Dengue-Fieber-Ausbruch am Gardasee – Auswärtiges Amt aktualisiert Italien-Reisehinweis für Urlauber

Von: Martina Lippl

Teilen

Am Gardasee sorgt das Dengue-Fieber für Alarm. Es gibt weitere Fälle. Nur Mücken übertragen das Virus. Was Urlauber jetzt über Symptome und Schutz wissen müssen.

Manerba – Die Europäische Seuchenbehörde ECDC beobachtet die Dengue-Fälle in den Gardasee-Gemeinden ganz genau. Von einem „Lombardei-Cluster“ spricht die ECDC in ihren jüngsten Bericht. Das Besondere an diesen Fällen: Das Dengue-Fieber ist „lokal erworben“ worden. Patienten haben sich also in Italien mit dem Tropenvirus infiziert. Keiner von ihnen war auf Reisen. Dengue wird nur durch Mückenstiche übertragen. In seltenen Fällen kann die Krankheit tödlich sein. Reisende zum Gardasee und nach Italien weist das Auswärtige Amt in den Reisehinweisen auf das Dengue-Fieber hin.

Dengue-Alarm am Gardasee: Was Reisende über das Tropenvirus wissen müssen. © Imago/Montage

Dengue-Fieber am Gardasee – Auswärtiges Amt aktualisiert Italien-Reisehinweis für Urlauber

Der erste Dengue-Fall in der Lombardei – ohne Reisegeschichte – ist von den italienischen Behörden offiziell am 18. August 2023 bestätigt worden. Darauf folgte ein Patient aus dem Latium (21. August), der in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Inzwischen sind bis zum 1. September in Italien sechs Dengue-Fälle verzeichnet worden, teilt das ECDC in seinem jüngsten Wochenbericht (Stand: 27. August bis 2. September) mit. In Italien laufen bereits Sicherheits-Maßnahmen, um den lokalen Dengue-Ausbruch am Gardasee einzudämmen. Es gibt eine Anti-Mücken-Verordnung für die Bevölkerung und Spezialfirmen versprühen in den betroffenen Straßen Insektizide.

In den Krankenhäusern ist die Alarmstufe erhöht. Denn, die typischen Symptome sind grippeähnlich. Doch in seltenen Fällen treten bei Dengue-Fieber Komplikationen auf. Um so wichtiger ist es für Urlauber, laut dem Tropeninstitut der Ludwigs-Maximilians-Universität, die Symptome einer Dengue-Infektion zu kennen. Das Auswärtige Amt in Berlin weist in seinem Italien-Reisehinweis auf das Dengue-Fieber hin (Stand: 3. September 2023).

Asiatische Tigermücken (Symbolfoto) können Dengue-Fieber übertragen. Ein kleiner Stich genügt. © imago

Das sind die typischen Symptome von Dengue-Fieber

Dengue-Fieber wird nur durch Mückenstiche auf den Menschen übertragen. Die Mücken – tagaktive Aedes-Mücken – müssen zuvor einen infizierten Menschen gestochen haben. Eine direkte Ansteckung von Mensch zu Mensch besteht nicht, betont auch das italienische Gesundheitsministerium. Das Virus zirkuliert zwei bis sieben Tage im Blut der infizierten Person. Während dieser Zeit kann die Mücke das Dengue-Virus wieder aufnehmen und an andere Menschen weitergeben.

Die typischen Symptome einer Dengue-Infektion ähneln einer grippeähnlichen Erkrankung, wie Fieber und Gliederschmerzen. Das italienische Istituto Superiore di Sanità (ISS) nennt die Beschwerden genau und weist ausdrücklich darauf hin, dass typische Symptome bei Kindern oft fehlten. Im Blut lasse sich das Virus oder Antikörper durch Labortests nachweisen.

Dengue oder Dengue-Fieber Symptome

Hohes Fieber mit Kopfschmerzen

Schmerzen um und hinter den Augen

starke Schmerzen in Muskeln und Gelenken

Übelkeit und Erbrechen

Hautausschläge oder Hautreizungen, die drei bis vier Tage nach Ausbruch des Fiebers am ganzen Körper auftreten können

In seltenen Fällen lebensbedrohliche Komplikationen und Blutungen

Quelle: Istituto Superiore di Sanità

Abgeschlagenheit nach einer durchgemachten Dengue-Infektion und vereinzelt Haarausfall, sind nach Angaben des Tropeninstituts der Ludwig-Maximilians-Universität München auch möglich.

So schützen sich Urlauber vor Dengue-Fieber

Das Dengue-Fieber wird durch tagaktive Moskitos der Gattung Aedes – wie der Gelbfiebermücke (Aedes aegypti) und der Asiatischen Tigermücke (Aedes albopictus) übertragen. Wichtig ist es, Mückenstiche mit allen Mitteln zu vermeiden. Da die Viecher tagsüber stechen, ist es ratsam Arme, Beine – die Haut vollständig mit Kleidung zu bedecken und Insektenschutzmittel zu verwenden. Mückennetze an Fenstern und Türen anzubringen, um die Blutsauger auszusperren. Die Experten vom Münchner Tropeninstitut haben die wichtigsten Tipps zusammengefasst:

geeignete Kleidung tragen: helle Farben, langärmelig, luftig

Kleidung zusätzlich imprägnieren mit Permethrin-haltigen Insektensprays

Mückenschutz für die Haut wiederholt auftragen

Quelle: Tropeninstitut der Ludwig-Maximilians-Universität München

Gibt es eine Impfung gegen das Dengue-Fieber?

Neben den individuellen Schutzmaßnahmen vor Mückenstichen gibt es inzwischen einen Impfstoff gegen das Dengue-Virus. Seit 2023 ist ein Vakzin verfügbar. Die Grundimmunisierung besteht aus zwei Impfungen, die im Abstand von drei Monaten verabreicht werden.

Mit drastischen Maßnahmen kämpft Paris gegen die Ausbreitung von Tigermücken: Ganze Straßen wurden gesperrt, die Bevölkerung gebeten, in ihren Häusern zu bleiben.(ml)