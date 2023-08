„Letzte Generation“ mit neuer Protestform: Polizei lässt Gruppe stundenlang hängen

Von: Victoria Krumbeck

Am Freitag standen die Schiffe auf dem Rhein still. Klima-Protestierende seilten sich von einer Brücke ab und blockierten den Fluss für viele Stunden.

Basel — Klimaaktivisten wie die Gruppe „Letzte Generation“ sind dafür bekannt, ihrem Protest durch das Kleben auf Straßen Ausdruck zu verleihen. Was auf dem Land funktioniert, klappt auch auf eine andere Art und Weise auf dem Wasser. Klimaaktivist:innen hatten am Freitag (11. August) den Schiffsverkehr auf dem Rhein über Stunden lahmgelegt. Fünf Personen seilten sich am Morgen von einer Brücke im Zentrum von Basel ab. Damit wollten sie gegen den Transport von Treibstoff auf dem Rhein protestieren.

Klimaaktivisten blockieren den Rhein — Stundenlange Sperrung

Vier der Klimaaktivist:innen wurden festgenommen. Es handelte sich um „drei Erwachsene und einen Jugendlichen zwischen 17 und 26 Jahren, deutscher und schweizerischer Nationalität“, teilte die Schweizer Polizei am Freitag mit. Die Aktion fand auf der Dreirosenbrücke statt. Dort entrollten sie Spruchbänder und blieben in der Luft über dem Wasser hängen, wie die Polizei mitteilte und Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Auf Twitter teilte die Aktivistengruppe Aufnahmen, die den hängenden Protest zeigten.

Erst gegen 14.00 Uhr beendete die Gruppe ihre Aktion, wie sie auf Twitter mitteilten. Die Polizei ließ die Aktivist:innen dort hängen, beobachtete diese und diskutierte mit ihnen. Der Schiffsverkehr bei Basel wurde ab dem Morgen „bis auf Weiteres eingestellt“. Das wichtigste Anliegen sei, dass niemand zu Schaden komme, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei der AFP. Etwa ein Dutzend Schiffe waren von der Blockade betroffen.

Klimaaktivisten blockieren Rhein: Auswirkungen auf die Schifffahrt

Insgesamt waren etwa zehn Menschen an der Aktion auf dem Rhein beteiligt, wie die Polizei angab. Mitglieder der Gruppe entrollten zwei Transparente mit der Aufschrift „Bewegungsfreiheit für Menschen statt für Öltanker“ sowie mit einem Stoppsignal. Die Klimaschützer gaben bekannt, dass viele Menschen ihre Solidarität zum Ausdruck gebracht hätten.

Klimaaktivisten seilten sich von einer Brücke über dem Rhein im Zentrum von Basel ab. © Screenshot Twitter/@BaselBlock

Die Aktion hatte auf die Schifffahrt auf der deutschen Seite keine Auswirkungen, wie eine Sprecherin der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Bonn sagte. Das Befahren des Rheins war demnach bis zum ersten Schweizer Hafen in Basel-Kleinhüningen möglich.

Die Schweiz hat bei dem Thema Klimawandel eine besondere Rolle. Denn die zwischenstaatliche Organisation IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) hat ihren Sitz in Genf. Der IPCC-Bericht ist eine der wichtigsten Klima-Publikationen. (vk/afp)