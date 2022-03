Großmutter und Königin

Prinz Harry teilt eine intime Royal News. Sieht sich der Herzog von Sussex mehr als Enkel oder als Untertan, wenn er die britische Monarchin hinter den Kulissen antrifft?

London – Wie ist es, eine Respekt einflößende Persönlichkeit wie Queen Elizabeth II. (95) im Buckingham-Palast im Gang zu treffen? Ist sie jenseits der Krone eine liebevolle Großmutter, die mit Enkeln und Urenkeln spielt und ihnen auch mal Süßigkeiten zusteckt? In einer Dokumentation plauderte Prinz Harry (37) aus dem Nähkästchen und verriet, wie es für ihn als Enkel war, in den Palast-Gängen auf die Regentin zu treffen. Seine Reaktion dürfte viele überraschen.*

Prinz Harry spricht Tacheles: So ist es wirklich, die Queen zu treffen

Mit „Queen of the World“ lieferte Regisseur Matt Hill (54) einen exklusiven Einblick in das Leben von Queen Elizabeth II.* und ihrem damals noch lebenden Ehegatten Prinz Philip* (99, † 2021), dem Duke of Edinburgh. Der Dokumentarfilm von 2018 beinhaltet auch Material aus dem privaten Filmarchiv des königlichen Paares und der Royal Family*.

In einem Ausschnitt der Doku spricht der Herzog von Sussex* über die Rolle der Königin als Oberhaupt des Commonwealth. Mit Schalk im Blick berichtet der Sohn Prinz Charles‘* (73) über das Gefühl der „Panik“, das er aufsteigen spürte, wenn er seiner Großmutter in den Fluren des Buckingham-Palastes begegnete.

Die Szene zeigt den Prinzen im Gespräch mit Angestellten, die gerade erst vor zwei Wochen ihre Arbeit im Palast begonnen haben. Dabei gewährt der inzwischen zweifache Vater viel Offenheit über sein persönliches Verhältnis zur Queen.

Prinz Harry spricht Tacheles: „Ich weiß, dass sie der Queen begegnen werden“

Auch über die Häufigkeit seiner Palastbesuche gibt er Auskunft, als er im Clip sagt: „Sie [die neuen Mitarbeiter] haben viel mehr Zeit im Buckingham-Palast* verbracht als ich – und Sie sind erst seit zwei Wochen hier.“ Seine Anschlussfrage: „Haben Sie die Queen schon getroffen?“, beantwortet er sich selbst: „Ich weiß, dass Sie ihr begegnen werden. Das tun wir alle!“ In einer früheren Dokumentation der BBC aus dem Jahr 2016 „Elizabeth at 90“ hatte er angegeben, wie schwierig es sei, in der Monarchin nur seine Großmutter zu sehen. Er sähe in ihr mehr die Königin, verriet er.

Seit seinem Abschied als aktiver Royal hat er seine Granny nur wenige Male gesehen, es gibt aber Hoffnungen, dass die Sussexes bei den Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen im Juni dabei sein könnten, falls die offenen Fragen zur Sicherheit geklärt werden können*. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

