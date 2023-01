Räumung in Lützerath geht weiter

Besetztes Dorf wird geräumt

Polizei verletzt einige friedliche Demonstrant:innen von Lützerath durch Schmerzgriffe und wird von RWE beim Abtransport verhafteter Aktivist:innen unterstützt.

Update vom Donnerstag, 12. Januar, 5.15 Uhr: In Lützerath geht die Räumung durch die Polizei am heutigen Donnerstag (12. Januar) voraussichtlich weiter. Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach sagte am Mittwoch, die eigentliche Herausforderung liege noch vor der Polizei – dabei bezog er sich auf die Räumung der sieben Gebäude auf dem Gelände.

Die Einsatzkräfte gingen bis in die Nacht weiter gegen Aktivist:innen vor, die das Abbaggern der Kohle unter dem Ort verhindern wollen. Die Polizei sei „selbstverständlich weiter vor Ort“, sagte eine Sprecherin.

+ Räumung von Lützerath: Einsatzkräfte gehen auch in der Nacht weiter gegen Aktivist:innen vor. © Thomas Banneyer/dpa

Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer nannte das Vorgehen der Polizei „absolut unverständlich“. „Räumungen nachts in der Dunkelheit. Das ist gefährlich, provozierend, eskalierend. Was soll das, wovor hat man solche Angst?“, fragte sie auf Twitter.

Räumung in Lützerath: Sanitäter:innen Zugang verweigert

+++ 19:45 Uhr: Der Bundessprecher der Grünen Jugend Timon Dzienus, der ebenfalls aktiv am Protest teilnimmt, berichtete via Twitter, dass die Polizei am Mittag verhinderte, dass Sanitäter:innen Zugang zum Protestdorf erhielten. Dies ist besonders problematisch, da die Aktivist:innen teilweise unter schwierigen Bedingungen in Baumhäusern oder Hochständen protestieren, sodass eine gesundheitliche Versorgung gewährleistet sein muss.

Darüber hinaus haben Polizisten einige Demonstrant:innen beispielsweise durch Schmerzgriffe verletzt, wie eine Sprecherin der Protestaktion der dpa mitteilte. Außerdem sei es zu einer bizarren Allianz zwischen der Polizei und RWE gekommen. Auf einem Video, das Dzienus postete, ist zu sehen, wie verhaftete Klimaaktivist:innen in Transporter von RWE eskortiert werden, der die Demonstrant:innen dann aus dem Dorf transportiert.

Einsatz in Lützerath läuft laut Polizei nach Plan

+++ 17:32 Uhr: Die Einsatzkräfte, die an der Räumung von Lützerath beteiligt sind, ziehen eine zufriedene Zwischenbilanz. „Für die Polizei läuft bislang alles nach Plan“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochnachmittag. Vorab rechneten die Beamtinnen und Beamten mit massivem Widerstand durch die Klima-Protestierenden, doch nach einem „sicherlich durchmischten Beginn“ am Morgen, habe sich die Lage nach Einschätzung der Polizei beruhigt. Mit dem Beginn der Räumungsaktion seien die Einsatzkräfte von einigen wenigen gewaltbereiten Aktivist:innen mit Steinen, Pyrotechnik und mitunter auch Molotowcocktails begrüßt worden.

„Wir begrüßen vor allen Dingen auch ausdrücklich, dass sich doch eine Vielzahl von Aktivisten dazu entschlossen haben, den Bereich hier friedlich und ohne Gegenwehr zu verlassen“, so der Polizeisprecher am Mittwochnachmittag weiter. Zu Verletzungen auf beiden Seiten oder Festnahmen von Aktivist:innen lägen bislang noch keine Informationen vor, sagte der Sprecher.

Luisa Neubauer und Greta Thunberg auf dem Weg nach Lützerath



+++ 17:13 Uhr: Neben der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg hat sich nun auch die deutsche Aktivistin Luisa Neubauer zu den Protesten im Braunkohledorf Lützerath geäußert. Die Bilder, die von der Räumung des besetzten Ortes durch die Presse und das Netz gingen, seien „mächtig“, schreibt die „Fridays For Furture“-Organisatorin in ihrer Instagram-Story. Mit Verweis auf das Pariser Abkommen und die für Deutschland gesetzten Klima-Ziele, legitimierte sie gegenüber dem Deutschlandfunk die Proteste. Aktivist:innen vor Ort hätten „jedes Recht“ dem Energieversorger RWE „eine Ansage zu machen“. Sie selbst sei gerade auf dem Weg nach Lützerath, schreibt sie in ihrer Story, die darauf schließen lässt, dass sie auf einer Bahnfahrt ist.

Aachener Bischof ruft zu friedlichen Umgang bei der Lützerath-Räumung auf

+++ 16:37 Uhr: Der Bischof von Aachen appelliert an alle Beteiligten der Lützerath-Räumung zu einem friedlichen Miteinander. Klima-Aktivist:innen und Einsatzkräfte dürften keine „Spirale der Gewalt“ auslösen. „Friedliche Proteste sind zentraler Bestandteil einer lebendigen Demokratie“, sagte Helmut Dieser am Mittwoch laut Mitteilung des Generalvikariats. „Zu einem glaubwürdigen Rechtsstaat gehört aber auch, dass Regeln und Vereinbarungen eingehalten werden“, so der Aachener-Bischof weiter. Die Aufgabe von Lützerath zugunsten des Kohleabbaus sei ein Kompromiss im Ausstieg aus der Braunkohleförderung in Deutschland, betonte Dieser.

Habeck verteidigt Lützerath-Räumung: „Eine gute Entscheidung für den Klimaschutz“

+++ 15:35 Uhr: Für Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Die Grünen) ist die Aufgabe des Dorfes Lützerath zugunsten des Kohleabbaus „die richtige Entscheidung“. Mit Verweis auf die Vereinbarung des vorgezogenen Kohleausstiegs zum Jahr 2030 (anstatt 2038) sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch (11. Januar) in Berlin: „Es ist eine gute Entscheidung für den Klimaschutz. Es beendet verbindlich die Abbaggerei im Rheinischen Revier ab 2030. Und fünf Ortschaften, in denen Menschen leben, werden gehalten.“

Prominente und Wissenschaftler:innen zeigen sich solidarisch mit Klima-Protestierenden in Lützerath

+++ 15:12 Uhr: Der Fall Lützerath beschäftigt nicht nur Umweltaktivist:innen, Politik und Polizei, nun haben sich auch Wissenschaftler und Prominente zu Wort gemeldet. In einem offenen Brief, der dem Spiegel am Mittwoch vorlag, stellten sich demnach mehr als 200 Prominente „solidarisch an die Seite der Klima-Protestierenden in Lützerath“. Initiiert wurde der Brief Spiegel-Berichten zufolge von der in Wien geborenen Schauspielerin Luisa-Céline Gaffron („Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“) und Schauspieler Jonathan Berlin („Der Bergdoktor“).

In einem weiteren Protestbrief forderten zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein Räumungsmoratorium für Lützerath. Der Zusammenschluss „Scientists for Future“ halte es für seine Pflicht, „auf die Konsequenzen einer Räumung von Lützerath hinzuweisen“. In ihrem Schreiben führen die Wissenschaftler:innen mehrere Gutachten an, die zu dem Schluss kommen, dass ein Abbau der Braunkohle für eine Versorgungssicherheit nicht nötig, „sondern politisch bestimmt“ sei.

Lützerath: Klimaaktivistin Greta Thunberg kündigt Teilnahme der Protest-Aktion an

+++ 14.33 Uhr: Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg will sich an den Protesten gegen die Räumung des Dorfs Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier beteiligen. Thunberg werde am Samstag zu einer Demonstration in die Region kommen, teilten die Organisatoren der Proteste am Mittwoch mit. Thunberg gehört zu den international bekanntesten Klimaaktivisten.

Bundesregierung kritisiert Gewalt bei Lützerath-Räumung

+++ 14.18 Uhr: Die Polizei hat am Mittwochmittag damit begonnen, Aktivist:innen in Lützerath von Bäumen und Podesten zu holen. Die Polizeikräfte setzten dabei an verschiedenen Stellen Hebebühnen ein, berichtete ein dpa-Reporter. Am Ortseingang von Lützerath begannen Bagger mit Abrissarbeiten. Auch eines der Ortsschilder von Lützerath wurde am frühen Nachmittag entfernt.

Bei der Räumung von Lützerath leisteten Aktivist:innen am Morgen Widerstand. Laut Polizeiangaben wurden dabei vereinzelt Molotow-Cocktails, Steine und Pyrotechnik auf die Beamt:innen geworfen. „Es gab heute Widerstand und auch Ausschreitungen bei der noch laufenden Räumung des Dorfes. Diese Gewalt verurteilt die Bundesregierung ausdrücklich“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin. „Dafür haben wir kein Verständnis.“

Zur Räumung von Lützerath gebe es eine „eindeutige Rechtslage“. „Und die gilt es zu akzeptieren.“ Die letzten noch anhängigen Klagen gegen einen Abriss seien abgewiesen worden. „Insofern erwartet die Bundesregierung, dass das Recht eingehalten wird.“

Lützerath-Räumung: NRW-Innenminister kritisiert die Übergriffe auf die Polizei

+++ 13.50 Uhr: Laut Polizei-Angaben wurden Einsatzkräfte zu Beginn des Räumungseinsatzes vom besetzten Braunkohleort Lützerath von den Aktivist:innen mit Steinen, Pyrotechnik, vereinzelt auch mit Molotow-Cocktails beworfen. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat diese Übergriffe gegenüber der Presse scharf kritisiert.

„Ich bin eigentlich nur fassungslos und verstehe es nicht, wie Menschen sowas machen können“, sagte Reul und rief alle friedlichen Demonstrant:innen auf, sich von gewaltbereiten Protestierenden zu distanzieren. „Man kann woanders demonstrieren, man muss denen jetzt nicht noch behilflich sein dadurch, dass man da steht und die Polizei bei der Arbeit stört“, so Reul weiter.

+ Klimaaktivisten hängen aus Protest in sogenannten Tripods im besetzten Braunkohleort Lützerath, um sich der Räumung zu widersetzen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Lützerath-Räumung: BUND fordert Ende der Polizeiaktion

+++ 13.29 Uhr: Seit den frühen Morgenstunden läuft die Räumungsaktion des besetzten Braunkohleorts Lützerath. Rückendeckung haben die Aktivistinnen und Aktivisten nun vom Vorsitzenden vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) erhalten. In einem offiziellen Kommentar von BUND forderte Olaf Bandt das sofortige Ende der Polizeiaktion sowie ein Räumungsmoratorium.

„Die Proteste gegen die Räumung von Lützerath zeigen, dass ein „Weiter So“ beim Braunkohletagebau vor allem von jungen Menschen nicht mehr akzeptiert wird“, kommentiert Bandt. Es gebe keine energiepolitische Notwendigkeit, die Kohle unter Lützerath abzubaggern. Daher sei es „ein fatales Signal, wenn dennoch das Abbaggern von Lützerath mit einem großen Polizeieinsatz ermöglicht“ würde. „Die Räumung muss jetzt sofort gestoppt werden!“, schreibt Bandt abschließend.

Kritik auf Twitter an der Räumungsaktion: Pressearbeit durch Einsatzkräfte behindert

+++ 12.35 Uhr: Bei der Räumungsaktion in Lützerath wird angeblich die Arbeit von Journalist:innen durch die Polizei behindert. Das wirft die Nachrichten-Website zu digitalen Freiheitsrechten „netzpolitik.org“ den Einsatzkräften auf Twitter vor. Demnach seien Journalist:innen der Zugang zu dem Gebiet verweigert worden, andere Reporter:innen seien von Beamten abgeführt worden.

„Die Einschränkungen der Pressefreiheit in Lützerath haben nach Berichten der Journalistengewerkschaft dju heute massiv zugenommen. Journalisten wurden laut dem Bericht von der Polizei gezwungen, Bilder zu löschen. Updates dazu gibt es bei @ver_jorg“, schreibt Markus Reuter von „netzpolitik.org“ auf Twitter. Eine Stellungnahme der Polizei dazu gibt es aktuell nicht.

Räumung von Lützerath: Unter den Protestierenden laut Polizei auch Familien mit Kleinkindern

+++ 12.02 Uhr: Unter den Besetzer:innen des Braunkohleorts Lützerath sind nach Angaben der Polizei auch Familien mit kleinen Kindern. „Aufgrund weitreichender Gefahren im Einsatzraum, appelliert die Polizei Aachen an die Erziehungsberechtigten, den Bereich umgehend mit ihren Kindern zu verlassen“, schrieben die Beamten auf Twitter, ehe es im Verlauf der Räumungsaktion zu Rangeleien mit den Klima-Aktivist:innen kam. Berichten der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zufolge seien einige Protestierende den Aufforderungen der Polizei gefolgt und verließen freiwillig das Gebiet. Doch der Großteil wolle weiter Widerstand leisten.

„Die Menschen sind fest entschlossen dazubleiben, auszuharren, die Bäume und die Gebäude zu schützen“, sagte Mara Sauer, eine Sprecherin der Initiative „Lützerath lebt“. Andere Demonstrant:innen protestierten auch bewusst mit leisen Tönen gegen den Polizeieinsatz, so die dpa. Ein Aktivist saß demnach mitten im Regen an einem alten Klavier und spielte, während die Beamten in den Ort vorrückten. Andere hatten sich um ein Kreuz versammelt, beteten und sangen.

Lützerath-Räumung: Polizei beginnt mit Einsatz, Protestierende werfen mit Pyrotechnik und Steinen

Erstmeldung vom Mittwoch, 11. Januar: Erkelenz – Der Räumungseinsatz für das von Klimaaktivist:innen besetzte Lützerath ist am Mittwochmorgen (11.01.2023) begonnen worden. Der Ort wurde von Polizeikräften umstellt und es kam zu gewalttätigen Zwischenfällen. Die Einsatzkräfte wurden von den Protestierenden mit Molotowcocktails, Pyrotechnik und Steinen beworfen, berichtet das Polizeipräsidium Aachen.

Der Konflikt um Lützerath hält seit Monaten an, der Ort ist ein zentrales Symbol für Klimaschutzaktivist:innen aus ganz Deutschland. Für die seit längerem angekündigte Räumung wird deshalb eine Eskalation befürchtet. Die Polizei ist bei der Räumung als sogenannte Amtshilfe tätig. Die Entwicklung der Räumung von Lützerath werden im oben verlinkten Livestream der Tagesschau gezeigt.

Lützerath wird geräumt: Aktivistinnen und Aktivisten wollen bleiben

Die Polizei appellierte zunächst an die Aktivist:innen, friedlich zu bleiben und den Bereich zu verlassen. Inzwischen wurden die Protestierenden von der Polizei ultimativ aufgefordert, die Besetzung des Braunkohleortes aufzugeben. Das sei die letzte Möglichkeit, den Ort freiwillig zu verlassen. Andernfalls „müssen Sie mit der Anwendung unmittelbaren Zwangs rechnen“, hieß es in einer Durchsage der Polizei am Mittwochmorgen. Auch die RWE, Eigentümer der Siedlung, appelliert an die Protestierenden, das Gelände zu verlassen. Viele Protestierende möchten jedoch weiterhin Widerstand leisten.

Die Protestierenden wehren sich mit Barrikaden und Menschenketten gegen die laufende Räumung. Bei einer weiteren Aktion mit dem Namen „Gegenschlag“ wurde der Zugang in den Tagebau bei Jackerath von einem Dutzend Menschen blockiert. Dadurch sei der Hauptzugang der Polizei zu ihrem Logistiklager im Tagebau gesperrt.

Lützerath soll der Braunkohle weichen: Protestierende blockieren die Räumung der Polizei

Der Energiekonzern RWE will den bei Lützerath liegenden Tagebau Garzweiler ausdehnen und die unter dem Ort liegende Kohle abbauen. Zu diesem Zweck soll das verlassene Dorf abgerissen werden. Die RWE ist mittlerweile Eigentümer und erklärte, dass der Rückbau der Siedlung am Mittwoch beginne und anschließend „bergbaulich in Anspruch genommen werden“.

Als eine der ersten Maßnahmen werde „aus Sicherheitsgründen“ ein gut anderthalb Kilometer langer Bauzaun aufgestellt. „Er markiert das betriebseigene Baustellengelände, wo in den nächsten Wochen die restlichen Gebäude, Nebenanlagen, Straßen und Kanäle der ehemaligen Siedlung zurückgebaut werden“, erklärte RWE. Zudem würden Bäume und Sträucher entfernt. Anschließend könne der nahe Tagebau Garzweiler damit beginnen, die Braunkohle für die Stromerzeugung in den Kraftwerken der Region unter dem ehemaligen Ort freizulegen.

Eskalation bei Räumung von Lützerath befürchtet: Protestierende wollen „dass die Kohle im Boden bleibt“

Die Klimaaktivist:innen befürchten, dass es zu einer Eskalation kommen wird. „Wir sehen in den letzten Tagen, also schon vor Beginn der tatsächlichen Räumung, eine große Provokation und Eskalation von Seiten der Polizei in Richtung der Aktivist:innen – das bereitet mir große Sorgen“, sagt die Klimaaktivistin Pauline Brünger dem Bayerischen Rundfunk. Weiter betont sie, dass die Protestierenden friedlich demonstrieren wollen. Ihr Ziel sei es, „dass die Kohle im Boden bleibt“. Auch die bekannte deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat sich zu den Protesten in Lützerath geäußert.

Vorwürfe gibt es auch für die Grünen. Sie sollen einen schmutzigen Deal mit der RWE ausgehandelt haben, der kein CO₂ spart, sagt Brünger. Auch die Grünen Jugend reiht sich ein. Es gebe einen Konflikt mit der Mutterpartei. Dieser betreffe jedoch nicht nur die Grüne Jugend, sondern auch viele andere Partei-Mitglieder, sagt Sarah-Lee Heinrich, Bundessprecherin der Grünen Jugend. (kiba/afp/dpa)

