Amok-Alarm an Grundschule in Rheinland-Pfalz: Kinder werden abgeholt

Alarm an Schule

In einer Grundschule in Rheinland-Pfalz ist Amok-Alarm ausgelöst worden. Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort.

Update vom Montag, 07.02.2022, 13.20 Uhr: Die Polizei hat die Durchsuchung der Grundschule in Winnweiler (Rheinland-Pfalz) beendet. Wie die Kräfte auf Twitter mitteilten, wurden die Kinder, die sich noch auf dem Gelände rund um das Schulgebäude aufgehalten hatten, abgeholt. Einige Absperrungen bleiben den Angaben zufolge vorerst bestehen, da die Einsatzkräfte weiterhin vor Ort ermitteln.

#AlarmWinnweiler

Wir haben unsere Absuche beendet.

Alle Schüler sind außerhalb des Gebäudes und wurden z.T. abgeholt.

Einige Absperrungen bleiben bestehen um Ermittlungen durchzuführen.

Wir danken für das Verständnis und das besonnene Verhalten. https://t.co/t28UaR2bZf — Polizei Kaiserslautern (@Polizei_KL) February 7, 2022

Amok-Alarm an Grundschule: Polizei Rheinland-Pfalz im Großeinsatz

Erstmeldung vom Montag, 07.02.2022: Winnweiler – An einer Grundschule in Winnweiler in Rheinland-Pfalz ist ein Amok-Alarm ausgelöst worden. Die Polizei befindet sich nach eigenen Angaben mit „starken Kräften“ auf dem Schulgelände. Um kurz vor 13 Uhr teilte die Polizei Kaiserslautern mit, dass die Einsatzkräfte die Grundschule komplett geräumt und gesichert haben. Alle Schülerinnen und Schüler können am Wilhelm-Erb-Gymnasium in Winnweiler von ihren Eltern abgeholt werden. Insgesamt 211 Schüler:innen und ihre Lehrkräfte wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht.

Die Situation an der Maria-Montessori-Grundschule werde weiterhin überprüft und das gesamte Schulgelände in Winnweiler von der Polizei abgesucht*, berichtet auch ludwigshafen24.de.

Bereits in der vergangenen Woche gab es mehrere Amok-Alarme in Deutschland. Am Dienstag (01.02.2022) sorgte ein Amok-Alarm an einer Schule in Hamburg für einen Großeinsatz – hier konnte die Polizei schließlich Entwarnung geben. Am Freitag (04.02.2022) löste der Hinweis auf einen möglicherweise bewaffneten Mann einen Polizeieinsatz an einer Gesamtschule in Köln aus. (slo/iwe)*ludwigshafen24.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.