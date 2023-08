„Besser als die Malediven“: Österreichische Ex-Ministerin schwärmt von Urlaub in Russland

Von: Nadja Austel

Teilen

„Besser als die Malediven“: Ex-Ösi-Ministerin feiert Urlaub in Russland ab © Valery Melnikov/Imago/Archivbild

Lieber Ziegen und Äpfel als weiße Sandstrände und Luxus-Hotels? Die ehemalige österreichische Außenministerin Kneissl findet Russland besser als die Malediven und schwärmt vom Dorfleben.

München – Die ehemalige Außenministerin von Österreich, Karin Kneissl, sorgte in der Vergangenheit für Schlagzeilen, weil sie auf ihrer Hochzeit mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin tanzte. Dabei zeigten Fotos sie auch bei einem Knicks vor dem russischen Machthaber. Der Vorfall wurde in den Medien mit scharfer Kritik bedacht.

Aktuell macht Kneissl Urlaub im russischen Petruschowo, wie das Nachrichtenportal Politico berichtete. Dort mietete sie demnach ein Haus in dem ländlichen Dorf an. Die Putin-Verbündete Österreichs habe zu ihrem Aufenthalt schließlich gesagt, Russland sei als Urlaubsziel besser als die Seychellen oder die Malediven.

Russland: Besser als die Malediven und die Seychellen?

„Ich liebe es, hier zu leben. Ich verstehe diese Welt, ich habe sie kennengelernt, als ich ein Mädchen war“, sagte Kneissl gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur TASS. „Großmütter, Äpfel, Sommer, Schwimmen im Fluss. Es ist ein gutes Leben. Ich brauche nicht die Malediven oder die Seychellen. Es ist besser.“

Lokale Medien berichteten zunächst, Kneissl habe sich letzte Woche in der Region Rjasan südöstlich von Moskau aufgehalten und sei kurz nach dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg dort eingetroffen. Am Mittwoch (16. August) erklärte sie jedoch gegenüber TASS, sie habe ein „kleines Haus“ in Petruschowo gemietet. Während die Malediven für weiße Sandstrände, türkisfarbenes Wasser und Fünf-Sterne-Resorts bekannt sind, bietet das beschauliche Petruschowo laut Politico ruhige Landschaften, kleine Häuschen und Hühner-, Enten- und Ziegenherden.

Ex-Außenministerin von Österreich erwägt, nach Russland zu ziehen

Kneissl war von Dezember 2017 bis Juni 2019 von der FPÖ nominierte Außenministerin Österreichs. Sie wurde wiederholt wegen ihrer Nähe zu Russland und dessen Machthaber kritisiert, den sie im Jahr 2018 zu ihrer Hochzeit einlud. Die Bilder von ihrem Knicks vor Putin sorgten international für Aufsehen. Nach ihrer politischen Karriere war Kneissl im Aufsichtsrat des russischen Energiekonzerns Rosneft tätig. Im Mai 2022 gab Kneissl bekannt, dass sie den Konzern verlassen werde. Auf ihrer persönlichen Website finden sich mehrere Interviews mit dem staatlichen russischen Nachrichtensender RT.

Kneissl soll am Rande des St. Petersburger Wirtschaftsforums 2023 erklärt haben, sie erwäge ernsthaft, nach Russland zu ziehen. Zur Frage, ob sie auch einen russischen Pass beantragen wolle, blieb sie etwas vorsichtiger: „Um eine Russin zu werden, muss ich richtig Russisch lernen“, erklärte sie laut Tass. Sie sei allerdings „generell sehr aufgeschlossen“. (na)