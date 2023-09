Postbote gewinnt im Lotto, weil er Katzenbaby rettet

Von: Emanuel Zylla

Klarer Fall von Karma: Am selben Tag rettet ein Postbote aus den USA in Kätzchen und gewinnt im Lotto. „Peaches“ hat ihn erst auf die Idee gebracht, zu spielen.

Washington – Es ist eine Geschichte mit einer simplen Botschaft: „Tue Gutes in der Welt und Dir wird Gutes widerfahren!“ Die Geschichte vom Postboten Joseph Waldherr aus Tacoma, im US-Bundesstaat Washington, könnte für diese Binsenweisheit noch lange als Beispiel gelten. Er habe nämlich noch am selben Tag Lotto gespielt, an dem er einem Katzenwelpen das Leben gerettet habe.

Immer wieder retten Menschen das Leben von Katzen. Joseph Waldherr hat allerdings wenige Tage später auch noch 717.500 Dollar (knapp 669.000 Euro) aus dem Lotto-Jackpot gewonnen. Auf Facebook wurde diese sensationelle Story am 26. August erzählt.

Ein Miauen führte Joseph Waldherr erst zur Katze in Not und später zum Lotto-Gewinn

Demnach habe Joseph Waldherr während der Arbeit, als er gerade Briefe und Pakete für seine tägliche Route sortierte, das verzweifelte Miauen einer Katze vernommen. Er habe nach ihr gesucht, sie aber zunächst nicht finden können.

Am nächsten Arbeitstag habe er von der gleichen Stelle aus erneut das traurige Geschrei des Kätzchens gehört. Wieder habe er sich auf die Suche begeben, nur diesmal sei er „entschlossener“ gewesen. Das wenige Wochen alte, mutterlose Katzenbaby habe er schließlich in einer Spalte gefunden. Es war eingeklemmt. „Schwarz-weiß, mit pfirsichfarbenen Wangen“, so die Schilderungen im Facebook-Post. Er habe das traumatisierte Wesen befreit, in seine Brusttasche gesetzt und auf seine Tour mitgenommen. Erschöpft vor Aufregung sei es in seiner Tasche eingeschlafen.

Aus einem Gefühl heraus über 700.000 Dollar gewonnen: Postbote glaubt an Schicksal

Auf dem Weg nach Hause, am Feierabend, sei ihm dann die Idee gekommen, es mal mit Lotto zu versuchen, nachdem das Schicksal ihn und das Waisenkätzchen zusammenführte: „Das Glück scheint heute auf meiner Seite zu sein“, habe Waldherr gedacht und in einem Supermarkt einen Lottoschein ausgefüllt. Der Jackpot lag an diesem Tag bei 1,4 Millionen Dollar. Und siehe da: Waldherr gewann die Lotterie am 31. Juli. Den Gewinn teilte er sich zusammen mit einem anderen glücklichen Gewinner oder einer Gewinnerin. Ob sie oder er auch ein Kätzchen vor dem Tod bewahrt hat oder eine andere interessante Story zum Lottogewinn zu erzählen hat – ungewiss.

Herzerwärmend: Nachdem Joseph Waldherr dem Katzenwelpen Peaches das Leben gerettet hat, gewannen er und seine Frau im Lotto. © Facebook / Joseph Waldherr / Lottery Post

Für Waldherr stehe jedenfalls fest: Sein Glück kann nur mit der kleinen „Peaches“ (Pfirsich) zu tun haben. Er und seine Frau hätten das Kätzchen nach ihren „pfirsichfarbenen Wangen“ benannt. Sie lebt heute bei den Waldherrs und wenn man die Fotos auf Facebook so betrachtet, scheint sie zufrieden mit ihrem neuen Zuhause und Mitbewohnern zu sein. Eine Frau auf Facebook kommentierte da völlig richtig: „Peaches ist zwar ein süßer Name, allerdings sollte wenigstens der Spitzname der Kleinen ‚Lucky‘ lauten.“ (zy)