Tee gegen Fettleber: Diese Sorten können helfen

Von: Michelle Mantey

Teilen

Bestimmte Teesorten enthalten viele Bitterstoffe, die helfen eine Fettleber vorzubeugen oder sie zu bekämpfen. Doch welche sind es?

Kassel – Nach Angaben der Deutschen Leberstiftung leidet in Deutschland jeder vierte Erwachsene über 40 Jahren an der nicht-alkoholischen Fettleber. Sie kann unter anderem durch eine fettreiche Ernährung entstehen. Auch Alkohol und Medikamente können Leberschäden hervorrufen. Doch die Leber kann sich durch die richtig Ernährung wieder regulieren. Bestimmte Teesorten können sie in ihrer Funktion unterstützt und so gegen eine Fettleber vorzugehen.

Wie entsteht eine Fettleber? Das sind die häufigsten Ursachen

Ist die Leber geschädigt, können laut Bundesärztekammer (BÄK)Symptome wie Müdigkeit oder Druck im rechten Oberbauch auftreten. Im weiteren Verlauf kann es zu Juckreiz, Erbrechen, Schmerzen oder einer gelben Verfärbung der Haut kommen. Eine Lebererkrankung kann viele Ursachen haben. Am häufigsten wird sie bedingt durch:

Alkohol und Drogen

und Adipositas

Fettreiche Ernährung

Bewegungsmangel

Diabetes

Medikamente

Hepatitis-Viren (Quelle: Bundesärztekammer)

Kampf gegen Fettleber: Mit diesen Teesorten beugen Sie vor

Viele Menschen versuchen, die Leber mithilfe eines Detox zu entgiften. Dabei wird die feste Nahrung häufig durch Säfte ersetzt. Doch diese Art der Entgiftung kann durch den hohen Fruchtzuckeranteil eine Fettleber begünstigen. Daher gibt es spezielle Entgiftungskuren, die vor allem auf die Einnahme von Bitterstoffen setzten. Diese regen die Verdauung an und können in einem Glas Wasser aufgelöst und getrunken werden. Einige pflanzliche Teesorten können durch ihre Bitterstoffe ebenfalls helfen, die Leber zu entgiften.

Bestimmte Teesorten können helfen, eine Fettleber vorzubeugen. © Panthermedia/IMAGO

Viele Bitterstoffe enthält der Löwenzahntee. Nach Angaben des VerbraucherFenster Hessen wird Löwenzahn schon seit der Antike als Heilmittel eingesetzt. Denn in ihm stecken jede Menge Vitamine. Neben dem Vitamin A, K und C enthält er die sekundären Pflanzenstoffe, wie Flavonoide und Sterole. Diese können laut dem Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) das Immunsystem stärken und haben eine entzündungshemmende Wirkung.

In der Leber sorgt der Löwenzahn durch seine Bitterstoffe Taraxin, Chinolin, sowie Gerbstoffe und die Flavonoide für die Anregung der Produktion von Gallenflüssigkeit. Auch der Fettstoffwechsel wird angekurbelt. Für die Zubereitung des Tees kann die ganze Pflanze verwendet und mit heißem Wasser übergossen werden. Im Anschluss muss der Tee für fünf Minuten ziehen und schon ist er fertig.

Artischockentee hilft gegen Fettleber – auch als Extrakt oder Pulver

Auch Artischockentee ist reich an Bitterstoffen. Die Apotheken-Umschau infomiert über den Einsatz der Artischocke als Arzneipflanze, da sie besonders die Gallen und Leberfunktion unterstützt. Sie enthält ebenfalls Flavonoide, welche die Produktion der Gallensäure in der Leber anregen. Zudem sorgt sie dafür, dass die Gallenblase vermehrt Gallensäure in den Darm abgibt. Das regt wiederum den Fettstoffwechsel an und sorgt für eine bessere Verdauung fettiger Nahrungsmittel.

Sie neigen zur Fettleber? Zehn Lebensmittel, auf die Sie dann verzichten sollten Fotostrecke ansehen

Zusätzlich verhindert sie Fettablagerungen in der Leber. Wer trotz der positiven Eigenschaften keine Artischocke essen möchte, kann sie einfach als Tee trinken. Sie gibt es auch als Extrakt oder Pulver zu kaufen.

In Form von Pulver oder als Tee gibt es auch Kurkuma. Laut Apotheken-Umschau hat es eine ähnliche Wirkung wie die Artischocke. Es fördert sie Produktion der Gallensäure und bindet Nahrungsfette. Fette können somit leichter verdaut werden.

Schafgarbentee kann die Regeneration der Leber unterstützen

Der Schafgarbentee ist laut Deutscher Apotheker Zeitung ein weiterer Tee, der die Regeneration der Leber unterstützt. Er wird häufig als Heilmittel in der Alternativmedizin eingesetzt und kann sogar Leberschäden vorbeugen. Neben seinen krampflösenden Eigenschaften wirken die in ihm enthaltenden sekundären Pflanzenstoffe auch positiv auf Leber- und Galle. Für die Zubereitung reichen zwei Teelöffel Schafgarbenkrauts, diese werden mit heißem Wasser übergossen. Nun müssen sie abgedeckt mindestens zehn Minuten ziehen.

Hinweis der Redaktion Die in diesem Artikel genannten Tricks und Informationen können eine gesunde und ausgewogene Ernährung nicht ersetzen. Nutzen Sie unsere Ernährungs-Tipps lediglich als Ergänzung zu einer ansonsten vielseitigen und gesunden Ernährung. Die Informationen ersetzen in keinem Fall eine professionelle Beratung und sind nicht zur eigenständigen Diagnose oder Behandlung gedacht.

Grundsätzlich wird zur Vorbeugung von der Deutschen Leberstiftung einer Fettleber eine gesunde Lebensweise empfohlen: Viel Bewegung und Vermeidung von fettreichen oder zuckerhaltigen Lebensmittel. Doch nicht immer ist die Ernährung schuld an einer Lebererkrankung. Forschende untersuchen, warum auch Menschen bei gesunder Ernährung von einer Fettleber betroffen sind. (mima)