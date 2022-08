Rente mit 63: Welche Jahrgänge mit besonders hohen Abzügen rechnen müssen

Von: Teresa Toth

Trotz steigendem Renteneintrittsalter ist ein früherer Ruhestand möglich. Allerdings mit Abzügen. (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst / dpa

Das Rentenalter in Deutschland steigt schrittweise auf 67 Jahre an. Wer früher in Rente gehen will, muss mit Abzügen rechnen – eine Übersicht.

Frankfurt – Seit der Rentenreform im Jahr 2012 ist das Renteneintrittsalter in Deutschland von 65 auf 67 Jahre gestiegen. Ziel der Reform ist die Bewältigung der Folgen der demografischen Alterung für die Finanzierung und die Leistungen der Alterssicherung. Doch die Anhebung des Eintrittsalters gilt nicht für alle Jahrgänge gleichermaßen. Zudem können alle Beschäftigten ihre Altersrente schon früher in Anspruch nehmen – allerdings mit Abzügen.

Die Rente ab 67 soll schrittweise bis 2029 eingeführt werden. Das bedeutet, angefangen mit dem Geburtsjahrgang 1947, wird die Altersgrenze bis 2023 um jährlich einen Monat angehoben. Personen, die zum Beispiel im Jahr 1951 geboren sind, können nach 65 Jahren und fünf Monaten in Rente gehen. 2024 wird die Altersgrenze beginnend mit dem Geburtsjahrgang 1959 in 2-Monats-Schritten angehoben. Ab dem Jahrgang 1964 gilt dann also die Regelaltersgrenze von 67 Jahren.

Mit Rente mit 63: Höhe der Abzüge hängt mit Versicherungsjahren zusammen

Es gibt dennoch die Möglichkeit, früher in Rente zu gehen – allerdings muss dann mit Abzügen gerechnet werden. Wie hoch diese sind, hängt von der Anzahl der Versicherungsjahre ab. 45 Versicherungsjahre gelten laut der Deutschen Rentenversicherung als „besonders langjährig“, sodass ein vorzeitiger Renteneintritt von zwei Jahren ohne Abzüge möglich ist. Für die Altersrente für „langjährig Versicherte“ werden 35 Versicherungsjahre benötigt. Dann gilt: pro Monat, den Beschäftigte früher in Rente gehen, erhalten sie 0,3 Prozent weniger Rente.

Jahrgang Regelaltersgrenze Vorgezogener Rentenbeginn Abzüge bei Rente mit 63 1947 65 Jahre und 1 Monat 25 Monate\t 7,5 Prozent 1948 65 Jahre und 2 Monate 26 Monate\t 7,8 Prozent 1949 65 Jahre und 3 Monate 27 Monate\t 8,1 Prozent 1950 65 Jahre und 4 Monate 28 Monate\t 8,4 Prozent 1951 65 Jahre und 5 Monate 29 Monate\t 8,7 Prozent 1952 65 Jahre und 6 Monate 30 Monate\t 9 Prozent 1953 65 Jahre und 7 Monate 31 Monate\t 9,3 Prozent 1954 65 Jahre und 8 Monate 32 Monate\t 9,6 Prozent 1955 65 Jahre und 9 Monate 33 Monate\t 9,9 Prozent 1956 65 Jahre und 10 Monate 34 Monate\t 10,02 Prozent 1957 65 Jahre und 11 Monate 35 Monate\t 10,5 Prozent 1958 66 Jahre 36 Monate\t 10,8 Prozent 1959 66 Jahre und 2 Monate 38 Monate\t 11,4 Prozent 1960 66 Jahre und 4 Monate 40 Monate\t 12 Prozent 1961 66 Jahre und 6 Monate 42 Monate\t 12,6 Prozent 1962 66 Jahre und 8 Monate 44 Monate\t 13,2 Prozent 1963 66 Jahre und 10 Monate 46 Monate\t 13,8 Prozent 1964 67 Jahre 48 Monate\t 14,4 Prozent

Früher in Rente mit 63: Welche Dokumente werden für den Antrag benötigt?

Bei weniger Versicherungsjahren und jüngeren Jahrgängen erhöhen sich die Abzüge bei einer Rente ab 63 entsprechend. Wer die Rente ab 63 erhalten möchte, muss sie zunächst beantragen. Folgende Dokumente müssen dafür vorgelegt werden:

Ausweis oder Geburtsurkunde

Rentenversicherungsnummer

Steueridentifikationsnummer

Nachweis über Krankenversicherung

Nachweis über Pflegeversicherung

Internationale Kontonummer

Es wird empfohlen, den Antrag drei Monate vor der geplanten Auszahlung zu stellen. Die Bundesregierung hat eine Rentenerhöhung ab Juli beschlossen. Sie gilt als die stärkste Rentenanpassung seit Jahrzehnten. Allerdings gibt es regionale Unterschiede. (tt)