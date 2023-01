Streik bei Deutscher Post ausgeweitet: Einige Regionen besonders betroffen

So ich berichte euch gerne mal von meinem Tag als Zusteller bei der Post, eventuell wird dann manchen hier etwas klar.. Den ignoranten wie Frau Florencia und co wohl eher nicht.

Also ich arbeite seit etwa 5 Jahren für die DPDHL, anfangs als Briefzusteller, Postbote, wie man es eben kennt. Seit gut einem Jahr hat sich die Post dazu entschieden, die Stadt in der ich zustelle zum Verbund zu erklären, das bedeutet wo vormals die DHL die Päckchen ausgetragen hat, macht das nun der Postbote. Die Stadt war aufgeteilt in 12 Bezirke (bei der GLS und Co heißt das Touren). Nun dachte sich die Post, da das ja nun der Postbote mitnimmt sparen wir uns einfach 5 Bezirke, was bedeutet die Stadt besteht nun aus 7 Bezirken. Das wider rum bedeutet es kam knapp das doppelte dazu, und zusätzlich zu meinen gut 2500 Feinpost (das sind die normalen Briefe) dem gut doppelten an Dialogpost (das ist adressierte Werbung) kommen nochmals jeden Tag etwa 140 Päckchen, von 500 Gramm bis 31,5 Kilo oben drauf. Wobei einige Tierfutterversender mittlerweile 3x20kg in ein Paket packen um die Versandkosten für 3 Pakete zu vermeiden, bedeutet man hat des öfteren auch Versandwidrige Pakete mit 50kilo+ dabei. Und weil es so schön ist, darf ich dann auch noch die Packstation bedienen, die mich jeden Tag 45 Minuten Zeit kostet. Das alles darf man dann in einen T5 laden in den effektiv 80 Pakete passen (wenn man noch sowas wie Übersicht haben will)

Zu meinem Alltag. Ich stehe um 5 Uhr auf und bin dann um 6 beim sog "Stecken" (man muss die Post in Fächlein, nach Straßen sortiert stecken) offizieller Arbeitsbeginn ist um 7, was bei der Masse an DialogPost allerdings nicht schaffbar wäre, denn um 9.30 sollte man dann raus aus dem ZSP. Also stecke ich bis 7,45 Uhr Dialogpost. dann gibts eine Teambesprechung wo jeden Tag die selbe Grütze von "Flexibilisierung"&Co erzählt wird. Anders gesagt, du sollst mehr arbeiten in einer Verpackung mit Schleife. Um 8 Uhr gehts dann zur Paketverteilung, da werden dann alle Pakete auf die einzelnen Bezirke verteilt und danach geladen. Um etwa 8.45 kommt dann die Feinpost geliefert aus dem Depot, bis dahin muss ich mit verteilen und beladen fertig sein, denn jetzt stecke ich bis 9,30 Feinpost. Die ist zwar von einer Maschine vorsortiert, da man diesen Dingern allerdings nicht trauen kann muss man die Feinpost eben auch stecken. Dann gehts ans Eingemachte. Mein Bezirk hat in der Gangfolge (so eine Art vorgeschriebene Route, von der man nicht abweicht) 38km Länge. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 3,5km\h darf jeder selber rechnen wie lange ich nun nur zustelle (Da ist Fahrtzeit zum Bezirk schon mit drin, der Rest ist natürlich reine Laufarbeit. Im Regelfall bis etwa 17.30 Uhr. (Offiziell ist um 16 Uhr Schluss.. Theorie und Praxis ist allerdings sehr weit entfernt von einander) Dann fahre ich 15-25 Minuten zurück zum ZSP, lade die Abholaufträge ab und mache Nachbearbeitung, sprich Briefe markieren und zurückschicken die falsch adressiert, tot, verzogen etc sind, Urkunden dokumentieren (die Gelben Zettel von Gerichten usw), dann melde ich mich etwa um 18.30 beim sog. Checkout ab. Da sitzt einer der meinen Scanner überprüft und mich dann vollsabbelt mit irgendwelchem blabla das muss schneller und das muss besser usw..

So das war mein Arbeitstag. Der Clue an der Geschichte, ich arbeite also jeden Tag min 13 Stunden. Wenn Einkauf aktuell oben drauf kommt (die Rewe und Co Werbung) dann müsste ich den Bezirk abbrechen, sprich die Post bleibt liegen. Das beste daran ist, ich bekomme von den 12 Stunden 8(!!) bezahlt. Manchmal genemigt der Standortleiter auch noch 2 Überstunden, allerdings müssen die erst beantragt werden, sprich 50\50 Chance, dass sie bezahlt werden. Sprich ich schenke der Post jeden Tag mind 3 Stunden. Wenn ich das übrigens nicht tue, dann kommt das alles natürlich noch oben drauf am nächsten Tag. Nun ja was ich übrigens nicht sagte ist, dass ich um 17.30 abbreche, denn der Bezirk würde meiner Rechnung nach etwa 13 Stunden reines zustellen brauchen, um jeden Tag alle Pakete und Briefe rauszubekommen, da ich allerdings nur 10 Stunden massive körperliche Belastung aushalte (bis 13 Uhr rennt man noch ab 15 Uhr törkelt man dann eigentlich nur noch) ist das so.

Ach wo wir schon davon sprechen. Denn es gibt ja immer wieder Leute die meinen sie sitzen auch 12 Stunden im Büro.. Jap wir haben 10 Stunden am Tag massive Körperliche Belastung, dazu mentale Belastung und zu guter Letzt die psychische, denn die Post weiß sehr gut wie sie dich unterbewusst klein hält. Ich hätte wirklich gerne "nur" Stress bei der Arbeit. Dann würde ich wenigstens noch meine Beine spüren oder mir ständig Sorgen über die Verantwortung machen, wenn mein Kopf wegklappt und dummerweise in dem Moment ein Kind vors Auto läuft. Ja auch diese Sorgen haben wir, jede Minute, wenn wir weiterfahren. Permanent.

Nebenbei bemerkt. Die Post interessiert sich einen Scheiss für euch Kunden. Die Post hat ein defacto Monopol auf Briefe, das bisschen was an BWpost und Co abfällt ist nicht nennenswert. Die Post interessiert sich nur noch für Pakete, denn wir müssen jeden Tag alle Pakete ausfahren, komme was wolle. Postabbruch interessiert am Checkout kein Schwein. Wenn du aber Päckchen mit heim bringst, dann gehts rund. Ahja und wenn ein Paket verloren geht, dann spart sich die Post direkt die Versicherung und drückt es dir als Postbote auf. Bedeutet wir müssen einschätzen, welchen Kunden wir vertrauen und dann den Button "Wollen Sie "IHRE" hinterlegte Unterschrift verwenden" oder ob wir den Kunden runterkommen lassen zum unterschreiben. Ja liebe Leute, wenn wir eure Pakete unten ablegen, weil ihr zu faul seid 2 Treppen zu laufen, dann tun wir das aus Vertrauen, denn wenn das Ding wegkommt, dann dürfen wir bezahlen. Das bezahlt nicht die ominöse Postversicherung. Wenn wir das nicht auf Vertrauen ablegen, kostet das Zeit, Zeit dir wir nicht haben. Ich lasse mittlerweile nahezu alle Kunden runterkommen. Kostet mich zwar massig Zeit, aber wenn man mal ein verschwundenes Iphone bezahlt hat, weiß man was Sache ist.

Und an die liebe Forennutzerin Florencia. Seien Sie besser froh, dass ich in meinem Bezirk niemanden mit Ihrem Namen habe, andernfalls würde ich auf Verdacht die Post direkt zurückschicken, was ich aber gerne für Sie tue ist, dass ich mal nachforsche auf unseren Scannern(Sie haben ja schon genug über sich erzählt, da kann man das eingrenzen), dann werde ich den Kollegen erzählen, dass sie Ihre Post doch direkt am besten noch 2-3 Wochen auf Rundreise schicken können, damit Sie sich noch ein wenig extra ärgern können. Aber wie Sie schon so schön sagen. Wieso warten Sie denn auf den Vertrag, es gibt in Deutschland doch sicher noch andere Unternehmen wo Sie arbeiten können, es muss ja nicht dieser Vertrag sein *zwinker*

PS: Ich bin übrigens zufrieden mit meinem Gehalt, was mir aber tierisch auf den Geist geht sind die nicht schaffbaren Bezirke und die Kunden die meinen sie müssten alles online bestellen und dann noch extra Wünsche äussern wie z.B "Bitte im Hausflur abstellen" und sich danach beschweren, wenns vor der Tür liegt, oder in der Packstation abgeholt werden darf.. Ja bitte lieber Kunde, gib mir deinen Haustürschlüssel, damit ich auch in den ominösen Hausflur reinkomme. Sonst wird das nix. Das ist übrigens der tollste Ablageort. Gibt aber noch sehr viel tollere, wo man dann erst mal am Rätselraten ist, und 3 mal ums Haus läuft und schließlich sich dann doch sagt "fi** dich einfach" gelber Zettel raus, nach mir die Sintflut..