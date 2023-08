Rätsel im Italien-Urlaub: Was die neue Tankstellen-Angabe „Prezzo medio“ bedeutet

Von: Johannes Welte

Teilen

Preisvergleich an der Zapfsäule: Italienische Tankstellen müssen seit Dienstag (1. August) neben den eigenen Preisen auch den sogenannten „Prezzo medio“ anzeigen.

Rom – Italien-Urlauber wundern sich seit Dienstag (1. August) über Preisschilder an den Tankstellen, die andere Preise anzeigen, als die, die man an den Zapfsäulen sieht. Die Schilder zeigen den „Prezzo medio“ an – den regionalen Durchschnittspreis für Kraftstoffe. Auf Autobahnen muss der neuen Regelung zufolge der nationale Durchschnittspreis angezeigt werden.

Dazu hat die Regierung in Rom die Pächter und Besitzer der Zapfstellen verpflichtet. Autofahrende sollen so vor Ort vergleichen können, ob der Sprit teuer oder der Preis fair ist. Der Wert wird jeden Tag um zehn Uhr vom Wirtschaftsministerium auf der Grundlage des arithmetischen Mittels der von den Händlern verlangten Preise an den Tankstellen ermittelt.

Tanken in Italien: Benzin und Diesel wurden kurz vor der Anzeigepflicht enorm teuer

Die Tankstellen in Italien müssen seit 1. August die regionalen Durchschnittspreise für Kraftstoffe anzeigen. © Stefano Porta

Laut Wirtschaftsminister Adolfo Urso wird nun „jeder Verbraucher in der Lage sein, zu überprüfen, ob er einen überdurchschnittlichen Preis bezahlt“. Man wolle so auch „Kraftstoffpreisspekulationen“ unterbinden. Die Kraftstoffpreise sind auch in Italien seit Jahren ein Reizthema. Im März hatte die Regierung unter der neofaschistischen Regierungschefin Giorgia Meloni die neue Regelung beschlossen.



Ausgerechnet kurz vor der Einführung der Anzeigepflicht kletterten die Benzinpreise in den vergangene zwei Wochen in neue Höhen: In einigen Regionen ist der Preis für einen Liter Benzin über die Schwelle von zwei Euro gestiegen. Das spüren auch die Urlauber und Urlauberinnen.

Preisunterschiede bei Kraftstoff in Italien weiter enorm

Dabei hat man schon seit Jahren die Möglichkeit, die Preise für Benzin und Diesel per App zu vergleichen. In Italien gibt es die App „Prezzi Benzina“ im App-Shop bei Google oder Apple. Es gibt auch eine Desktop-Variante unter: prezzibenzina.it Ein Blick in die App am Mittwoch zeigt dabei, dass sich die Kraftstoffpreise trotz Anzeigepflicht der Durchschnittspreise in Italien immer noch erheblich unterscheiden: So zeigt die App am Mittwoch für das Veneto zwischen Dolomiten und Venedig für Superbenzin Preise zwischen 2,001 Euro und 1,699 Euro an. Der offizielle Durchschnittspreis beträgt 1,904 Euro.

Der erste Tag der Anzeigepflicht lief übrigens etwas chaotisch ab: „Es gibt diejenigen, die keine Zeit hatten, sich anzupassen, und Zettel aufgehängt haben, auf denen sie die Preise gedruckt haben,“ schreibt die Zeitung L‘Arena. Andere gaben 500 Euro aus, um via Internet gesteuerte automatische Anzeigen zu bekommen. „Mir scheint, dass die Maßnahme bereits am ersten Tag gut funktioniert hat“, sagte der Verkehrsminister Urso zu der Zeitung.

Die Italiener reagieren skeptisch auf die Neuerung

Die Reaktionen bei Facebook auf Bericht über die Tankstellenregelung sind eher skeptisch: „Ich denke, wir sollten den Konsum drastisch senken, also die Ausgaben auf ein Minimum für mindestens sechs Monate begrenzen und dann sehen wir was passiert“, meint ein User namens Gino L. Paolo B. schreibt: „Was ändert sich? Jeder macht, was er mag und weiter geht‘s...“

Italien fährt zudem eine Nulltoleranz-Politik für Autofahrer – und hat somit die Verkehrsregeln verschärft.