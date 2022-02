Zum 10. Geburtstag: Prinzessin Estelle strahlt auf neuem Foto

Grattis på födelsedagen!

Dieses strahlende Lächeln ist ansteckend: Prinzessin Estelle, der heimliche Star der schwedischen Königsfamilie, feiert ihren 10. Geburtstag.

Stockholm – Im Frühjahr hält der royale Geburtstagskalender einige Ehrentage bereit, die vor allem den Anhängern der schwedischen Königsfamilie Freude bereiten. Wie 24royal.de* berichtet, zählt zu den Highlights zweifelsohne der Geburtstag von Prinzessin Estelle, die am 23. Februar zehn Jahre alt wird.

Zum 10. Geburtstag: Prinzessin Estelle strahlt auf neuen Fotos

Der schwedische Palast will die Fans auch in diesem Jahr natürlich nicht enttäuschen und veröffentlichte deshalb unter anderem auf Instagram ein neues Geburtstagsporträt von der bezaubernden Jubilarin. Während Prinzessin Madeleine (39) ihrer Tochter Leonore (8) mit einem privaten Schnappschuss zum Geburtstag gratulierte*, posierte Prinzessin Estelle* ganz offiziell im Februar im Königlichen Schloss in Stockholm für die Kamera.

Ganz in Weiß und ganz schön erwachsen zeigt sich die älteste Tochter von Kronprinzessin Victoria* (44) und Prinz Daniel* (48), die in den letzten Monaten einen unübersehbaren Wachstumsschub hingelegt hat. „Ihren 10. Geburtstag feiert die Prinzessin ganz privat mit ihrer Familie“, verriet das Königshaus auf seiner Website. Die intime Feier wird vermutlich auf Schloss Haga, dem Wohnsitz der Kronprinzessinnenfamilie in Solna, stattfinden. Estelles Eltern und ihr kleiner Bruder Prinz Oscar (5), der in einer Woche seinen sechsten Geburtstag feiert, haben sicherlich das ein oder andere Geschenk besorgt, auch König Carl XVI. Gustaf* (75) und Königin Silvia* (78) werden ihre älteste Enkelin nicht vergessen haben.

+ Ein echter Medienprofi: Geburtstagskind Estelle schenkt der Kamera ein breites Lächeln. © Linda Broström/Kungl. Hovstaterna

Zum 10. Geburtstag: Mini-Royal Estelle wird eines Tages auf dem Thron sitzen

Im Gegensatz zu ihren Cousins und Cousinen, die nicht zu den offiziellen Mitgliedern des Königshauses zählen und keinen Hoheitstitel führen, wird Estelle schon von Kindesbeinen an auf ihre spätere Rolle als Königin vorbereitet*. Die Nummer zwei der schwedischen Thronfolge begleitet ihre Eltern ab und an zu royalen Terminen, ihren ersten Solo-Auftritt wird Prinzessin Estelle jedoch erst in einigen Jahren absolvieren*.*24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

