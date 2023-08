Sardinien in Flammen: 600 Menschen aus Urlaubsorten evakuiert – es herrscht Ausnahmezustand

Von: Moritz Bletzinger, Martina Lippl

Die Waldbrände auf Sardinien nehmen kein Ende, Urlaubsorte und Bauernhöfe sind betroffen. Der Bürgermeister von Muravera äußert einen dunklen Verdacht: Brandstiftung.

Cagliari – Die Insel Sardinien in Italien wird nun nach der Tragödie auf Sizilien von verheerenden Bränden heimgesucht. Die Situation ist prekär. Ein starker Wind, bekannt als Mistral, facht die Flammen weiter an. Von Nord nach Süd müssen Bewohner ihre Wohnungen und Farmen räumen. Ein Campingplatz im Süden konnte gerade noch rechtzeitig geräumt werden, bevor mehrere Gasflaschen in die Luft gingen, so die italienische Feuerwehr Vigili del Fuoco auf Twitter. Luxusvillen entlang der Ostküste Sardiniens (Provinz Nuoro) wurden ebenfalls evakuiert.

Sardinien brennt: Auf der italienischen Urlaubsinsel sind Feuer ausgebrochen.

Waldbrände wüten in Italien: 600 Menschen auf Sardinien wegen Flammen evakuiert

Das Feuer verschlingt gnadenlos das Land. Die Zitrusplantagen von Sarrabus (Provinz Cagliari) sind bereits den Flammen bereits zum Opfer gefallen, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Am Samstagabend stand die Umgebung der kleinen Stadt Muravera in Flammen. Mittlerweile zählen die Behörden 42 Feuer, darunter zwölf große. In der Nacht zum Montag meldete die italienische Feuerwehr allein 60 Einsätze zwischen Nuoro und Cagliari.

Canadair-Löschflugzeuge verstärken die Einsatzkräfte aus der Luft. Bislang mussten 600 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Im Gebiet Feraxi vernichtete das Feuer vier Farmen. Neben Muravera waren auch Porto Corallo in Villaputzu und San Priamo, das malerische Dorf San Vito, von den Bränden betroffen. In der Küstenstadt Posada wütete das Feuer am Sonntag (6. August) enorm, wie Luftbilder zeigen. Der Klimarat hatte schon 2022 vor Folgen des Klimawandels im Mittelmeer-Raum gewarnt.

Italien: Feuer auf Sardinien – Bürgermeister geht von Brandstiftung aus

„Es gibt keine absoluten Gewissheiten, aber es fällt mir schwer zu glauben, dass die Flammen nicht durch Brandstiftung entstanden sind“, sagt Salvatore Piu, Bürgermeister der kleinen Stadt Muravera, dem italienischen Sender Rai. „Der Schaden ist für unser Gebiet enorm, eine Wunde, die nicht leicht zu heilen sein wird. Wir werden den Ausnahmezustand ausrufen, aber wir werden hier nicht aufhören: Die Gemeinde wird eine Beschwerde bei der Staatsanwaltschaft einreichen Amt gegen Unbekannt. Die Verantwortlichen für diese Gräueltat müssen hart bestraft werden.“

Christian Solinas, der Präsident der Region Sardinien, verurteilt „die Täter dieses neuen kriminellen Massakers, das zum Schaden des sardischen Umwelterbes begangen wurde, aufs Schärfste“, zitiert ihn Zeitung Repubblica. Forstbehörden gehen dem Verdacht nach.

„Königreich der Flamingos“ brennt: Feuer in Feuchtgebiet auf Sardinien

Die Gründe für die Brände sind aktuell noch ungewiss. Auch die Frage, warum gerade im Schilfgebiet, einem geschützten Feuchtgebiet zwischen Cagliari und Quartu – auch als Königreich der Flamingos bekannt – ein Feuer ausbrach, bleibt offen.

Die Regierung in Rom plant derweil eine Verschärfung der Strafen für Brandstiftung. Ein Gesetzesentwurf soll noch vor der Sommerpause vorgelegt werden. Das neue Gesetz sieht eine Anhebung der Mindesthaftstrafe von einem auf zwei Jahre bei fahrlässiger Brandstiftung vor, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Wer einen Brand verursacht, könnte zukünftig mit bis zu sechs Jahren Gefängnis (bisher vier Jahre) rechnen.

Extrem-Wetter im anderen Superlativ erleben momentan Österreich, Slowenien und Kroatiens. Starkregen führte dort zu Überschwemmungen und Erdrutschen, die Lage ist mancherorts katastrophal.

