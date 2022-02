Gelungene Überraschung

Plant Prinz Charles einen Karrierewechsel? Der britische Thronfolger schlüpft für eine TV-Show in eine ungewohnte Rolle und wird kurzerhand zum Reality-Star!

Harrogate – Als medienerprobter Royal macht Prinz Charles (73) vor laufender Kamera fast immer eine gute Figur, in einer Reality-Show war der älteste Sohn von Queen Elizabeth II. (95) bisher jedoch noch nicht zu sehen. Für sein mit Spannung erwartetes TV-Debüt hat sich Charles natürlich standesgemäß eine königliche Sendung ausgesucht, wie 24royal.de* berichtet.

Prinz Charles in Reality-Show: Sein Auftritt sorgt für erstaunte Gesichter

Die Nachricht von Prinz Charlesʼ Überraschungsauftritt verbreitete sich wie ein Lauffeuer und dürfte dem britischen Sender ITV hohe Einschaltquoten bescheren. Vor wenigen Wochen hat dessen neue Serie „Keeping up with the Aristocrats“ Premiere gefeiert, die – wie der Titel bereits verrät – den Alltag von Adeligen in Großbritannien zeigt. Mit dabei sind auch Lord Gerald und seine Frau Lady Emma Fitzalan-Howard, die eher zufällig Prinz Charles* über den Weg laufen.

In der finalen Episode der Reality-Show, die im Sommer letzten Jahres aufgezeichnet wurde und am 31. Januar ausgestrahlt wird, besucht das Paar die „Great Yorkshire Show“ in Harrogate und begegnet dabei Prinz Charles. Der 73-Jährige bekommt mit, dass Lord Gerald und Lady Emma über den Kauf von Kühen nachdenken und wendet sich mit einem Ratschlag an die beiden Protagonisten von „Keeping up with the Aristocrats“. Der Prinz von Wales ist offenbar Fan der Rinderrasse Longhorn, ihm zufolge „sind sie wundervolle Kühe“.

Prinz Charles in Reality-Show: Seine Familie hegt TV-Ambitionen

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Herzogin Camilla* (74) besuchte Prinz Charles die landwirtschaftliche Ausstellung im Juli 2021, in der Reality-Show taucht sie allerdings nicht auf. Ob die britische Kronprinzessin den besonderen Auftritt ihres Gatten vom heimischen Sofa aus verfolgen wird, ist nicht bekannt.

Charlesʼ Sohn Prinz Harry* (37) und Herzogin Meghan* (40) sollen derweil ihre ganz eigenen TV-Pläne schmieden. Während Harry schon bald als Moderator vor die Kamera* treten könnte, soll die Herzogin von Sussex mit einer eigenen Talkshow liebäugeln*.*24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

