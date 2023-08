„Irritierend, von Inhalten erregt zu werden, die den eigenen Werten widersprechen“

Porno-Expertin im Interview

Wie rassistisch dürfen sexuelle Fantasien sein, wenn wir uns doch als aufgeklärte Person sehen? Madita Oeming erforscht Pornos und wirbt für einen offenen Umgang mit der Lust.

Madita Oeming hat sich als Kulturwissenschaftlerin kein leichtes Feld ausgesucht: Sie erforscht seit Jahren Pornografie und lehrt dazu an Universitäten. Darin sieht sie auch das Spiel mit gesellschaftlichen Normen. Im Interview mit FR.de von IPPEN.MEDIA erklärt sie, warum Pornos oft als grenzüberschreitend und hochproblematisch angesehen werden. Und warum das sehr oft falsch ist.

Ihre Kurse wurden so kontrovers aufgenommen, dass es sogar Sicherheitskontrollen mit Ausweiskontrolle vor dem Seminarraum gab. Warum erhitzt das Thema Porno so sehr die Gemüter?

Madita Oeming: Die Die AfD ist auf mich aufmerksam geworden und hat vor allen Dingen online gegen mich und meine Arbeit gehetzt. Gerade für eine rechte Gruppe wie die AfD bin ich die ideale Projektionsfläche: Die linksgrünversiffte Gendergaga-Wissenschaftlerin, die die Uni mit Pornos verseucht. Als Feministin, Intellektuelle und Geisteswissenschaftlerin in der Öffentlichkeit stehe ich für vieles, was ihnen missfällt. Und diese enorme Angst vor und Abneigung gegenüber Pornografie ist ein sehr guter Nährboden, um jemanden zu einer vermeintlich bedrohlichen Figur zu stilisieren und dagegen Stimmung zu machen.

Zur Person Madita Oeming, Jahrgang 1986, studierte Amerikanistik und arbeitet derzeit an ihrer Dissertation unter dem Titel „Porn Addiction – America’s Moral Panic of the Digital Age“. Sie lehrte in kulturwissenschaftlichen Seminaren zum Thema Porno bereits in Paderborn, Berlin und Münster. Ergebnisse ihrer Untersuchungen veröffentlichte sie nun in ihrem Buch „Porno. Eine unverschämte Analyse“

Feministische und rechte Gruppen finden im Porno ein gemeinsames Feindbild, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Wie kommt das?

Oeming: Für rechte Gruppen ist Pornografie vor allen Dingen eine Bedrohung von vermeintlich konservativen Werten, von einem heteronormativen Status quo der Kernfamilie. Sie haben Angst vor sexueller Unordnung, und sozialer Unordnung, also vor einem Umstoßen bestehender Normen. Zudem fantasieren sie von bedrohlicher Frühsexualisierung und der Idee, dass sich queere Sexualität virusartig verbreiten würde. Aus dem feministischen Kontext ist es die Idee, dass der Porno ein Instrument des Patriarchats und damit per se frauenfeindlich sei. Sex sei Gewalt gegen Frauen, propagierten feministische Stimmen in den 70ern und 80ern. Schon damals gingen sie im Kampf gegen Pornos fragwürdige Allianzen mit rechten Gruppen ein.

„Pornos sind eine Form von sexuellem Ausdruck“

Was würden Sie sagen, warum Pornografie eben nicht per se antifeministisch ist?

Oeming: Pornos sind eine Form von sexuellem Ausdruck. Das würde bedeuten, dass jeder sexuelle Ausdruck und damit am Ende jede Form von Sex frauenfeindlich ist. Wir sollten Sex und Sexismus nicht miteinander verwechseln. Zu denken, dass hetero Sex immer bedeutet, dass Männer Frauen etwas aufzwingen, was sie selbst nicht möchten, ist eine sexistische Sichtweise. Diese Idee von Frauen als Opfer, als permanent passive, unmündige, ohnmächtige Personen. Und das ist auch ein total heteronormativer Blick. Es gibt ja Pornos, in denen nur Frauen vorkommen und Pornos, in denen keine Frauen vorkommen. Allein deswegen ist die Idee, dass alle Pornos von Männern erniedrigte Frauen zeigen, unlogisch. Und auch Männer werden im Porno zum Objekt gemacht. Damit will ich nicht sagen, dass es keinen Sexismus im Porno gibt, aber das ist eher historisch gewachsen, als dass es zwangsläufig der Fall sein muss.

„Pornofantasien sind oft normverletzender als unsere gelebte Sexualität“

Jeder kennt die Lieblingsband seiner Freunde, aber kaum einer kennt deren Lieblingsdarsteller oder Lieblingspornos. Warum ist das immer noch so ein Tabuthema?

Oeming: Da steckt uns noch immer das 19. Jahrhundert in den Knochen. In den vergangenen 200 Jahren haben wir gelernt, was beim Sex vermeintlich richtig und was falsch ist. Auch aus der größeren Sprachlosigkeit in puncto Sexualität sind wir noch nicht herausgekommen. Wir haben nicht gelernt, uns über unsere Vorlieben, unsere Wünsche, unsere Fantasien offen auszutauschen. Und genau darum kreisen ja Pornos. Und unsere Pornofantasien sind oft normverletzender, tendenziell „problematischer“ als unsere gelebte Sexualität. Also schweigen wir lieber darüber. Und dann denken wir, wir wären die einzige Person, der das so geht, die davon erregt wird. Was stimmt nicht mit mir, bin ich normal? Das ist eine zentrale Angst für viele Menschen, und die kann sich ja eigentlich nur auflösen, indem ich mit jemandem darüber spreche.

Die beliebtesten Suchbegriffe bei Pornos sind selten politisch korrekt. Wohl auch bei Leuten, die in der Öffentlichkeit sonst sehr darauf achten. Führt das zu weiterem Tabudenken?

Oeming: Mit Sicherheit. Es ist natürlich irritierend, von Inhalten erregt zu werden, die den eigenen Werten widersprechen. Wenn man sich beispielsweise für anti-rassistisch hält, aber von Filmen erregt wird, die schwarze Männer fetischisieren. Das ist ein extrem beliebtes Genre im Porno: BBC für Big Black Cock. Inwieweit das daran liegt, dass Rassismus zunehmend gesellschaftlich geächtet wird und somit zum Tabubruch wird oder in einer rassistisch geprägten Gesellschaft schlichtweg viele weiße Menschen rassistische Fantasien hegen, ist schwer zu beantworten. Das Bild des hypersexuellen schwarzen Mannes ist jedenfalls ein altes. Hier wird ein kolonialer Blick gewissermaßen fortgeschrieben. Pornos haben sich das nicht ausgedacht. Das heißt nicht, dass wir es nicht problematisieren können. Vor allem so lange wir in einer Gesellschaft leben, in der Alltagsrassismus an der Tagesordnung ist.

„Unsere Gesellschaft ist auf Strukturen von Kolonialismus, von Sklaverei aufgebaut“

Können Sie konkretisieren, warum wir in einer rassistisch geprägten Gesellschaft leben?

Oeming: In der sogenannten westlichen Welt ist die Dominanzgesellschaft weiß, sprich es sind mehrheitlich weiße Personen in Machtpositionen. Unsere Gesellschaft ist auf Strukturen von Kolonialismus, von Sklaverei, von einer Ungleichbehandlung von weißen und nicht-weißen Menschen aufgebaut, und das ist fest eingeschrieben in die Bilder, die Geschichten. Wir haben einen eurozentrischen Blick. Alles, unser ganzes Wissen ist davon geformt und blendet dementsprechend bestimmte Dinge aus und stilisiert alles, was vermeintlich fremd ist als das Andere, was zugleich aufregend und bedrohlich ist. Das wird im Porno sehr deutlich. Ob bei rassifizierten Körpern oder trans Personen.

Aus verschiedenen Kreisen gibt es den Vorwurf, dass Pornos immer etwas mit Gewalt zu tun haben. Warum ist das so?

Oeming: Oft werden Inszenierungen von Gewalt mit Gewalt verwechselt. Das hat etwas mit Medienkompetenz zu tun. Wenn jemand in einem Actionfilm eine Ohrfeige bekommt, gehen wir davon aus, dass das im Drehbuch steht, vorher abgesprochen und auch ausprobiert wurde. Also kein tatsächlicher Gewaltakt ist. Wenn wir das in einem Porno sehen, nehmen viele Menschen an: ‘Das wollte die Person nicht, das ist Gewalt’. Sogar in vielen Studien werden gängige einvernehmliche Praktiken wie Spanking oder Gagging mit Gewalt gleichgesetzt. Selbst wenn darauf in der Szene mit Stöhnen oder Lustbekundungen reagiert wird – das ist diskutabel.

Warum wirkt das in diesen Filmen so anders auf uns?

Oeming: Naja, ein Stück weit sehen wir, was wir sehen wollen. Wenn wir schon mit der Überzeugung an Pornos herantreten, dass sie allesamt problematisch sind, werden wir das auch sehen. Das gilt vor allem für die Opferrolle von Frauen. Wenn wir in jeder Frau, die Sex vor der Kamera hat, nur ein benutztes Objekt sehen, werden wir im Porno nichts anders finden. Zudem fällt es vielen Menschen bei Bildern von Sex schwer, sich vorzustellen, dass das eine Performance ist.

„Problematisch, weil so viele Männer mit Schuldgefühlen für ihre Porno-Nutzung herumlaufen“

In ihrem Buch schreiben Sie auch über Bewegungen wie „no fap“, die der Masturbation abschwören und Ihrer Meinung nach einem veralteten Männlichkeitsbild nachhängen. Was meinen Sie damit?

Oeming: Die „no fap“-Bewegung behauptet, ohne empirische Substanz, dass das Testosteron-Level steige, je länger man nicht masturbiere. Wodurch man dann angeblich männlicher, selbstbewusster, aggressiver würde, was als positiv bewertet wird. Dort wird aber ein Gesamtbild entworfen, wie Männer sein sollten. Pornoschauende Männer seien „verweichlicht“. Es gibt da viele Überschneidungspunkte mit Männerrechtlern und maskulinistischen Rechten. Problematisch ist das vor allem, weil so viele Männer mit Schuldgefühlen für ihre Porno-Nutzung herumlaufen. Das macht sie zu einem sehr leichten Fressen für solche Gruppen, die ihnen noch ganz andere Ideologien mit auf den Weg geben. Sie sind leicht beeinflussbar, weil ihr Schamgefühl eine große Sehnsucht vor allem nach männlicher Anerkennung in ihnen auslöst.

Heutzutage gibt es Internetforen, in denen man sich anonym austauschen kann. Warum gibt es dann immer noch so viele, die nicht wissen, dass Sie mit Ihren Sorgen oder auch Vorlieben nicht alleine sind?

Oeming: Selbst in solchen Foren gibt es so etwas wie soziale Erwünschtheit. Einem wird dort ja auch nicht unbedingt wertfrei begegnet – ob anonym oder nicht. Die Hemmschwelle ist sicherlich niedriger als beim Abendessen mit der Familie, aber alles, was vermeintlich von der Norm oder Geschlechterrolle abweicht, fällt vielen auch dort schwer. Gerade in „Männergruppen“, ob online oder offline. Als heterosexueller Mann über sexuelle Fantasien mit Männern zu sprechen, zum Beispiel, ist bei der anhalten Queerfeindlichkeit schwierig. Oder zuzugeben, dass sie weibliche Dominanz erregend finden. Scham ist ein mächtiges, oft irrationales Gefühl. Es geht auch in der Anonymität des Internets nicht automatisch verloren.

Bei diesem Thema reden wir schnell über Sucht und Krankheit. Warum wird Sexualität immer noch so pathologisiert?

Oeming: Das ist historisch so gewachsen. Moralische Bedenken rund um Sex wurden in Krankheitsbilder umgemünzt. Das ist derzeit auch mit dem Stigma um Porno-Nutzung zu beobachten. Natürlich gibt es Menschen, die tatsächlich eine krankhafte Beziehung zu Pornos entwickeln. Aber das ist ein Bruchteil des Millionenpublikums. Trotzdem haben viele Panik. Auch, weil das Thema in den Medien so präsent ist. Es gibt derzeit keine Diagnose für „Pornosucht“, man liest es aber überall. Und schuldgetriebene Porno-Fans sind dafür empfänglich. Wenn ich süchtig bin, dann bin ich Opfer dieses Mediums und keine falsch handelnden Person. Das ist fast erleichternd.

„Wir sind noch nicht herausgekommen aus dem Slutshaming“

Steckt das alles also auch noch in unserer Erziehung?

Oeming: Wir leben nicht mehr in der Zeit, wo Eltern einem sagen, wenn du masturbierst, wirst du blind und kommst in die Hölle. Aber die Überforderung und Unsicherheit mit kindlicher Sexualität besteht fort. Wir haben damit noch keinen Umgang gefunden, der Grenzen wahrt, aber auch zur Selbsterkundung ermutigt. Wenn sich Kinder zum Beispiel an den Genitalien berühren, wird häufig mit Verboten darauf reagiert, was sofort Schuldgefühle auslöst. Da kann man unabsichtlich viel falsch machen und sehr früh ein negatives Bild von Lust vermitteln. Das gilt vor allem für Mädchen und junge Frauen. Wir sind noch nicht herausgekommen aus dem Slutshaming, also, dass Frauen abgewertet werden für eine lebhafte Sexualität. Auch der sogenannte Sexualkundeunterricht hat sich wenig entwickelt über die letzten 50 Jahre und hängt immer noch fest in Schwangerschafts- und Krankheitsvermeidung. Wenn man Glück hat, lernt man was Richtiges über die Genitalien, aber alles, was mit Lust zu tun hat, wird immer noch ausgeklammert.

In vielen Beziehungen gilt Pornokonsum immer noch als eine Art Betrug. Wie kann da ein gesunder Umgang aussehen?

Oeming: Es kommt auf die Kommunikation an. Es geht nicht darum, jedes Mal den Partner informieren zu müssen, wenn wir Pornos konsumieren. Aber wenn ich gar nicht weiß, dass das in den Alltag meiner Beziehungsperson hinein gehört, kann es problematisch werden. Es kommt zu Szenarien von erwischt werden, die sich dann natürlich für beide Seiten wie Betrug anfühlen. Da würde ich mir ein Bewusstsein wünschen, dass Solo-Sex und Beziehungssex sich ergänzen, keine Konkurrenz sind. Wir haben oft die Idee, dass Menschen in Beziehungen aufhören würden zu masturbieren. Aber es bleibt ja ein Anrecht auf eine Sexualität mit uns selbst. Pornos als Masturbationshilfe sind daher keine Bedrohung für die Paarsexualität, sondern können eine Ergänzung sein. Wir hängen immer noch fest in der Idee, dass wir in einer Beziehung für die Bedürfnisbefriedigung der anderen Person zuständig sind, auch für die sexuelle, dass wir permanent synchron sexuelle Lust haben müssen. Sich hier unabhängiger voneinander zu bewegen, kann eine Erleichterung sein.

Madita Oeming: „Porno. Eine unverschämte Analyse“

