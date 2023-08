Scharia-Strafe: Italienische Stewardess im Gefängnis in Saudi-Arabien – jetzt kann ihr nur der König helfen

Von: Michelle Brey

Teilen

Eine 24-jährige Italienerin wurde in Saudi-Arabien festgenommen. Der Vorwurf: Drogenbesitz. Ihre Gefängnisstrafe dauert an.

München – Eine berufliche Reise nach Saudi-Arabien endete für eine 24-Jährige im Gefängnis. Und dort muss die Stewardess aus Italien auch noch eine ganze Weile bleiben, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Der Vorwurf, der der jungen Frau gemacht wird, wiegt in Saudi-Arabien nämlich schwer: Drogenbesitz.

Land: Saudi-Arabien Hauptstadt: Riad Staats- und Regierungsform: Monarchie

Italienische Stewardess im Gefängnis in Saudi-Arabien: Was war passiert?

Die Stewardess aus der italienischen Stadt Treviso arbeitet für die litauische Fluggesellschaft Avion Express. Im Mai 2023 wurde sie inhaftiert. In einigen Medienberichten hieß es damals, sie sei kurz nach der Landung in der Hafenstadt Dschidda gemeinsam mit weiteren Kollegen festgenommen worden. Anderen Berichten zufolge sei sie auf einer Gartenparty verhaftet worden.

Wie Ansa nun berichtete, wurde die 24-Jährige am 5. Mai während einer Party in einer Villa festgenommen. Der Anklage zufolge, so Ansa weiter, habe sie eine bescheidene Menge Haschisch bei sich getragen. Den Vorwurf des Drogenbesitzes bestritt die Stewardess stets.

In Saudi-Arabien im Gefängnis: Stewardess aus Italien bis November 2023 inhaftiert

Die 24 Jahre alte Italienerin muss bis November im Gefängnis bleiben. Die sechs Monate lange Haftstrafe wegen Drogenbesitzes bestätigte ein saudisches Gericht. Die Drogenpolitik in Saudi-Arabien ist extrem streng:

„Das saudi-arabische Strafrecht beruht auf der islamischen Scharia“, informiert das Auswärtige Amt.

„Drogen- und Alkoholbesitz sind strafbar, für Drogendelikte kann die Todesstrafe verhängt werden“, heißt es weiter.

Wie Amnesty International berichtete, kam es im November 2022 durch die Behörden zur Hinrichtung von 20 Menschen aufgrund von Drogendelikten.

„Meine Tochter hat nie Drogen genommen, dieser Joint gehörte sicherlich nicht ihr, sie kennt die sehr strengen Gesetze Saudi-Arabiens sehr gut“, hatte die Mutter der Inhaftierten im Mai gegenüber Corriere del Veneto gesagt.

Italienerin in Saudi-Arabien inhaftiert: Antrag auf Freilassung liegt wohl dem König vor

Ein von ihren Anwälten vorgelegter Begnadigungsgesuch ist wohl die einzige Hoffnung der Stewardess, das Gefängnis früher zu verlassen. Der Antrag auf Freilassung sei direkt an den saudi-arabischen König gerichtet wurde, wie Corriere del Veneto berichtete. Nur wenn er der Begnadigung zustimme, könne sie früher nach Italien zurückkehren.

Indes sorgte in Italien ein fataler Crash für Aufsehen und Betroffenheit. Eine Deutsche tötete mit ihrem Auto drei Menschen. Die italienischen Ermittler gehen nicht von Vorsatz aus. (mbr)