Präsidiale Exerei

Von: Boris Halva

Teilen

Was alles hineingedeutet wird, wenn Emmanuel Macron ein Bier in 17 Sekunden leert.

Na dann: Prost, Monsieur Président! Da trinkt man einmal im Überschwang kollektiver Freude ein Bier auf Ex – und schon schäumt die Opposition! So bezeichnete Frankreichs Grünen-Chefin Sandrine Rousseau das Video von Emmanuel Macron, wie er in der Umkleide der Rugbymannschaft von Toulouse umringt von johlenden Spielern ein Bier wegzischt, auf Twitter als Symbol „toxischer Männlichkeit in der politischen Führung“. Und die sozialistische Senatorin Laurence Rossignol fügte spöttisch hinzu: „Ein Bier auf ex? Was will der sich denn beweisen?“

Während ein Nutzer auf Twitter in dem Video lediglich den Beweis sah, dass der Präsident kein Bierliebhaber sein könne (sonst hätte er es nicht in 17 Sekunden getrunken!), erklärte Macrons Parteikollege Jean-René Cazeneuve, er sehe hier nur einen Präsidenten, der sich mit den Spielern freue „und an deren Traditionen teilhabe“. Die Tageszeitung „Libération“ indes nutzte den Wirbel, um daran zu erinnern, dass Macron 2018 selbst Jugendliche angeprangert habe, „die sich so schnell wie möglich mit Bier und Hochprozentigem betrinken“.

Nun ist Macron nicht der Erste im Politikbetrieb, der Wasser predigt und selbst Wein trinkt. Zwar nur ein Gläschen zum Lunch und eines zum Abendessen, wie er mal beteuert haben soll, aber eben doch: Wein. Auch Markus Söder (CSU) wird nicht müde zu betonen, dass er am liebsten zuckerfreie Koffeinbrause trinkt, und hält doch hier und da einen Bierkrug in die Kamera.

Andererseits hat sich Macron aber auch nie so unverblümt zum Rausch bekannt wie etwa der britische Ex-Premier Boris Johnson, der dem Journalisten Ben Wright gegenüber zugab, ab und an eine „gewaltige Menge“ Alkohol zu trinken. Wright hat 2018 das Buch „Order, order! The Rise and Fall of Political Drinking“ veröffentlicht, in dem er sich mit der Rolle von Alkohol im britischen Politikzirkus befasst. Im Interview mit der „taz“ sagte Wright damals, „Johnson hat keine Angst, offen über seinen Lebensgenuss zu sprechen“. Ja, mehr noch: „Es ist Teil seiner Anziehungskraft – und auch sein Risiko.“ Denn, so Wright, „Alkohol macht die Plackerei der Politik erfreulicher, die endlosen Meetings und Empfänge erträglicher. Aber: Wegen Trunkenheit kannst du wirklich in Schwierigkeiten geraten. Es ist eine Gratwanderung“

Womit wir wieder beim französischen Präsidenten wären, dem dieser schmale Grat nicht bewusst oder vielleicht sogar egal zu sein scheint. Beides entspräche einem Mann von staatstragendem Format nicht. So sieht das auch der Suchtexperte William Lowenstein, der dem Sender BFMTV sagte, er halte Macrons Exerei für „unangemessen“. Und wenn Macron so etwas machen wolle, dann „nicht vor laufender Kamera“. Das wiederum, Monsieur Président, weiß doch inzwischen jedes Kind.