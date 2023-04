Gesund abnehmen: Warum eine bestimmte Diät dem Körper enorm schadet

Von: Johannes Nuß

Um ein paar Pfunde zu verlieren, setzen viele Menschen auf eine Diät. Doch bei einer beliebten Diät sollte Vorsicht walten, denn sie könnte dem Körper schaden.

Kassel – Häufig nach Weihnachten, aber auch oft nach Ostern und viele kennen es: Nach Feiern und Festen im Kreise der Liebsten schlägt die Nadel auf der Waage in ungewohnter Intensität aus. T-Shirts sitzen nicht mehr so locker und der Gürtel peilt schon das übernächste Loch an. In diesen Momenten halten nicht wenige Menschen Ausschau nach einer passenden Diät. Derer gibt es viele. Doch bei einer beliebten Diät sollte Vorsicht walten, denn damit kann dem Körper enorm geschadet werden.

Gesund abnehmen: Die Keto-Diät kann dem Körper enorm schaden

Konkret geht es in diesem Fall um die beliebte Keto-Diät, auch bekannt unter dem Namen ketogene Diät. Diese Diät soll wirksam sein, enorm beim Abnehmen helfen und praktischerweise auch den Blutzuckerspiegel senken. Das alles macht die Keto-Diät zu einer der beliebtesten Diäten, die aber auch ihre Schattenseiten hat, wie Focus Online berichtet.

Wie es dort heißt, soll durch die Keto-Diät, die auf einer kohlenhydratarmen und fettreichen Ernährung basiert, die Möglichkeit bestehen, dass das Herz-Kreislaufsystem geschädigt wird. Dabei könnten auch weiterführende Krankheiten auftreten, wie etwa verstopfte Arterien, Herzinfarkte oder Schlaganfälle, wird in dem Bericht gewarnt.

Keto-Diät kann gesundheitliche Schäden verursachen: Studie in den USA untersucht Probanden über 10 Jahre

Herausgekommen ist das ganze nach einer Studie in den USA, bei der die Keto-Diät untersucht wurde. Dafür wurden laut dem Bericht bei Focus Online über zehn Jahre hinweg 305 Menschen, die alle die ketogene Ernährungsweise zur Grundlage hatten, mit 1200 Personen verglichen, die eine Standarddiät auf Mischkost machten.

Was ist die Keto-Diät? Die therapeutische Anwendung der ketogenen Diät findet in der Medizin ihre Verwendung. Hierbei wird die Aufnahme von Kohlenhydraten so stark begrenzt, dass der Organismus primär oder sogar ausschließlich auf Fett und Ketonkörper zurückgreift, um seinen Energiebedarf zu decken. Diese Ketonkörper fungieren als Ersatzstoffe für Glukose. Die ketogene Ernährungsform ist eine protein- und energiebilanzierte Diät, bei der der Kohlenhydratanteil limitiert wird und der Hungerstoffwechsel teilweise imitiert wird. Als therapeutisches Verfahren wird die ketogene Diät hauptsächlich bei Kindern mit pharmakoresistenter Epilepsie, Glukosetransporterstörung (wie beispielsweise GLUT1-Defizit-Syndrom) und Pyruvatdehydrogenasemangel eingesetzt. Dabei bedarf es einer individuellen Berechnung und ärztlichen Überwachung. Quelle: Wikipedia

Das Ergebnis der Studie ist alarmierend. Denn wie es heißt, soll durch die Keto-Diät der Spiegel des LDL-Cholesterins erhöht werden. Ein erhöhter LDL-Wert ist mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden, deshalb steht LDL für das „schlechte“ Cholesterin. Konkret geht es aber auch um sogenannte „kardiovaskuläre Krankheiten“ wie die bereits erwähnten verstopften Arterien, Herzinfarkte oder gar Schlaganfälle. Aus diesem Grunde wird auch empfohlen, die Keto-Diät möglichst unter ärztlicher Aufsicht zu absolvieren.

Doch es gibt auch andere passende Diäten, die einem das Abnehmen entsprechend leicht machen können. Beispielsweise mit der Diät, bei der mit Kohlehydraten das Bauchfett reduziert wird.