Selbst Haftstrafe möglich: Greta Thunberg vor Gericht

Von: Victoria Krumbeck

Weil sie polizeiliche Anordnungen nicht befolgte, muss sich die Klimaaktivistin Greta Thunberg vor Gericht verantworten. Sie nahm an einem Klimaprotest teil.

Malmö – Die wohl prominenteste Klimaaktivistin der Klimabewegung ist Greta Thunberg. Weltweit beteiligt sie sich an Klimaprotesten, wie etwa in Lützerath. Auch in Norwegen demonstrierte sie bereits gegen Münchner Windräder. Nun muss Thunberg vor Gericht. Grund dafür ist eine Protestaktion im schwedischen Malmö, bei der die 20-Jährige den Anweisungen der Polizei zum Verlassen des Ortes keine Folge leistete. Im Falle einer Verurteilung könnte ihr sogar eine Haftstrafe drohen.

Greta Thunberg muss vor Gericht: Verweigerung von Polizei-Anweisungen

Am Mittwoch (5. Juli) teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass gegen eine junge Frau Anklage erhoben werde, weil sie sich bei dem Klimaprotest in Malmö geweigert habe, den Anweisungen der Polizei zum Verlassen des Ortes Folge zu leisten. Dabei handle es sich um Thunberg, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zunächst berichtete die südschwedische Zeitung Sydsvenskan darüber. Die 20-Jährige selbst war nach Angaben aus ihrem Umfeld für einen Kommentar zu den Vorwürfen nicht erreichbar.

Polizisten tragen Klimaaktivistin Greta Thunberg von einem Protest in Malmö weg. © Johan Nilsson/IMAGO

Die Stockholmerin Thunberg hatte sich im Juni an einem mehrtägigen Klimaprotest im Ölhafen von Malmö beteiligt, bei dem unter anderem Tankwagen mit Öl am Verlassen des Hafens gehindert worden waren. Die Umweltschutzgruppe „Ta tillbaka framtiden“ (Die Zukunft zurückerobern) hatte den Protest gegen die Nutzung fossiler Brennstoffe organisiert. In den sozialen Netzwerken hatte sie selbst von dem Protest berichtet. Sie teilte unter anderem ein Bild von sich vor einem Lastwagen, auf dem sie ein Schild mit der Aufschrift „Jag blockerar tankbilar“ (Ich blockiere Tankwagen) in den Händen hielt.

Greta Thunberg muss vor Gericht: Haftstrafe theoretisch möglich

Als die Störung des Verkehrs nach Angaben von Sydsvenskan zu groß geworden war, forderte die Polizei die Demonstranten auf, sich abseits auf eine Rasenfläche zu setzen. Manche der Aktivist:innen kamen dem nach, mehrere aber nicht. Diese wurden von der Polizei weggetragen. Fotos zeigen, wie auch Thunberg von der Polizei weggetragen wurde. Nach Angaben der Zeitung muss sie nun voraussichtlich Ende Juli vor dem Bezirksgericht Malmö erscheinen.

Nach schwedischem Strafrecht kann das „Nichtbefolgen polizeilicher Anordnungen“ theoretisch mit bis zu sechs Monaten Haft bestraft werden. Nach Angaben der zuständigen Staatsanwältin Charlotte Ottesen führt diese Art von Vorwürfen in der Regel zu Bußgeldern. (vk/dpa/afp)

