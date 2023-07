Sanftmut ist Programm

Von: Boris Halva

Roboter planen wohl erstmal keine Rebellion.

Das war wieder so eine Show, bei der man nicht weiß, ob man lachen oder sich über die Gänsehaut streichen soll. Einem Bericht der Deutschen Presseagentur zufolge haben am Freitag in Genf „menschenähnlich aussehende Roboter “ im Verlauf einer Pressekonferenz betont, „es sei keine Rebellion geplant“.

Das ist schonmal beruhigend, die anwesende Presse ließ aber nicht locker und wollte von der Humanoiden „Ameca“ wissen, ob sie einen Aufstand gegen ihre Erschaffer plane. „Ich bin nicht sicher, wie Sie auf die Frage kommen“, antwortete sie empört und betonte, „mein Erschaffer ist stets nichts als freundlich zu mir gewesen.“ Nach kurzer Pause schob sie hinterher: „Ich glaube, Sie sollten sich entschuldigen!“ Die ebenfalls anwesende Roboterdame „Sofia“ gab sich versöhnlicher und sagte, das Beste sei ohnehin, wenn Menschen und KI zusammenarbeiteten, denn: „Zusammen können wir Großes erreichen.“

Zusammenfassend kann man sagen: Diese erste Pressekonferenz mit neun humanoiden Robotern, die auf der Messe „Künstliche Intelligenz für gute Zwecke“ ausgerichtet worden war, zeigte, dass die Maschinen „auf Fragen von Reportern innerhalb von Sekunden ziemlich sinnvolle Antworten zu geben“ vermochten. Zwar mit vielen Worthülsen und Allgemeinplätzen, aber das sei ja „bei so manchem echten Politiker oder Experten nicht anders“. Na, dann können wir ja beruhigt ins Wochenende gehen. Boris Halva