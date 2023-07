Kleinlaster kracht auf Irrfahrt in Menschengruppe in Italien – 15 Personen verletzt

Von: Momir Takac

Der Kleinlaster rauscht in einen Biergarten auf Sardinien: Einer der Verletzten postete das Video des Unfalls bei Twitter. © Screenshot/Twitter

Auf der italienischen Ferieninsel Sardinien setzt sich plötzlich ein geparkter Kleinlastwagen in Bewegung und rollt über einen belebten Platz.

Cagliari/München – In Italien hat sich ein Unfall ereignet, der in einer Tragödie hätte enden können: Auf der Ferieninsel Sardinien verletzte ein Kleinlastwagen bei einer Irrfahrt auf einem belebten Platz mehrere Menschen. Alle Betroffenen sind der italienischen Nachrichtenagentur Ansa zufolge Touristen. Keine der Personen befand sich in kritischem Zustand, die meisten kamen mit dem Schrecken oder kleineren Blessuren davon.

Der Vorfall ereignete sich am Montag (3. Juli) im Zentrum von Sardiniens Hauptstadt Cagliari im Süden der Insel. Ein führerloser Kleinlaster rollte 400 Meter von der Piazza Yenne auf den Corso Vittorio Emanuele, kollidierte laut Ansa mit 15 Menschen und krachte schließlich in den Außenbereich eines Restaurants, wo er zum Stehen kam. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in einer anderen Region Italiens an einem Bahnhof.

Italien: Kleinlaster erfasst bei Irrfahrt auf Sardinien mehrere Menschen

Der Unfall löste einen Großeinsatz aus. Notärzte, Krankenwagen, Feuerwehr und Polizei eilten zur Einsatzstelle. Acht Touristen wurden in Krankenhäuser Cagliaris gebracht. Die Polizei rekonstruierte das Unglück wie folgt: Kurz vor 14.30 Uhr parkte ein 35-Jähriger seinen Kleinlaster gegenüber der Piazza Yenne in der Via Manno, die etwa 200 Meter vom Corso entfernt ist.

Der Mann ging in ein Lokal und holte sich einen Kaffee. Dann setzte sich der Wagen auf einer leicht abschüssigen Straße in Bewegung. Er fuhr quer über die Piazza Yenne, hinein in den Corso Vittorio Emanuele und krachte schließlich in den Restaurant-Biergarten. Die Polizei vermutet einen Defekt an der Handbremse. Diese habe der Fahrer korrekt angezogen. Ein Gang sei jedoch nicht eingelegt gewesen.

Video zeigt, wie Kleinlastwagen in Restaurant kracht

Ein Video, das auf der Webseite der sardinischen Tageszeitung L’Unione Sarda veröffentlicht wurde, zeigt den Moment, als der Kleinlaster in das Restaurant kracht. Die Aufnahmen wurden von der Überwachungskamera des Cavò Bistrot gemacht. Zunächst ist alles ruhig. Gäste sitzen im Außenbereich des Restaurants, essen und unterhalten sich.

Dann hört man Lärm im Hintergrund, die Gäste blicken alle zur Seite, springen von ihren Stühlen auf und rennen weg. Dann schießt von rechts der Lieferwagen ins Bild, der zunächst Tische und Stühle abräumt, und dann zum Stehen kommt. Ein Mann, der aus dem Restaurant eilt, schreit immer wieder: „Ruft die Rettung, ruft die Rettung.“ In dem Lokal kamen alle mit dem Schrecken davon. Anders in Belgien. Dort raste eine Auto in eine Menschenmenge und tötete sechs Menschen. (mt)