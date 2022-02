Todesopfer und mehr als zehn Verletzte bei S-Bahn-Zusammenstoß bei München

Rettungskräfte arbeiten an der Unfallstelle. Beim Zusammenstoß zweier S-Bahnen im Landkreis München sind am Montag ein Mensch getötet und mehr als zehn verletzt worden.

Unfall

In München stoßen zwei S-Bahnen zusammen. Es kam zu einem Todesopfer, mindestens 30 Menschen wurden verletzt.

Schäftlarn – Beim Zusammenstoß zweier S-Bahnen südlich von München sind am Montag (14.02.2022) ein Mensch getötet und mehr als zehn verletzt worden*, berichtet merkur.de. Das Todesopfer wurde nun von offizieller Seite bestätigt, der Großeinsatz ist weiter im vollen Gange. Die Zahl der Verletzten wird laufend nach oben korrigiert. Aktuell spricht die Polizei von 30 Verletzten. Wie die Polizei berichtete, sind die Bahnen gegen 16.40 Uhr im Bereich des Bahnhofes Ebenhausen-Schäftlarn im Landkreis München zusammengestoßen. Der Bahnhof liegt an der Strecke der S7 nach Wolfratshausen.

Die beiden Bahnen sind offenbar an einem Hang, etwa in der Höhe zum Abzweig der Straße zum Kloster, zusammengestoßen. Das Gelände ist laut einer Augenzeugin schwer zugänglich. Den Schilderungen von Augenzeugen zufolge ereignete sich der Unfall auf einem Streckenabschnitt zwischen Ebenhausen und Schäftlarn, der eingleisig verläuft. Offenbar wollte die S-Bahn in Richtung Wolfratshausen gerade um die letzte Kurve biegen, bevor sie in Sichtweite des Bahnhofs Ebenhausen kam. Aus noch unklarer Ursache war da die S-Bahn in Richtung München bereits losgefahren und die beiden Züge stießen zusammen. Derzeit sind Einsatzkräfte der Feuerwehren im Einsatz. Zahlreiche Rettungsdienste sind vor Ort und kümmern sich um Verletzte und Menschen, die offenbar unter Schock stehen. Wärmedecken werden ausgegeben. Hubschrauber kreisen über das Gelände und Zeugen werden befragt.

S-Bahn-Unfall München – Augenzeugin berichtet von verkeilter Fahrerkabine

Nach Angaben eines Passagiers sei die S-Bahn Richtung Wolfratshausen immer wieder stehen geblieben. In Pullach habe sie insgesamt 10 Minuten im Bahnhof gestanden. Die Verspätung der Bahn habe bereits 20 Minuten betragen. Als die S-Bahn kurz vor Ebenhausen stehenblieb, habe es plötzlich einen Knall gegeben. Der befragte Passagier, der im vorderen Wagen gesessen hatte, sei nach vorne in einen Sitz geschleudert worden. 30 bis 40 Menschen hätten sich im vorderen Wagen befunden, darunter viele Schüler, viele Kinder.

Eine weitere Augenzeugin, die in der S-Bahn Richtung Wolfratshausen ganz hinten gesessen hatte, habe sich zunächst gewundert, dass die Bahn so kurz vorm Bahnhof Ebenhausen stehen blieb. Kurze Zeit später spürte und hörte sie einen heftigen Knall. Auch sie sei nach vorne geschleudert worden. Die Passagiere hätten dann Qualm bemerkt und, hätten das Abteil verlassen. Die Augenzeugin habe dann aus einigem Abstand zum Zug gesehen, dass die Bahn, die Richtung München fahren sollte, frontal in den Zug nach Wolfratshausen gefahren war. Die Fahrerkabinen seien ineinander verkeilt gewesen. (dpa) *merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.