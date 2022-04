Mehrere Tote durch Schüsse in russischem Kindergarten – darunter zwei Kinder

Von: Isabel Wetzel

In einem Kindergarten in Russland hat ein bewaffneter Mann am Dienstag mindestens drei Menschen erschossen und sich dann selbst getötet. © Ulnovosti.ru/Imago

In einem Kindergarten in Russland erschießt ein bewaffneter Mann zwei Kinder und eine Erzieherin. Nun gibt es neue Details.

Moskau – In einem Kindergarten in Russland sind zwei Kinder und eine Erzieherin von einem Mann erschossen worden. Dann habe sich der Schütze selbst getötet, teilte die Verwaltung des Gebiets Uljanowsk an der Wolga am Dienstag (26. April) mit. „Wir bestätigen die Tatsache von Schüssen und dass es vier Tote gibt“, hieß es.

Laut der Nachrichtenagentur Interfax gab es insgesamt vier Tote. Der Mann sei während des Mittagsschlafs der Kinder in den Kindergarten in dem Dorf Weschkajma eingedrungen und habe das Feuer eröffnet, meldete die Agentur. Der Tatort liegt etwa 100 Kilometer westlich der Gebietshauptstadt Uljanowsk.

Russland: Mehrere Tote durch Schüsse in Kindergarten – darunter zwei Kinder

Das Alter der getöteten Kinder ist noch unklar, sie seien aber vermutlich zwischen drei und sechs Jahren alt. Wie russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf die Strafverfolgungsbehörden berichteten, könnte ein Familienstreit zu dem tödlichen Angriff geführt haben.

Der Abgeordnete und ehemalige Gouverneur der Region, Sergej Morosow, sagte der Nachrichtenagentur RIA Novosti, bei den Opfern handele sich um eine junge Erzieherin und zwei 2016 und 2018 geborene Kinder. Der Telegram-Kanal Basa, der für seine guten Kontakte zu den russischen Sicherheitskräften bekannt ist, berichtete, der Mann sei während der Mittagsruhe in den Kindergarten eingedrungen. Er war demnach mit einer Schrotflinte bewaffnet. (iwe mit Agenturen)

Dieser Artikel wird aktualisiert.