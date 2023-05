Rehkitze retten mit der Drohne

Kleine Rehe vor dem Tod durch die Mähmaschine zu bewahren, hat Hochsaison. Bei der Rettungsaktion im Allgäu kommt moderne Technik zum Einsatz. Eine Reportage von Nicola Förg

Dem Rehkitz gefällt die Aktion nicht besonders. © Nicola Förg

Endlich! Es ist schon das dritte Maiwochenende und nach dem „Flutwellen-Frühjahr“ definitiv der erste Termin, an dem gemäht werden kann. Milchwirtschaft regiert eine grüne Kulturlandschaft, die so malerisch vor den Bergen liegt. Früher mähte man zweimal im Jahr, Heu meist im Juni oder Juli, im September dann den zweiten Schnitt, im Allgäu auch „Omada“ genannt. Früher tuckerte ein alter Bulldog mit Mähbalken oder Heckmähwerk, der sehr langsam fuhr, und die späte Mahd half den Kitzen, die teils schon älter waren und mit der Geiß flüchten konnten.

Heute wird Silo gemacht, acht Mal im Jahr und öfter, es werden Riesenflächen mit Mammutmaschinen gemäht; und dann sind oft auch Lohnunternehmen am Start, bei denen Zeit Geld ist. Es liegt an sich in der Verantwortung der Landwirtinnen und Landwirte, Kitze zu suchen, denn nach Paragraph 17 Tierschutzgesetz macht sich strafbar, wer bei der Mahd den Tod des Rehnachwuchses billigend in Kauf nimmt.

In der Praxis ist es aber auch mal so, dass tote Kitze schnell in den nächsten Wald geworfen werden, frei nach dem Motto: „Der Fuchs freut sich auch.“ Früher sind Retterinnen und Retter in Reihen durch Felder gelaufen, das wird heute auch noch so gemacht, das Vor-Gehen ist nur leider nicht sicher. Man kann 20 Zentimeter neben einem Kitz sein und es nicht bemerken. Und selbst wenn man ein Kitz findet und es zur Seite getragen hat, springt es womöglich zurück, Tragödie inklusive – eine Drohne ist unbestechlich.

Die Profis tragen wasserabweisende Hosen und haben Thermobecher mit Kaffee dabei

Sofern man Frühaufstehen mag: Die Anzeige der Wärmebildkamera funktioniert am besten, wenn die Umgebungstemperatur niedrig ist und sich damit von der Körpertemperatur der Tiere gut unterscheidet. Deshalb sind die Freiwilligen früh morgens und oft bis spät abends nach Sonnenuntergang unterwegs – und so ist es fünf Uhr, der Handywecker unchristlich früh. Es ist still, Nebel wabern über die Hügel. Am Einsatzort stehen doch einige Autos, und eine bemerkenswert frisch aussehende Larissa Leiß, Vorstand der „Kitzretter Lechbruck“, lächelt den Helferinnen und Helfern zu, die – man erkennt sofort die Profis unter ihnen – wasserabweisende Hosen tragen, Gummistiefel und Thermobecher mit Kaffee dabeihaben.

„Kaffee ist ganz wichtig“, grinst Leiß und sagt, dass es heute ja spät sei; sonst sind sie um vier Uhr am Start. Kurze Lagebesprechung. Frank Henke, der zweite Vorstand, hat Luftbilder auf dem Pickup ausgebreitet, die Namen der Einsatzorte sind unaussprechlich und die Wegbeschreibungen dorthin klingen so, als wäre man mit Allradfahrzeugen mit viel Bodenfreiheit sehr gut beraten. „Team Frank“ entschwindet, „Team Lari“ hat es leichter, das „Buachawiesle“ liegt unweit des Heimathofes.

Es entscheidet über Leben und Tod, die Wärmepunkte wirklich zu erkennen

Ist aber weniger ein verniedlichendes „Wiesle“ – eine Riesenfläche, die sich im Nebel verliert. Larissa Leiß holt einen Stuhl aus einer Scheune, den Thron der Drohnenpilotin. Sie lässt das überraschend kleine Ding aufsteigen, hat den Bildschirm auf dem Knie, das ist nur ein Testflug. Sie sieht besorgt aus. „Ich muss die Drohne zurückholen, die Linse beschlägt.“ Aus dem Nebel kommt ein Surren, das lauter wird, die Drohne materialisiert sich. Linse vorsichtig abwischen, denn sie soll ja unbestechliche Bilder machen, die für Laien erst mal aussehen wie eine graue Mondoberfläche. Darin aber sehen Profis winzige weiße Punkte, das sind die Wärmepunkte. „Das kann auch mal ein wärmerer Maulwurfshügel sein“, erklärt Leiß.

Am Vortag hat auch Frank Henke seine Drohne getestet und in einem Feld einen Punkt entdeckt, winzig für das ungeübte Auge. Henke ging tiefer, stellte das Bild von Wärmebild auf Kamera um und siehe: Da lag ein Fuchs, zusammengekringelt. Lebt der überhaupt? „Ich sehe die Ohren zucken, klar lebt der.“ Ein erster Aha-Moment: So leicht ist das nicht, es erfordert Erfahrung. Und einen Drohnen-Führerschein. Wer den macht, übt mit Flaschen, die mit rund 30 Grad warmem Wasser gefüllt sind und in Wiesen geworfen werden.

Es entscheidet über Leben und Tod, die Wärmepunkte wirklich zu erkennen. Wer Kitze retten will, braucht zudem Vorlauf, es passiert leider öfter, dass Landwirte erst dann anrufen, wenn das Mähwerk schon rotiert. Am Vortag wurde das Auto beladen, vor allem mit Spezialkisten für die Kitzrettung, die aus Plastik sind und einen Deckel haben, den man mit einer Art Zickzack-Verschluss einrasten lassen kann und zusätzlich verschließen. Wichtig sind auch Einweghandschuhe, um alles steril und geruchsfrei zu halten, damit die Geiß das Kitz dann auch wieder annimmt.

Rehe In Deutschland leben circa 2,5 Millionen Rehe. Jährlich wird etwa eine Million von Jägerinnen und Jägern erlegt, und rund 200 000 kommen im Straßenverkehr ums Leben. Man schätzt, dass bis zu 90 000 Kitze den Mähtod finden. Von den Wiederkäuern , die bei uns vorkommen, hat das Reh einen vergleichsweise kleinen Pansen. Es muss bis zu elf Mal am Tag Nahrung aufnehmen und dazwischen wiederkäuen. Wird es in diesem Zyklus durch unnötige Fluchten (wegen Hunden oder dem Freizeitverhalten von Menschen) mehrmals gestört, ist das gesundheitsschädlich bis tödlich. Ein bis vier Kitze können Rehgeißen zur Welt bringen. Meistens sind es Zwillinge, die getrennt voneinander abgelegt werden. Rehkitze vertrauen auf ihre Tarnfarbe und den Sichtschutz durchs hohe Gras. Geruch geben sie auch fast keinen ab. Das hilft gegen Fuchs und andere Beutegreifer, aber nicht gegen die Todesfalle Mähwerk. Etwa 96 Prozent aller Rehkitze werden im Mai oder Juni geboren. Es gibt regionale Unterschiede, die Brut- und Setzzeit ist offiziell definiert von 1. April bis 15. Juli. Wer helfen will , Kitze zu retten, kann sich über die Jagdverbände der Bundesländer informieren. Die Helferinnen und Helfer müssen sich an die EU-Drohnenverordnung halten, zudem muss immer die Person zustimmen, die örtliche Revierinhaberin beziehungsweise jagdausübungsberechtigt ist. Andernfalls wird es als Wilderei eingestuft, wenn einem Tier nachgestellt und es eingefangen wird. nf

Larissa Leiß’ Drohne ist so eingestellt, dass sie das ganze Feld in Streifen abfliegt, und da ist der erste Punkt, es ist ein Kitz! „Das liegt dicht am Weg“, wundert sich Leiß, und jetzt gilt es. Weil die Fläche so riesig ist, heißt es hinfahren. Ein Walkie-Talkie geht an Lisa, sie wird nun mit der Drohnenpilotin in Kontakt sein. Der Jeep scheppert über Schlaglöcher, der Nebel gibt nicht auf, Sarah Rettinger stoppt schließlich. Zwei Kisten sind dabei, im Gänsemarsch geht es durch eine quatschnasse Wiese, die schon ganz schön hoch steht. Larissa ist am Walkie. „Ich sehe euch jetzt in den Bereich der Drohne eintreten. Das Kitz ist genau vor euch.“ Sarah zieht Handschuhe an, beim zweiten Paar assistiert Lisa, fast wie eine OP-Schwester, die der Chirurgin vor dem Eingriff zur Hand geht.

Die Spannung ist greifbar. In die Kiste kommt etwas Gras, einen Büschel hat Sarah in der Hand. „Noch zehn Meter.“ „Noch fünf.“ Noch drei Schritte und Sarah hechtet nach vorne. Das Kitz ist „not amused“, es schreit, Sarah trägt es nur einige wenige Schritte. Ein entscheidender Moment, rein in die Kiste, Deckel zu. Durchatmen, es ist gut gegangen, das Kitz ist schon recht groß, es ist wehrhaft. Larissa sucht das zweite, Rehgeißen haben häufig Zwillinge. Es liegt etwas 50 Meter entfernt. „Sarah, Vorsicht, es schaut in eure Richtung. Du musst schnell sein.“ Sarah hat das drauf, wieder ein Hechtsprung, wieder Protestgeschrei. Wieder Klappe zu. Ein paar Tränen im Augenwinkel, das hier ist extrem intensiv.

Jetzt ist das Tier in der Kiste. © Nicola Förg

Nun bleibt die Frage, wohin mit den Kisten? Besser stünden sie am Weg, aber leider gibt es immer wieder Menschen, die bar jeder Vernunft und bar jedes Wissens diese Kisten wieder öffnen. Die Kitze flüchten zurück ins Feld und werden vermäht. „Vermähen“ – ein Wort, das von Bein abtrennen bis total zerhäckseln vieles beinhalten kann, auch oft ein langes grausames Sterben. Diese zwei Kisten werden am Ende der gewaltigen Fläche an einen Zaun gestellt. Neugierige junge Rinder, im Allgäu „Schumpa“, kommen von der Nachbarweide, nicht ideal, aber die öffnen zumindest keine Klappen.

Der Nebel beginnt sich zu lichten, die Müdigkeit kommt wieder, wenn das Adrenalin schwindet. Es geht zurück zur Pilotin, die auf dieser Fläche nichts mehr findet. Team Frank ist zurück, sie haben nichts entdeckt, aber es warten weitere Flächen. Andere Kitzretter:innen aus Deutschland posten am Abend ihre Zahlen. Sie sind vernetzt, geeint vom unbedingten Willen, Leben zu retten. Die „Kitzretter Gera“ sind beispielsweise überglücklich über 17 Kitze an einem Tag. Bei den „Kitzrettern Lechbruck“ sind es nach dem Wochenende dann 20 Kitze – ein paar intensive Wochen kommen noch für großartige Ehrenamtliche, die gerne mal auf Schlaf verzichten.

Einmal musste er per Drohne miterleben, wie zwei Hunde ein Kitz gepackt haben

Was auch kommt, sind in Bayern die Pfingstferien, denen alle mit gemischten Gefühlen entgegensehen, wegen der Urlauberhunde. Frank Henkes Stimme kippt, wenn er an den Mähsommer 2022 denkt. Einmal musste er per Drohne miterleben, wie zwei Hunde ein Kitz gepackt haben, er war zu weit weg, um etwas zu tun. Bis er dort war, war das Kitz tot, die Hunde verschwunden, von den Besitzern keine Spur. „Es sind oft diese Mehrhundehaltungen, die uns so viele Probleme machen. Es sind Hunde, die im Rudel jagen, und der Besitzer kann oder will keinen Einfluss nehmen.“

Noch tragischer war ein Fall, wo ein Kitz gefunden wurde, das in der prallen Sonne lag und augenscheinlich Probleme mit den Augen hatte. Ein näherer Blick ergab, dass sein Gesicht komplett zugeschwollen war, weil es von einem Hund gebissen worden war. Die „Kitzretter Lechbruck“ nahmen es in ihre Obhut, eine Tierärztin tat alles, um es zu retten.

Die Freiwilligen versuchen stets freundlich zu erklären, warum man in der Setz- und Aufzuchtzeit Hunde anleinen möge. „Die Antworten sind ähnlich: Mein Hund muss auch mal rennen. Mein Hund hat keinen Jagdtrieb. Mein Hund hört doch gut“, sagt Henke. Aber Hunde müssen gar nicht lange aus dem Sichtfeld weg sein. Halter:innen sehen nicht, was der Hund in einer nur kurzen Zeit der Abwesenheit tut. Anschnuppern genügt, dass die Geiß das Kitz im Stich lässt.

Oder es gibt einen Biss. Das Kitz hatte vielleicht eine Mutter, die es verteidigt hat. Die womöglich von Hunden getötet worden ist. Dieses Kitz musste eingeschläfert werden, weil sich durch die bösen Bisswunden bereits Maden im Augenhintergrund eingenistet hatten. So etwas treibt Frank Henke lange um, und die kleine Tochter von Larissa Leiß fragt bis heute nach dem Kitz. Keiner brachte die Wahrheit übers Herz. Es ist im Wald, heißt es.