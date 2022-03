Terminabsagen häufen sich

Der letzte öffentliche Auftritt von Queen Elizabeth II. liegt bereits Monate zurück, ihre Rückkehr ins Blitzlichtgewitter ist fraglich.

London – Trotz ihres hohen Alters hat Queen Elizabeth II. (95) ihre royalen Pflichten als Königin und Staatsoberhaupt nie vernachlässigt, in den vergangenen Monaten machte ihr aber nicht nur die Corona-Pandemie zu schaffen. Gesundheitliche Probleme zwangen die für ihre unerschütterliche Arbeitsmoral bekannte Regentin zu mehreren Terminabsagen, wie 24royal.de* berichtet.

Sorge um Queen Elizabeth II.: Zieht sie sich aus der Öffentlichkeit zurück?

Die lange Abwesenheit der britischen Monarchin versetzt nicht nur ihre Landsleute in Sorge. Nach der überstandenen Corona-Erkrankung der Queen* Ende Februar hatten viele zum Commonwealth-Tag am 14. März auf ihr „Comeback“ gewartet, doch auch diesen wichtigen Auftritt musste sie kurzfristig absagen. Die Gerüchte um die angeschlagene Gesundheit der 95-Jährigen wollen nicht abreißen. Zuletzt wurde unter anderem berichtet, dass Queen Elizabeth* zu schwach für Spaziergänge mit ihren geliebten Corgis sein soll.

Queen Elizabeth II. muss gesundheitsbedingt kürzertreten

Auch dem Königshaus soll der Zustand der Regentin Kopfzerbrechen bereiten. Der „Daily Mail“ zufolge wird aktuell der Terminkalender der Queen überprüft, was in Zukunft zu nur noch sehr seltenen Auftritten und einer größeren Präsenz von Prinz Charles* (73) & Co. führen könnte. „Die Königin ist immer noch so aufmerksam, fähig und interessiert wie eh und je, aber körperlich ist sie nicht mehr so ​​stark wie früher, was für eine Frau ihres Alters völlig verständlich ist“, machte ein Insider gegenüber der Zeitung deutlich. Bereits im Herbst letzten Jahres soll sich der britische Palast Gedanken über das Arbeitspensum der Queen gemacht haben*.

Queen Elizabeth II.: Die Gedenkfeier für Prinz Philip möchte sie nicht verpassen

Auf Schloss Windsor* absolviert Queen Elizabeth derzeit wieder eine Handvoll Audienzen und Empfänge, ihr wohl wichtigster Termin im März steht jedoch noch an. Wie die „Sun“ berichtet, soll der 95-Jährigen geraten worden sein, sich ihre Kräfte einzuteilen, damit sie am 29. März an der Gedenkfeier für ihren Ehemann Prinz Philip* (99, † 2021) in London teilnehmen kann.*24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

