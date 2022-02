USA: Anteil der Menschen, die sich der LGBTQI-Community zurechnen, steigt deutlich

Queerness

In USA ist der Anteil der Menschen gestiegen, die sich selbst als bisexuell, homosexuell, trans oder in einer weiteren Form queer bezeichnen. Besonders in einer Generation steigt der Anteil.

Washington – 7,1 Prozent aller Bürger:innen in den USA sollen sich zu der LGBTQI-Community zählen, wie das US-Meinungsinstitut Gallup in einer Studie herausfand. Die Ergebnisse der Studie wurden am Donnerstag (17.02.2022) veröffentlicht und beruhen auf telefonischen Befragungen von mehr als 12.000 Erwachsenen in den USA. Das schrieb das Unternehmen in einer Stellungnahme auf seiner Website.

+ Laut einer Studie ist der Anteil an Menschen in den USA gestiegen, die sich als schwul, lesbisch, trans oder als eine weitere Form von queerness bezeichnen würden. (Symbolbild) © John Lamparski/dpa

Demnach ist der Anteil seit 2012 um mehr als die Hälfte gestiegen. Vor zehn Jahren hatten sich nur 3,5 Prozent der Befragten zu einer geschlechtlichen Identität bekannt, die nicht heterosexuell ist. Der aktuellen Befragung zufolge gaben 86,3 Prozent der Befragten an, sich als heterosexuell identifizieren. 6,6 Prozent sollen keine Angaben gemacht haben.

Queerness: Der Anteil von Menschen jenseits heteronormativer Geschlechteridentitäten steigt

Das Meinungsinstitut führte als Grund für den Anstieg an, dass queere Identitäten jenseits der heteronormativen Geschlechteridentitäten und sexuellen Orientierungen in den vergangenen Jahren eine stärkere Akzeptanz erfuhren hätten.

Dies zeige sich auch an den Ergebnissen in den verschiedenen Altersgruppen. In der Generation Z, die die Jahrgänge 1997 bis 2003 umfasst, und bei den sogenannten Millennials, die Jahrgänge 1981 bis 1996, sei mit über 20 bzw. 10 Prozent der größte Anteil von Personen, die sich der zu LGBTQI-Bewegung zählen, vertreten. Zum Vergleich: Bei den vor 1946 und 1964 geborenen Befragten sind es nur 0,8 und 2,4 Prozent, die sich als nicht heterosexuell bezeichnen. Vor über 50 Jahren löste der Stonewall-Aufstand eine weltweite Bewegung für die Gleichberechtigung von Homosexuellen aus. (df)

