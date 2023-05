Polizei zieht bei Karlsruhe Lkw-Fahrer aus dem Verkehr – mit über 4 Promille

Von: Daniel Hagen

Der Polizei fällt ein Lkw auf, der in Schlangenlinien über die B294 bei Karlsruhe fährt. Beim Fahrer wird ein Atemalkohol von über 4 Promille gemessen. Lesen Sie hier, was genau passiert ist.

Immer wieder sind Fahrer betrunken in ihren Fahrzeugen unterwegs. Damit stellen sie nicht nur für sich, sondern auch für andere ein enormes Risiko dar. Schlimmer ist es sogar noch, wenn sie in einem Lkw durch die Gegend fahren. Denn diese Gefährte können im schlimmsten Fall noch viel mehr Schaden anrichten. Glimpflich verlaufen ist die Suff-Fahrt eines 26-Jährigen, der mit seinem Laster auf der B294 bei Karlsruhe (Baden-Württemberg) unterwegs ist.

Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilt, bemerkt eine Streife des Polizeireviers Bretten am Dienstagmorgen (2. Mai) einen Lkw, der in Schlangenlinien über die B294 zwischen Walzbachtal-Jöhlingen und Bretten fährt und dabei sogar mehrfach in den Gegenverkehr gerät. (dh)