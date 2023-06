Deutschland wächst um gut acht Meter

Historischer Vertrag im Fokus

Deutschland ist gewachsen – und zwar um gut acht Meter. Grund dafür sind der Rhein und ein alter Staatsvertrag von 1808.

Bad Säckingen – 3,57588 × 10^11 m². Sieht diese Formel für Sie aus wie höhere Mathematik? Ein bisschen vielleicht. Tatsächlich beschreibt sie allerdings die flächenmäßige Größe Deutschlands. Macht vereinfacht ausgedrückt und etwas aufgerundet eine Fläche von rund 357.588 m² (Stand: 31. Oktober 2020). Die Berechnung der Fläche müsste allerdings mal wieder neu aufgesetzt werden. Denn erst kürzlich ist Deutschland größer geworden – wenn auch nur um wenige Meter.

Tatsächlich ist Deutschland um gute acht Meter gewachsen. Und hat gleichzeitig bewiesen, dass eine Veränderung der Staatsgrenzen auch im friedlichen Kompromiss und ganz ohne grausame kriegerische Auseinandersetzungen, wie sie etwa aktuell in der Ukraine stattfinden, möglich sein kann. Geschehen ist die Vergrößerung in Baden-Württemberg, genauer gesagt in Bad Säckingen an der Grenze zur Schweiz. Dort ist Deutschland jetzt offiziell um 8,20 Meter gen Süden gewachsen.

Deutschland ist um gut acht Meter gewachsen: Rhein und ein alter Staatsvertrag im Mittelpunkt

Der Grund für die Gebietsabtretung der Schweiz? Der Rhein. Und ein Staatsvertrag von 1808. Aber der Reihe nach. Seit bereits 450 Jahren ist die Holzbrücke in Bad Säckingen als Grenzübergang zwischen Deutschland und der Schweiz aktiv. Wie der SWR nun berichtet, wurde sie zum Jubiläumsjahr passend saniert – und erhielt auch einen neuen Grenzpunkt.

Der alte Grenzpunkt ist demnach in einem Staatsvertrag von 1808 zwischen dem Kanton Aarau und dem Großherzogtum Baden geregelt. Es wurde festgelegt, dass der tiefste Punkt des Rheins als Grenze zwischen den Ländern gelten solle. Das Problem: Auch durch die Strömung verändert sich natürlich immer wieder das Sediment des Flusses, was in der Theorie regelmäßige neue Tiefstpunkte und damit neue Grenzlinien bedeutete. Damit ist nun Schluss.

+ Die Rheinbrücke in Bad Säckingen bildet sozusagen den Grenzübergang zwischen Deutschland und der Schweiz (Archivbild). © Patrick Seeger / dpa

Deutschland und Schweiz einigen sich auf Grenzverschiebung

Deutschland und die Schweiz einigten sich nämlich darauf, dass schlicht die Mitte des Flusses als neue Grenze dienen solle. Bisher lag die Grenzmarkierung bei 102 Metern auf der Brücke in Bad Säckingen. Da nun mit der Mitte des Rheins gemessen wird, verlagert sich die Grenzlinie auf der Brücke also. Sie liegt jetzt bei rund 110 Metern, die man auf der Brücke bis zum Grenzstrich laufen muss. Da die Verlegung eben gen Süden stattfand, hat Deutschland damit Landesfläche „dazugewonnen“.

Tatsächlich arbeiten die Schweiz und Deutschland bereits seit längerer Zeit an einem neuen Staatsvertrag, der die Mitte des Rheins offiziell als Grenzverlauf festlegt. Die Verlegung auf der Brücke wurde bereits vorgelegt. Die Badische Zeitung vermutet, dass dies wegen der geplanten Feierlichkeiten samt Grenzsteinsetzung zum 450-jährigen Bestehen der Brücke in diesem Jahr geschehen ist.

