des monetären Aspekts (wer nicht alles auf einmal gucken kann, wird die Streaming-Plattform potenziell länger abonnieren), andererseits auch, weil dieses langsame Schauen es den Zuschauer:innen ermöglicht, über Monate hinweg eine Bindung zu den Figuren aufzubauen, sich mit ihnen zu identifizieren.

Das gehört auch zum Erfolgsrezept von „Abbott Elementary“: Die Sitcom spielt an einer Schule in Philadelphia, hatte in ihrer ersten Staffel zwar nur 13, in der zweiten aber bereits 22 Folgen. Das langsamere Tempo und die sogenannten Soccer Episodes ermöglichen dem Publikum, auch mal eine Folge zu verpassen und halten dadurch die Enttäuschungserwartung und den Druck gering.

Zurück zu den Streamingdiensten. Da gibt es nämlich noch eine weitere Neuerung, die die Zuschauer:innen empört: Inzwischen werden Serien nicht nur unerwartet abgesetzt, sondern teilweise auch komplett aus dem bestehenden Katalog entfernt. Während man einige bei anderen Anbietern oder auf DVD kaufen kann (manch eine:r wird inzwischen bereuen, die eigene DVD-Sammlung aufgelöst zu haben), laufen die Originalserien der Plattformen Gefahr, für immer zu verschwinden. Zu den prominentesten Beispielen gehört die Kultsitcom „Arrested Development“, die von 2003 bis 2006 im Fernsehen lief und von der Netflix 2013 und 2018/2019 zwei weitere Staffeln produzierte. Netflix kündigte an, alle Staffeln aus dem Katalog zu löschen, was bedeutet hätte, dass zumindest die beiden von Netflix produzierten nirgendwo mehr abrufbar gewesen wären. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich Netflix in letzter Minute mit Disney einig wurde; die Staffeln bleiben vorerst auf Netflix, während Disney jetzt die Option hat, die gesamte Serie an einen anderen Anbieter zu verkaufen.

Das klingt nicht nur kompliziert, sondern ist es auch. Vor allem aber zeigen die Querelen um „Arrested Development“ und andere Serien und Filme, die plötzlich gelöscht oder nie veröffentlicht wurden (wie zum Beispiel der fertig produzierte Film „Batgirl“ mit einem geschätzten Budget von 90 Millionen Dollar, der nach einem Rückzug von Warner Brothers wahrscheinlich nie das Licht der Öffentlichkeit erblicken wird), wie unberechenbar das Angebot der Streaming-Plattformen ist.

Neben all diesen Problemen, die den Plattformen die Kundschaft verscheuchen, droht ein weiteres am Horizont: Um nicht weiter unter ausbeuterischen Konditionen arbeiten zu müssen, wollen Drehbuchautor:innen in Streik gehen. Der letzte Streik im Jahr 2007 dauerte 100 Tage und beeinflusste zahlreiche Serien nachhaltig. Ein Ende der Flaute ist also nicht in Sicht.