Ratingen: Täter soll Explosion tagelang geplant haben – Landtag schaltet sich ein

In Ratingen-West ist es am Donnerstag (11. Mai) zu einer von einem Mann herbeigeführten Explosion gekommen. Mehrere Personen sind teils schwer verletzt.

Ein vermeintlicher Routineeinsatz von Polizei und Feuerwehr ist eskaliert: Zahlreiche Einsatzkräfte wurden bei einer Explosion in einer Hochhauswohnung in Ratingen im Kreis Mettmann am Donnerstag (11. Mai) teils lebensgefährlich verletzt.

Der 57 Jahre alte Sohn einer dort wohnenden Frau soll die Explosion ausgelöst haben. Gegen ihn wurde nun ein Haftbefehl wegen versuchtem Mord in neun Fällen erlassen.

In dem Wohnhaus wurden auch zwei Todesopfer gefunden. Der genaue Zusammenhang ist noch unklar.

Ratingen – Die Auswirkungen der schweren Explosion in Ratingen hallen immer noch nach. Derzeit befinden sich noch lebensgefährlich verletzten Polizeibeamte in Krankenhäusern. Jedoch haben sie auch die zweite Nacht nach dem mutmaßlichen Mordanschlag überlebt, wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen (13. Mai) gegenüber der Deutschen-Presse-Agentur mitteilte. Auch zwei Todesopfer wurden gefunden, eines sogar direkt in der Wohnung des Verdächtigen. Ob es sich dabei um die 91-jährige Mutter des 57-Jährigen handelt, sei aber weiterhin nicht abschließend geklärt.

Nach Explosion in Ratingen: SPD beantragt Sondersitzung im NRW-Landtag

Am Donnerstag (11. Mai) kam es in Ratingen zu einer Explosion. Etliche Einsatzkräfte wurden schwer verletzt. Zwei Leichen wurden gefunden. © Tim Oelbermann/Imago

Wegen der vielen Unklarheiten wegen des Polizeieinsatzes in Ratingen hat sich nun die Oppositon im NRW-Landtag eingeschaltet. Die SPD kündigte an, wegen des Falls eine Sondersitzung des Innenausschusses zu beantragen. Die innenpolitische Sprecherin Christina Kampmann möchte wissen, ob die Einsatzkräfte, die am Donnerstag zu einer „hilflosen Person“ gerufen wurden, darüber informiert wurden, dass dort ein Gewalttäter wohnt, gegen den bereits ein Haftbefehl vorlag.

Ein Polizist hatte den 57-Jährigen wenige Tage vor dem folgenreichen Einsatz mit einem Haftbefehl aufgesucht. Der Ratinger hatte zuvor eine Geldstrafe wegen Körperverletzungsdelikten nicht bezahlt. Außerdem möchte die SPD wissen, was es mit der Zugehörigkeit des Verdächtigen zur Prepper-Szene auf sich hat.

Während die Einsatzkräfte einer „hilflosen Person“ helfen wollten, war der 57-jährige Ratinger möglicherweise davon ausgegangen, dass er verhaftet werden sollte. Der Täter selbst schweigt zu dem Vorfall. Ein Polizeisprecher hatte am Freitag (12. Mai) gesagt, dass mit einer derart verheerenden Eskalation des Einsatzes niemand habe rechnen können. Der Mann soll zudem Corona-Leugner sein. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst machte nach dem Vorfall in Ratingen eine klare Ansage.

Fünf Feuerleute nach Explosion in Ratingen in Koma – zwei Polizeibeamte in Lebensgefahr

Bei der Explosion in Ratingen wurden über 20 Polizisten und Feuerwehrleute verletzt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Bei dem Vorfall in Ratingen wurden insgesamt 24 Einsatzkräfte teils schwer verletzt. Fünf Feuerwehrleute befinden sich aktuell immer noch im künstlichen Koma. Zudem sind ein Polizist und eine Polizistin lebensgefährlich verletzt. Die Polizei Mettmann hat indes ein Spendenkonto für die Betroffenen und ihre Angehörigen eröffnet.