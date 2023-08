Traumstrände und Naturschönheiten: Diese Playas gehören zu den 25 schönsten Spaniens

Von: Daniela Schlicht

Teilen

Laut National Geographic Travel gehört die Granadella-Bucht von Jávea zu den 25 schönsten Stränden Spaniens. © Ángel García

Das Reisemagazin National Geographic Travel hat die 25 schönsten Strände Spaniens gekürt. Einige dieser Playas liegen an der Costa Blanca, Costa Cálida und in Andalusien.

Alicante - Spanien verfügt über stolze 7.905 Kilometer Küste, die vom Mittelmeer und vom Atlantik umspült werden und damit über zahllose Strände und Buchten. Je nach Gebiet weist jeder Strand seine eigenen Merkmale auf. Das macht Spaniens Strände und Buchten so einzigartig und vielseitig. Kein Wunder also, dass etliche Strände immer wieder die Seiten bekannter Reisemagazine füllen. Kürzlich stellte National Geographic Travel die 25 schönsten Strände Spaniens vor. Einige davon befinden sich an der Costa Blanca, Costa Cálida und in Andalusien.

Die schönsten Strände Spaniens: Cala Granadella an der Costa Blanca

Auf einer Hitliste über Spaniens schönste Strände darf Jáveas Granadella-Bucht nicht fehlen. Der traumhaft schön gelegene Strand an der Costa Blanca landet auf Platz 7 im National Geographic Travel Ranking 2023. Die nur 160 Meter lange Bucht ist hauptsächlich mit Kieselsteinen bedeckt, ein paar Meter weiter draußen im Meer gibt es Abschnitte mit Sand und Posidonia-Seegrasflächen. Letztere, auch bekannt unter dem Namen Neptungras, sind ein Zeichen guter Wasserqualität. Das Wasser ist meist türkis-blau und kristallklar, was diese Cala ideal zum Schnorcheln und Tauchen macht. Aber auch Ausflüge per Kajak entlang der spektakulären Küste mit ihren Steilwänden oder Wanderungen in dem hübschen Naturgebiet oberhalb des Strandes sind empfehlenswert, berichtet costanachrichten.com.

Vom Zentrum Jáveas aus sind es etwa 15 bis 20 Minuten Fahrt bis zur Granadella-Bucht. Der Weg lohnt sich. Über landschaftlich schöne, etwas kurvenreiche Straßen geht es Richtung Cabo de la Nao (valencianisch: Cap de la Nau) bis dann auch die Granadella-Bucht angeschrieben steht. Hinweis: Es gibt nur wenige Stellplätze und das Parken ist gebührenpflichtig. In der Nebensaison kann sich das wieder ändern. Die Granadella-Bucht besitzt sogar eine eigene Webseite calagranadella.com mit vielen interessanten Informationen, allerdings nur auf Spanisch.

Strand-Tag auf der Insel: Playa de Tabarca unter Spaniens schönsten Playas

Noch vor Jáveas Granadella-Bucht, nämlich auf Platz 6, platziert das Magazin einen weiteren Strand von der Costa Blanca als einen der 25 schönsten in Spanien: Die Playa de Tabarca auf der gleichnamigen Insel vor Santa Pola. Die Isla de Tabarca ist nur 2 Kilometer lang und 400 Meter breit und die einzige bewohnte Insel der Region Valencia. Ab Santa Pola, dem nächstgelegenen Hafen, dauert die Bootsfahrt zur Insel etwa 25 Minuten, auch von Alicante, Benidorm oder Torrevieja aus fahren Boote rüber zur Insel. Auf Tabarca angekommen, lohnt sich ein Spaziergang durch das Dorf, eine von Mauern umgebene Siedlung mit einem reichen kulturellen Erbe.

Der Strand Playa Tabarca schafft es im Ranking des National Geographic Travel auf Platz 6 der schönsten spanischen Playas. © Picasa 2.0 - Wikimedia

Die Playa de Tabarca, auch Platja de l‘Illa oder Playa Central genannt, ist der am meistbesuchte Strand auf der Insel. Er verfügt über mehrere Restaurants, in denen man die vielfältige regionale Küche genießen kann - besonders beliebt ist hier der Fischeintopf Caldereta. Im Sommer sind der Strand und die gesamte Insel jedoch oft überfüllt, ein Besuch in der Nebensaison fällt deutlich ruhiger aus. Das Wasser vor Tabarca ist kristallklar, der felsige Grund mit großem Fischreichtum und Neptungraswiesen ein Paradies für Schnorchler und Taucher. Somit scheinen sich über 30 Jahre Naturschutz bewährt zu haben, denn 1986 wurde das Gewässer vor der Insel Tabarca zum Meeresschutzgebiet erklärt.

Spaniens Traumstrände: Playa Carolina an der Costa Cálida

Der Playa Carolina schaffte es bei National Geographic Travel dieses Jahr auf Platz 16 der 25 schönsten Strände Spaniens. Der Strand gehört zu einer Gruppe von Buchten, auf Spanisch Calas, die unter dem Namen „Cuatro Calas“ bekannt sind und sich im Gemeindegebiet von Águilas in der Region Murcia an der Costa Cálida befinden. Genau genommen handelt es sich bei den Cuatro Calas um die Buchten Calarreona, la Higuerica, Carolina und Cocedores - letztere liegt bereits in der Provinz Almería - die unter Naturschutz stehen und zum europäischen Naturschutzgebiet Red Natura 2000 gehören.

Kennzeichnend für die „Vier Buchten“ ist, dass im Laufe der Jahre Erosion und Vulkane eine einzigartige Landschaft mit interessanten geologischen Strukturen geschaffen haben, die teilweise zu kuriosen gelblichen Formationen führen und zu einem Vorkommen fossiler Meereswirbeltieren. Der Sand der Playa Carolina ist fein, das türkisfarbene Wasser klar. Dieses Merkmal und seine „Berühmtheit“ haben zur Folge, dass der Strand im Sommer gut besucht ist. Für die, die es ruhiger wollen, aber nicht auf Natur verzichten möchten, gibt es verstecktere Strände in Murcia, die zu den letzten Naturparadiesen an der spanischen Küste zählen.

Einzigartig und schön: Playa de los Genoveses am Cabo de Gata unter Spaniens Traumstränden

Die Playa de los Genoveses in unmittelbarer Nähe des Dorfes San José, im Naturpark Cabo de Gata in der Provinz Almería, Andalusien, bezeichnet National Geographic Travel als „eine filmreife Bucht von einzigartiger Schönheit, die Schauplatz zahlreicher Filme geworden ist.“ Der Strand schafft es im Ranking der 25 schönsten Strände Spaniens auf Platz 10. Tatsächlich diente der Strand als Kulisse für bekannte Filmklassiker wie „Lawrence von Arabien“ mit Peter O’Toole oder „Der Wind und der Löwe“ mit Sean Connery. Übrigens: In der Nähe des Strands Playa de los Genoveses befindet sich der ebenfalls berühmte Strand Playa de Mónsul, der ebenfalls Schauplatz von Filmen und Werbespots wie beispielsweise „Indiana Jones letzter Kreuzzug“ gewesen ist.

Die Playa de los Genoveses am Cabo de Gata ist bei Badegästen wegen ihrer Naturbelassenheit beliebt. © David Revenga

Die Bucht Playa de los Genoveses ist ein breiter Strand, etwas mehr als einen Kilometer lang, mit kleinen Dünen und typischer Vegetation wie Pitas, Agaven oder Kaktusfeigen. Im nördlichen Bereich gibt es sogar einen kleinen, schattenspendenden Wald. Der Sand ist fein, das Wasser meist klar und der Einstieg ins Meer flach. Während den Sommermonaten ist der andalusische Strand gut besucht, weshalb es sich empfiehlt, früh da zu sein. Achtung, bei Ostwind ist die Playa de los Genoveses weniger zum Baden geeignet, sondern eher für diejenigen, die Sportarten wie Windsurfen, Kitesurfen oder Wellenreiten betreiben. Der Strand kann zu Fuß über verschiedene Wege erreicht werden. Ansonsten gibt es einen gebührenpflichtigen Parkplatz, etwa 500 Meter vom Ufer entfernt.

Geheimtipp am Atlantik: Zwei Strände an der Küste von Huelva unter Spaniens schönsten Playas

Während die Strände an der spanischen Mittelmeerküste im Sommer von Touristen bevölkert werden und kaum noch ein ruhiger Platz zu finden ist, gelten die Strände an der Atlantik-Küste von Huelva in Andalusien noch als Geheimtipp, zumindest für ausländische Touristen. Zwei dieser Playas haben es in das Ranking der 25 schönsten Strände Spaniens von National Geographic Travel geschafft: Die Playa de Matalascañas auf Platz 8 und die Cuesta Maneli auf Platz 24.

Das Markenzeichen der Playa de Matalascañas am Nationalpark Doñana, der „versunkene“ Wachturm aus der Zeit Felipe II. © Turismo de Huelva/Diputación

Die Playa de Matalascañas ist 5,5 Kilometer lang und grenzt an den Nationalpark Doñana. Ihr Markenzeichen sind die Reste eines alten Wachturms aus dem 16. Jahrhundert, halb im Meer versunken sehen sie aus wie ein seltsam geformter Felsen. Mit seiner Länge - die Playa de Matalascañas einer der längsten Strände der Costa de la Luz - ist der Strand vor allem bei Familien beliebt, die Nähe zum Nationalpark, die Dünen und die wilde Schönheit des Atlantik machen diesen Strand zu einem der schönsten Spaniens.

Der Holzsteg schützt die Dünen und führt zum naturbelassenen Strand Cuesta Maneli. © Junta de Andalucía

Eine unberührte Naturschönheit umgeben von Kiefern, Dünen und Klippen ist die Cuesta Maneli zwischen Matalascañas und Mazagón. Sie liegt im Nationalpark Doñana an der spektakulären Steilküste Acantilado del Asperillo, eine einzigartige Ansammlung fossiler Dünen, die zwölf Hektar der andalusischen Atlantikküste einnehmen. Besucher gelangen vom Parkplatz aus auf einem Holzsteg über die Dünen bis zu einem Aussichtspunkt. Von hier aus geht es ein paar Treppenstufen abwärts bis zum eigentlichen, 80 Meter breiten und über einen Kilometer langen Strand. Belohnt wird der gut einen Kilometer lange Fußmarsch mit unberührter Natur, ganz ohne Strandliegen oder Fußduschen. Beliebt ist der Strand auch bei FKK-Badegästen.