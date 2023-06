Vorwürfe gegen Lindemann: Carolin Kebekus ruft zu 1-Euro-Aktion für mutmaßliche Opfer auf

Von: Bjarne Kommnick

Nach den Vorwürfen gegen Till Lindemann macht sich die Komikerin Carolin Kebekus für die vermeintlichen Opfer stark. Auf Social Media ruft sie zum Spenden auf.

Frankfurt – Die TV-Moderatorin und Komikerin Carolin Kebekus ist bekannt für ihr Engagement zur Stärkung der Position von Frauen in der Gesellschaft. Immer wieder tritt sie mit feministischen Statements und Aktionen in die Öffentlichkeit. So machte sie sich beispielsweise für die Frauen im Iran stark, die gegen die Regierung in ihrem Land protestieren. Nun hat sie nach den Vorwürfen gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann dazu aufgerufen, für die mutmaßlichen Opfer Spenden zu sammeln.

Person Carolin Kebekus Beruf Komikerin, Sängerin, Synchronsprecherin, Hörbuchsprecherin, Buchautorin, Schauspielerin, Produzentin und Fernsehmoderatorin Geburtstag 9. Mai 1980 (Alter 43 Jahre) Geburtsort Bergisch Gladbach (Quelle: carolinkebekus.de)

Vorwürfe gegen Lindemann: Carolin Kebekus sammelt Spenden

Auf Instagram richtet Kebekus sich an ihre Community: „Es gibt immer mehr Vorwürfe gegen Till Lindemann. Rammstein sagen in ihrem Statement dazu, dass sie den betroffenen Frauen das Recht auf ihre Sicht der Dinge geben“. Das halte sie grundsätzlich für fair, „wären da nicht Lindemanns Star-Anwälte, die bereits Unterlassungsaufforderungen an die Frauen schicken, die sich äußern“. Zuletzt lies Till Lindemann bereits seine Anwälte in der Öffentlichkeit sprechen.

Die Komikerin Carolin Kebekus sammelt Spenden für die vermeintlichen Opfer von Missbrauch. © Rolf Vennenbernd/dpa

Kebekus beschreibt, dass Betroffene in derartigen Fällen häufig Strafanzeigen gegen die Opfer von Missbrauch stellen, um sie einzuschüchtern. Damit die betroffenen Frauen den Rechtsstreit finanziell stemmen können, ruft sie zum Spenden auf. „Niemand soll sich entmutigt fühlen, offen über Erfahrungen zu sprechen. Erst recht nicht im Angesicht eines so einflussreichen Gegners“, so Kebekus. „Deshalb sammeln wir hier Geld, um Betroffene zu unterstützen und die Machtverhältnisse auszugleichen.“

„Wie viel macht 1 Euro“: Carolin Kebekus ruft möglichst viele dazu auf, einen kleinen Betrag zu spenden

Deshalb hat die Komikerin die Aktion „Wie viel macht 1 Euro?“ gestartet. Das Prinzip dahinter sei, dass möglichst viele ihrer Fans nur einen Euro spenden, damit möglichst viele daran teilnehmen und sich das gesammelte Geld in der Summe häuft. Die Spendenaktion von Kebekus läuft über die Spendenplattform betterplace.org.

Wie es scheint, spenden nur die wenigsten lediglich einen Euro. Mit Blick auf die Spenderinnen und Spender taucht der Ein-Euro-Betrag nur äußerst selten auf, viel mehr werden zumeist fünf Euro oder mehr gespendet.